Un brindis con las estrellas del deporte

Con la afabilidad y la modestia que lo caracterizan, y aún con el jet lag en el mismo día de su llegada de Australia, Charles Hockin se tomó un tiempito para descorchar una botella de champán con los amigos deportistas y ABC Revista. Lo acompañan levantando las copas Vero Cepede, Alejandra Alonso, Cinthia Cristaldo, Silvia Patiño, Matías López y Javier Insfrán. Paola Ferrari también nos acompañó desde su casa.

Charles, medallista de plata en los Juegos Suramericanos, estaba aún con el reloj biológico de Melbourne al otro lado del mundo. Fueron solo tres conexiones pero un vuelo de dos días entre aeropuertos y gigantescas aeronaves.

Lea más: Genios de la natación en la cita de Odesur

Motivos para brindar sobran. Charles Daniel Hockin Brusquetti (33) tuvo un excelente año acumulando medallas en distintas competencias además de la medalla de plata de Odesur. Es uno de los principales referentes de nuestro deporte y, junto con su hermano Benjamín, Renato Prono, Luana Alonso y Matheo Mateos acaban de competir en el Mundial de Natación de Pileta que se realizó en la lejana Oceanía. En Melbourne, Charles, Benji, Matheo y Renato lograron récord nacional en el relevo 4x50 combinado.

Un año increíble a pura adrenalina

Para Charles, este 2022 tiene un saldo muy positivo porque “fue un año increíble” que le deja varias lecciones y satisfacciones que animan a seguir en el deporte con mayor dedicación. “Sobre todo en Odesur vivimos emociones muy intensas, que hace tiempo yo no sentía. Esa adrenalina despertó en mí aún más el espíritu de seguir con el deporte con más ímpetu. Me ayudó a sacar ese plus que me faltaba para sentirme completo y me ayudó a crecer como deportista. También los juegos Bolivarianos fueron increíbles donde hubo un trabajo fenomenal del equipo de natación que alcanzó varias medallas. Por eso aliento a los jóvenes a que sigan sus propósitos con dedicación. Nada en esta vida es fácil y el objetivo de un deportista siempre es difícil y hay que esforzarse un 100% para llegar a la meta”.

Lea más: Charles Hockin ya tiene a su hija Izibelle

El nacimiento de su hija Izibelle hace tres meses lo convirtió en padre y “es increíble lo que se siente. Te cambia la vida. Me dio una energía super inspiradora, motivadora, para todo este año y me energizó en todas las competencias. Más que feliz!!!”

La navidad de Charles es bien íntima, rodeado de sus seres queridos y la familia: “Es un momento único y cada año es siempre bien diferente e intenso”.

La agenda 2023 del nadador está cargada con varios torneos importantes en los que estará compitiendo, pero el foco se centra en los Juegos Panamericanos que se disputarán en octubre en Chile. “Antes tenemos varias paradas como en campeonato del mundo, torneos internacionales. Va a estar bastante cargado el año y yo estoy con muchas ganas de representar al Paraguay, más activo, enfocado más que nunca”, menciona y augura para todos los deportistas y jóvenes que “logren éxitos, sean felices y agradecidos siempre!”.

Lea más: Genios de la natación en la cita de Odesur

Paraguay puede

La fisicoculturista Silvia Paola Patiño Santacruz (32) se consolidó en el deporte logrando conquistar la medalla de oro en Asu2022. Fue un antes y un después para su vida deportiva el haberla alcanzado y es una prueba -nos dice- de que si uno se propone no existen barreras para ganar: “Paraguay puede, quedó demostrado con los juegos Odesur, cuando queremos, podemos. Con constancia, disciplina y mucha dedicación, podemos llegar a nuestros objetivos. Pónganse metas a corto, mediano y largo plazo y trabajen con persistencia y positividad para conseguirlas”.

Ella nos adelantó que recibe las fiestas en la casa de su mamá: “con mi familia, quiero festejar con un espíritu de total agradecimiento, y recordando con amor a los que ya no están (mi papá)”.

Lea más: Fisicoculturismo, el nuevo atractivo olímpico

Entre sus proyectos para el 2023 tiene previsto “en lo laboral, poder implementar acciones que impacten verdadera y positivamente en la gente, y en lo deportivo, seguir representando a Paraguay de la mejor manera. Siempre como atleta natural del fisicoculturismo”.

Soñar en grande...

Otro de los grandes exponentes de nuestra natación es Matías Eduardo López Chaparro (26), quien pudo superar varias barreras y logró buenas marcas que lo llevaron a conquistar la medalla de bronce en los juegos de Odesur, Para Matías el 2022, sin lugar a dudas deja muchas lecciones.

“Este año aprendí que con mucha dedicación y sacrificio uno puede lograr cualquier cosa. Para mi fue un año donde aprendí a soñar en grande y volví a confiar en mí, en mi trabajo y en todo el esfuerzo que uno pone a diario.

El mensaje que me gustaría dejar es precisamente ese, que con sacrificio, paciencia y esfuerzo uno siempre llega al objetivo, tal vez no siempre en el momento que esperamos, pero de seguro vas a llegar”, sostiene convencido.

