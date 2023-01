A fondo con Carolina Caraves: “Jugábamos por un chip de teléfono”

Una de las referentes en el básquet femenino y ganadora de dos medallas de plata en los Juegos Sudamericanos de Asunción el año pasado, Carolina Caraves, en su visita al programa El Polideportivo que va los sábados por ABC Cardinal, habló de la realidad que atraviesa actualmente su deporte, lo que se vivió en Odesur y de lo que será el torneo 3x3 de verano en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Caro empezó hablando sobre la vivencia en Asu2022: “La verdad que lo que vivimos en Odesur, creo que nunca vamos a olvidar, todo lo que la gente nos hizo sentir con su apoyo desde el día uno, con el 3x3 por ejemplo, que el calor era insoportable y la gente no se movía para no perder su lugar, fue algo increíble al igual que el 5 vs. 5 con la fila interminable para ingresar al estadio en la SND”.

En Odesur la gente conoció la realidad del básquet: “Gracias a Asu la gente comenzó a conocernos, a saber que somos madres, trabajadoras, estudiantes y que no contábamos hasta hoy con una liga”. “Cuando comencé con mi carrera sí creí que acá podía vivir del básquet, igualmente este deporte me sirvió muchísimo, pude estudiar y recibirme”, comentó la atleta.

Según Caro, el problema del baloncesto está en las formativas: “Creo que el problema está en las inferiores, no en primera; ver a los chicos que llegan a los 17 años, terminando el colegio y muchas veces ya no pueden continuar o no tienen espacio en la primera y no hay ese proceso entre primera e inferiores, y es por ello que muchos llegan a cierta edad y van dejando”.

En cuanto a la renovación de las panteras comenta: “Nosotras nos preguntamos qué camada llega después de las que estamos y te digo que hoy no hay, vamos a volver a lo que fuimos nosotras, salir a perder por 80 puntos ante Brasil, por 50 ante Argentina así empezamos, que no teníamos nada”.

Dura realidad que sostenían las Panteras para la primera medalla: “Nosotras íbamos y perdíamos por 50 puntos, porque entrenábamos 10 días antes del torneo, y es imposible así. Hoy pudimos ser medallistas porque llevamos años jugando juntas, nos conocemos dentro y fuera de la cancha, con defectos y virtudes, y después de 15 años jugando juntas pudimos lograr nuestra primera medalla de plata en el 5x5, son años de jugar por amor a la camiseta, de jugar por un chip de teléfono, de entrenar sin agua”.

El caso chip: “Cuando nos llamaron para el AmeriCup 2017, como siempre nos decían no hay nada para ustedes, vamos a hacer el esfuerzo de conseguir pasajes para que se vayan y los equipos para que jueguen pero no hay nada, y como siempre todas nos pusimos la camiseta y dijimos, bueno a entrenar y jugar.

Esa vez fue difícil comunicarnos porque todas las delegaciones estábamos juntas en un hotel y no teníamos señal, entonces pusmimos la condición de que nos consigan chips para comunicarnos con nuestras familias, solo eso fue nuestra motivación para hacer un torneo increíble y clasificarnos al Panamericano de Lima.