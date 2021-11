La emotiva despedida a Darío Herrera en Presidente Franco

El deporte paraguayo está de luto por el fallecimiento de Darío Herrera, quien murió el lunes por problemas de salud. Leyenda del salonismo, el jugador estaba disputando el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón con la selección de Presidente Franco. Días antes, precisamente el viernes, había disputado el duelo contra San Alberto y había convertido el tanto del triunfo por 1-0. “Yo no estaba en la lista, en los planes, por un cuadro gripal, me hice todas la pruebas y por suerte dio negativo. El profe me dio la confianza y pude estar en la cancha”, comentó el jugador a un medio local.

“Con todo el dolor no solo de un pueblo, sino de un país hoy nos toca despedirte HOMBRE RÉCORD. Llegaste a la meta con muchos títulos y siendo el mejor pívot, solo nos queda decir Gracias por tanto, siempre serás eterno Goleador. Fuerzas a la familia, solo Dios para ayudar a confortar los corazones. Q.E.P.D. Darío Felipe Herrera”, escribió en Facebook la Federación de Presidente Franco de Fútbol de Salón, confirmando la noticia. Herrera ingresó a terapia intensiva en un sanatorio privado de la localidad del Departamento de Alto Paraná.

Los franqueños despidieron a Herrera en un emotivo evento en el polideportivo de la ciudad. Una multitud veló al salonista, que conquistó siete títulos del certamen más importante de selecciones y una Copa Libertadores de Futsal FIFA con Cerro Porteño, el club de sus amores. Por su parte, en Asunción, los restos del goleador del Mundial Bielorrusia 2015 son velados en el Memorial, sobre la Avenida Mariscal López 5353 y Dr. Caballero. El sepelio, para el adiós final al sinónimo del Fútbol de Salón nacional, será a las 17:00, en el Parque Serenidad de Villa Elisa.