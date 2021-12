Primer Nacional Interligas de fútbol playa

Hoy se disputarán los dos últimos partidos que no se jugaron el sábado, por corte de la energía eléctrica: 20:00 Guarambaré vs. Luque y 21:15 Yaguarón vs. Fernando de la Mora.

El fixture para mañana queda de la siguiente manera: Ganador Grupo A vs. Ganador Grupo B, Ganador Grupo C vs. Ganador Grupo D. El miércoles jugarán los perdedores entre sí y de fondo los ganadores.

Las series estuvieron distribuidas de la siguiente manera: Serie A: Areguá, Lambaré, Pirayú, Arroyos y Esteros e Ypané. Serie B: Luque, Fernando de la Mora, San Pedro, Yaguarón y Guarambaré. Serie C: Itauguá, Villa Elisa, San Lorenzo y Alberdi. Serie D: San Bernandino, Santa Elena, San Antonio y Villa Hayes.