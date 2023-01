Día de definición en el básquet 3x3 femenino

A partir de las 19:40 se disputarán las semifinales y los ganadores definirán el torneo, a las 21:00.

Lea más: Eterno Pelé

Programa para hoy:

Semifinales: 19:40 1° Grupo A vs. 2° Grupo B; 20:00 1° Grupo B vs. 2° Grupo A. En cuanto al duelo por el tercer lugar se estableció a las: 20:40 Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2.

Campeonato: 21:00 Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2.

Anoche jugaban: FPC Juan Pibe Ibarra vs. FPC Arnaldo López (Grupo A) FPC Óscar Acosta vs. FPC Eduardo Aponte (Grupo B).

* Resultados de la primera jornada. Grupo A: FPC Juan Pibe Ibarra 22-14 Sol de América; The City (Ciudad Nueva) 16-15 FPC Arnaldo López.

Grupo B: Olimpia Queens 15-10 FPC Eduardo Aponte; FPC Óscar Acosta 21-15 Suns.

* Segunda jornada. Grupo A: FPC Juan Pibe Ibarra 21-7 The City (Ciudad Nueva); FPC Arnaldo López 17-16 Sol de América.

Grupo B: Suns 14 -11 FPC Eduardo Aponte; FPC Óscar Acosta 16-13 Olimpia Queens.

Según informó la Confederación Paraguaya de Básquet, el torneo masculino de 3x3 se disputará la próxima semana, queda por confirma la cantidad de equipos que estarán disputando la Liga de Verano masculina, también en las instalaciones del COP.

Sanción a Olimpia

A raíz de los hechos registrados en las finales del torneo Clausura 2022 de la CPB, en la que hubo denuncias de violencia por parte de la hinchada local –Olimpia Kings, anfitrión– a la del Deportivo San José, el Tribunal de Justicia Deportiva resolvió aplicar duras sanciones a los franjeados.

Se suspende por 8 meses al dirigente olimpista Arnaldo Cajes, con prohibición de acceder a cualquier partido organizado por la CPB.

Se clausura el polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb por 10 partidos de la Primera División Masculina y se prohíbe la entrada y participación de Barras Bravas en los partidos de Olimpia por 2 años.

Finalmente, se estableció una multa de 35 AJC (arancel de juez. categoría).