Estas fiestas pasa con la familia: “vamos a pasar todos juntos. Somos muchos, tengo bastantes primos y tíos entonces seguramente que nos juntamos como todos los años”, adelanta.

Entre sus proyectos para el 2023 menciona que “en lo deportivo tengo el mundial de natación y los juegos panamericanos donde me gustaría estar en varias finales. En lo laboral, aparte de la natación, me gustaría seguir con mi emprendimiento (draft.py) y seguir creciendo”.

Matías terminó recientemente sus estudios en Estados Unidos y su vida todavía transcurre entre ese país y el nuestro. “En lo personal en el 2023 me gustaría seguir creciendo como persona y ser un ejemplo para otros chicos”.

Apegarse a un propósito

Alejandra Beatriz Alonso Alderete (26) es una de las mejores en la disciplina del remo en la que conquistó la medalla de oro en Asu2022.

“Para mí este 2022 me demuestra más que nunca sobre la importancia de tener un propósito y apegarse a ello porque van a haber situaciones que no solamente conllevan la parte deportiva, los resultados y rendimiento, sino también involucra la vida personal. Este año me tocó despedir a mi abuelo, que fue como mi papá. Para los que me conocen soy abuela memby y mis abuelos son muy importantes para mí. Y me tocó despedirlo estando yo en Estados Unidos. Fue algo muy difícil”, cuenta todavía entre sollozos.

Pero con su actitud positiva inmediatamente añade: “Vamos a decir que en lo que fue este año me enseñó a que hay que estar apegado al propósito y no perderlo de vista, aunque haya dificultades. Les digo a los jóvenes que no todo es fácil. Algunas veces las cosas se dan a la primera, pero la mayoría de las cosas se dan a la segunda, tercera, la cuarta. Y en estos días pudimos ver mismo Messi, que fue un ejemplo claro. Cuántos años estuvo persiguiendo una copa del mundo y bueno hay que insistir hasta que el universo mismo ya no tenga otra que concederte”.

Esta navidad, para la querida Ale y su familia, “va a ser un poco difícil, porque estamos teniendo un vacío y creo que tendremos que ver la manera de sobrellevar y reponernos. Personalmente voy a tratar de pasar de manera tranquila, no solamente por la partida de mi abuelo, sino por los compromisos que tenemos a nivel remo. No vamos a tener una pausa, no estamos de vacaciones. El entrenador hizo coincidir el día libre, por así decirlo, con lo que es el feriado del 25 y el 1 de enero. Asi que no es que podemos vivir la vida loca en las Fiestas. Se vienen varios compromisos y este es el momento en que hay que apretar”, afirma convencida.

Los proyectos para el 2023 arrancarán con la clasificatoria para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pues en marzo irán a buscar la plaza en el single y luego se vienen otras competencias en el exterior a modo de fogueo. “Para mí es muy importante porque para remo es el año antes de los Juegos Olímpicos. Encima, es año olímpico porque se clasifican los botes en el mundial y es un año bastante importante. Abrigo entre mis deseos más que nada tener la posibilidad y estar en posición de rendir al máximo en cada oportunidad que se me presente, en cada competencia que se me presente y poder dar lo mejor de mí. ¡Eso!”.

Soñar y evolucionar, todo es posible

La Pantera, única en su esplendor, Anna Camila Donatella Pirelli Cubas (33) siempre llevó en alto la bandera tricolor y fue furor en su incursión en los Juegos de Asu2022 conquistando la medalla de plata en heptatlón, ante una multitud de fanáticos que le demostraron un gran cariño.

El 2022 deja para Cami el hecho de que “uno siempre puede evolucionar, no importa la edad, no importan los sueños que tengas, que todo es posible. Y que realmente cuando uno lucha hasta al final, no importan los obstáculos que tengas siempre debes seguir luchando. A veces hay que hacer un cambio grande y salir de la zona de confort. Sin dudar uno debe hacerlo y les aseguro que valdrá la pena”.

Nos comentó que la Navidad la recibe en Asunción, en la casa de su mamá. “Pasamos en familia, mi hermano su señora, mi madre, yo y nuestras mascotas en el aire me imagino (risas) porque mi mamá no aguanta el calor de esta época y después el Año Nuevo en Ayolas viendo a mis excompañeros que son mis amigos de infancia”.

El 2023 sigue muy prometedor: “Mi mayor sueño en lo deportivo es buscar y encontrar la medalla de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que es la última que me falta, y seguir evolucionando como atleta y como persona que si uno realmente lo quiere es un cambio inevitable”.

El deporte es lo más lindo

La inigualable tenista Verónica Cepede Royg (30) le puso fin a la competencia de alto rendimiento en los Juegos Suramericanos de Asu2022 sumando dos medallas, una de oro en compañía de Daniel Vallejo en dobles mixtos, y plata en singles. Vero es la deportista nacional con más preseas en Odesur, seis en total, una carrera realmente elogiable desde cualquier punto de vista.

