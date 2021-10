Por el honor, Paraguay mide fuerzas con Brasil

Yacarés y Tupís chocarán desde las 12:30, en el Estadio Charrúa.

Paraguay llega a la cita tras dos dolorosas caídas ante Chile (62-0) y Argentina XV (146-7), mientras que Brasil había caído frente a Uruguay (28-12) antes de reponerse a costa de Estados Unidos (33-20).

Otros dos duelos tendrán lugar hoy: Chile vs. USA Selects (15:30) y Argentina XV vs. Uruguay (18:30).

Cartelera local. Por la novena fecha del Torneo Oficial de la Primera División, hoy chocan Luque y Asunción (17:45, en el Parque Olímpico) y Curda y Santa Clara (17:30, en Villa Guaraní).

En la Intermedia habrá semifinales: Curda vs. Old King (15:30, en Villa Guaraní) y Cristo Rey vs. Luque (15:30, en el Parque Olímpico). Igualmente, entre hoy y mañana se llevará acabo la novena fecha del Oficial en Pre-Intermedia, con cuatro partidos.

Además, el fin de semana se vivirán duelos en las divisiones formativas, y los torneos zonales Este, Sur y Centro, y el femenino.