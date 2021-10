El viernes retorna la Liga Premium de Futsal FIFA

Ayer fue confeccionado el fixture, con estos juegos por la Serie A: Cerro Porteño vs. Sport Colonial en cancha de Sol de América; La Furia Villeta vs. Deportivo Recoleta en el polideportivo de Villeta; Villa Hayes vs. Star’s Club en el “poli” chaqueño, todos a la 20:30.

Por el lote “B”, el viernes: Resistencia vs. Exa Ysaty en cancha del primero, las 20:30. En el mismo horario, Olimpia vs. Afemec en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”. Finalmente, el sábado, para la TV, Santa María vs. Deportivo Santaní en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo. Libre: Humaitá.