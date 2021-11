Asunción y el peligro de renunciar otra vez a los Juegos Odesur 2022

“Los Juegos corren peligro inminente”, reveló Camilo Pérez a ABC sobre la posible baja de Paraguay, por segunda vez, de la organización de los Juegos Suramericanos, que en 2022 tiene como sede a Asunción. En el Presupuesto General de la Nación 2022, los fondos para el certamen multideportivo, unos US$ 70.000.000, fueron destinados a otros rubros y perjudica al evento.

“Si no se consigue otro fondeo (sic), que depende del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, si no hay un fondeo adicional que no sea del Fonacide, tenemos que bajarnos de los Juegos, porque no tenemos como continuar las obras”, expresó Fátima Morales, quien acudió a la Cámara de Diputados, que trató el miércoles el presupuesto para el próximo año.

Este jueves a las 11:00, Molares, ministra de Deportes, tendrá una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda, buscando la aprobación de la versión de presupuesto del Ejecutivo. Por su lado, Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo, descartó una inversión del sector privado y anunció que el país podría recibir una sanción de años en caso de no realizar Asunción 2022.