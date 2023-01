Están los primeros semifinalistas del Abierto de Australia

En una ciudad con una populosa comunidad griega donde dice sentirse “como en casa”, el número cuatro del mundo exprimió su experiencia para superar al combativo checo Jiri Lehecka (71) que, a sus 21 años, nunca hasta ahora había ganado un partido en un Grand Slam.

Seguro en su servicio y maduro en los momentos críticos, salvando los ocho puntos de break que concedió, a Tsitsipas le bastó con un quiebre a principios del set y otro en el último juego del partido para imponerse por 6/3, 7/6 (2) y 6-4 al joven checo.

Lea más: “Australia Open”, el slam donde Djokovic y Tsitsipas juegan en casa

Después de tres derrotas en semifinales, Tsitsipas aspira a clasificarse por primera vez a la final de este Grand Slam, posiblemente ante un Novak Djokovic que, liberado de sus molestias físicas, se mostró pletórico en la víspera, destrozando en octavos al ídolo local Álex de Miñaur.

También con un implacable saque, Karen Khachanov (20) consiguió su segundo pase consecutivo a unas semifinales de Grand Slam, después del Abierto de Estados Unidos.

En su caso, la clasificación se precipitó por la retirada por lesión del joven estadounidense Sebastian Korda (31), que se había convertido en una de las sensaciones del torneo al derrotar en tercera ronda al finalista de las dos últimas ediciones, el ruso Daniil Medvedev.

“Obviamente no era esta la forma como quería terminar el encuentro”, dijo el ruso de 26 años, que dominaba el partido por 7/6 (5), 6/3 y 3-0 cuando el estadounidense de 22 años decidió retirarse.

También regresó a las semifinales de Melbourne la bielorrusa Azarenka (24), aunque en su caso diez años después de haber ganado su segundo Abierto de Australia (2012, 2013). La tenista de 33 años se impuso por 6/4 y 6/1 a Jessica Pegula (3).

Azarenka se enfrentará a la kazaja nacida en Rusia Rybakina (25). Después de eliminar en octavos a la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, Rybakina se deshizo de la letona Jelena Ostapenko por 6/2 y 6/4.

Juegos de hoy: Karolina Pliskova (CZE) vs. Magda Linette (POL); Aryna Sabalenka (BLR) vs. Donna Vekic (CRO); Ben Shelton (USA) vs. Tommy Paul (USA) y Andrey Rublev (RUS) vs Novak Djokovic (SRB).