La tradición del fútbol de salón con el Campeonato Nacional

El último campeonato se desarrolló en Misiones, donde Presidente Franco conquistó su 10ª estrella.

Juegos de hoy. Los partidos de la fecha:

Serie A: Encarnación vs. Villa Hayes y Capitán Bado vs. Carmen del Paraná.

Libre: Ayolas.

Serie B: Altos vs. Villarrica y Amambay vs. San Juan Bautista.

Libre: Horqueta.

Serie C: Paranaense vs. Coronel Oviedo y Concepción vs. Vallemí. Libre: Fernando de la Mora.

Serie D: Presidente Franco vs. Ñemby y Bella Vista Norte vs. San Pedro de Ycuamandyju. Libre: San Juan Ñepomuceno.

Sistema de campeonato. La primera etapa será grupal. Los dos mejores seleccionados con mayor cantidad de puntos en cada serie avanzarán a la siguiente etapa, los cuartos de final o “mata-mata”. Tras un día libre luego de esta fase, los vencedores se enfrentarán en un cuadrangular final.

En caso de igualdad en el primer puesto entre los 2 primeros al final del cuadrangular, se disputará un juego extra. Si 3 o más equipos igualan en puntos, la definición será por las reglas de la Asociación Mundial de Futsal (AMF).

Jornada inaugural

Ayer hubo actos inaugurales en todos los escenarios, previos al desarrollo de los juegos. En la sede principal, Pedro Juan, hicieron uso de la palabra, el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, el intendente José Carlos Acevedo y el titular de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón.