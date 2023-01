Atractiva segunda etapa de la Superliga de Fútbol Playa en el COP

En el arranque de la etapa 2, Deportivo Areguá, Olimpia y el 13 de Junio de Areguá, en la rama femenina, resultaron victoriosos, mientras que por la rama masculina San Bernardino, Atlético San Miguel, Deportivo Areguá y Libertad se alzaron con los tres primeros puntos.

Anoche jugaban en femenino Atlético San Miguel vs. Deportivo Areguá; San José Fútbol Beach vs. Olimpia; y 13 de Junio vs. Génesis. Y en masculino Deportivo Areguá vs. Presidente Hayes; Sportivo Luqueño vs. Villa Elisa; San Antonio vs. Nacional; y Atlético San Miguel vs. 13 de Junio.

Posiciones:

Femenino Grupo A: Deportivo Areguá (3), Garden Club Paraguayo (0) y Atlético San Miguel (0). Grupo B: 13 de Junio de Areguá (3), Olimpia (3) Génesis (0) y San José Fútbol Beach (0).

Masculino Grupo A: San Bernardino FC (3) , Nacional (0) y San Antonio (0); Grupo B: Atlético San Miguel (3), Garden Club Paraguayo (0), 13 de Junio (0); Grupo C: Deportivo Areguá (3), Deportivo Luque (0), Presidente Hayes (0); y Grupo D: Libertad (3), Villa Elisa (0) y Sportivo Luqueño (0).