Su temporada 2022 por tanto es más que positiva: “Los pocos torneos que jugué este año, porque tenía definido que ya me estaba retirando, me fueron bastante bien y pude disfrutar con los últimos grand slam con mi familia, con mis padres. No conocía mi papá Australia y el Roland Garros vibrando con ellos al ganar una ronda significó algo demasiado lindo. En lo que es Asu 2022 también fue positivo con las medallas que me propuse -en verdad me propuse oro y oro pero no salió, el deporte es así-, pero igual estoy muy contenta de dejar dos medallas acá en casa”.

Vero cuenta que está terminando un lindo trabajo en su carrera deportiva profesional y por ahora se tomó un descanso físico y mental para disfrutar de la familia: “Más adelante voy a seguir ligada al deporte ya que mi carrera fue en lo deportivo y seguramente voy a estar ayudando con el tenis. Como también tengo un complejo de padel, me es más fácil jugar al padel, disfrutar con la gente. Habilitamos también un gimnasio en el club donde estamos a full trabajando con mi marido todos los días, por tanto siempre me mantengo activa haciendo algo”.

Su deseo para estas fiestas: “Quiero desearle a los chicos el mayor de los éxitos, que sean disciplinados y amen lo que hacen. El deporte es lo más lindo que hay; todo tiene un sacrificio pero después tiene su recompensa. Fuerza a todos los chicos y chicas que vienen por delante y que siempre haya un paraguayo que nos represente de la mejor manera.

Una raza muy resiliente

De notables condiciones en el remo nacional Javier Andrés Insfrán Torres tuvo un año llena de medallas y triunfos, con 23 años tiene una carrera más que exitosa logró medallas en los Bolivarianos como así también en los juegos de Asu2022 y espera para el 2023 seguir con el mismo rumbo de este año. “Los sueños hay que perseguirlos y depende de cada uno despertarse cada mañana y salir a buscar lo que uno quiere. Los jóvenes podemos, el paraguayo en sí puede y todo está en nosotros. Somos una raza muy resiliente y siempre buscamos salir adelante y todo eso quedó demostrado con los juegos Odesur”, sentencia.

Subraya que “cuando nos unimos no hay quien nos pare y somos capaces de lograr grandes cosas. Es cuestión de animarse”.

Javier pasa las fiestas con su familia, que son el pilar principal en esta vida. “Si o sí en casa de mis abuelos o en casa, pero en familia”, adelanta.

Entre sus deseos y agenda para el 2023 figura “seguir trabajando, seguir teniendo salud para hacer lo que amo y lograr este crecimiento que estamos teniendo, poder continuar el guión y alcanzar buenos resultados”.

“Todo lo que das, recibis”

Una brillante representante del rugby femenino es Cinthia Janet Cristaldo Santander (31) forma parte de un exitoso equipo nacional que consiguió varios triunfos importantes este año coronándose con la medalla de plata en los Juegos Asu2022 y logrando el pase a los Juegos Panamericanos del próximo año en noviembre.

Chicha Cristaldo, como la llaman, rescata muchas cosas positivas de este 2022: “Este año me enseñó a aprender de mi errores, mejorar como persona y deportista. No hay tiempo que perder, la vida sigue y a los más jóvenes les digo que no dejen de intentar y tener en cuenta que todo lo bueno que das, luego lo recibes”.

La rugbista pasará las fiestas, como todos, en casa con la familia “como es la tradición de siempre” y agrega que “algún día me gustaría festejar en New York o en Miami (risas), solo un sueño hasta ahora”.

El 2023 la impulsa a “seguir haciendo deportes, que es lo que me apasiona, crecer personalmente y viajar. Hay varios sueños por cumplir, la verdad...”.

Paraguay en lo más alto

El broche de oro le dejamos a la capitana de la selección nacional de báquet femenino Paola Andrea Ferrari Yegros (37), quien conquistó dos medallas para nuestro país en los Juegos Suramericanos de Asu2022, siendo la atleta mejor valorada por todo lo que hizo dentro y fuera del campo.

Pao, además, es una gran formadora de chicos que se adentran al deporte con su academia donde enseña el aspecto deportivo con valores para un óptimo crecimiento.

Ella es una de las mejores atletas de todos los tiempos en nuestro país en el que sumó varios títulos nacionales como internacionales y sigue formando parte de una selección única de chicas guerreras que demuestran en cada competencia lo excelente que son, tanto como profesionales como en lo personal.

“El 2022 fue un año genial para el deporte paraguayo y nos dimos cuenta de que haciendo bien las cosas Paraguay siempre quedará en lo más alto”, asegura.

Durante estas fiestas estará en Asunción con la familia, “disfrutando de estas celebraciones, y me pone muy contenta, porque en los últimos años muy pocas veces estuve en Paraguay en estas fechas”.

- ¿Y qué proyectos o planes, deseos esperas en el 2023?

- Deseo un año de mucha salud para todos, en especial para mi familia. Y tengo entre los proyectos a corto plazo, después de mis vacaciones, ver dónde juego y sea donde sea que el año nuevo nos traiga mucho éxito.

¡Feliz Navidad y Próspero 2023 para todos!