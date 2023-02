Ajedrez por Zenón Franco: Anish Giri triunfó en Wijk aan Zee

Giri, de 28 años, consiguió su primera victoria en el grupo principal de Wijk aan Zee de modo notable, invicto, con 8½ puntos sobre 13, venciendo en el camino al campeón mundial Magnus Carlsen (2.859) y al Nº 2 del mundo, el chino Ding Liren (2.811).

Giri destacó que este ha sido su “mejor resultado hasta ahora”, y añadió que “es muy difícil tener un resultado mejor si exceptuamos el Campeonato del Mundo”.

La partida comentada de la nota es su triunfo sobre Carlsen, veamos otra muestra de su magnífico juego durante el torneo.

Anish Giri (2.764)

Domaraju Gukesh (2.725)

Tata Steel Maestros (2), 15.01.2023

Las blancas tienen ventaja de desarrollo, y las negras tienen su monarca con pocas defensas, no obstante, la forma de explotar ambos factores por parte de Giri es impresionante.

18.Ceg5!! [Un sacrificio de pieza asombroso.] 18…hxg5 19.Txe6! [Y esta entrega de torre es el vital segundo paso.] 19…fxe6 20.Txe6 Dxe6 [A 20...Df7 decide 21.Cxg5 Dh5 22.Th6+!! Dxh6 (Forzado) 23.Cf7+ Rg8 24.Cxh6+ Rh8 (o 24...Rf8 25.Df5+ Re7 26.De6+ y mate) 25.Ag8! y mate.] 21.Axe6 Axf3 22.Df5! [Las negras tienen ventaja material, pero las dos piezas blancas se bastan para armar un ataque imparable; se amenaza Dh3+ y mate, además del alfil.] 22...Ae4 [A 22...Ah5 decide 23.Dxg5.] 23.Dxe4 Txd4 24.Df3 [Amenazando 25.Dh5++] 24...g4 25.Df8+ Rh7 26.Af5+ Rh6 27.Ac2 Y no hay defensa contra 28.Dh8+ y mate en pocas jugadas, además de 28.Df5, ganando. 1–0

El futuro de Anish Giri

Giri comentó que su meta para 2023 es el ajedrez clásico y clasificarse para el próximo torneo de Candidatos, agradeció a su nuevo secundante, el alemán Jan Gustafsson y a otros jugadores que no nombró con los que está trabajando en los últimos dos años.

“He conocido a tantos jugadores distintos, que es mucho más fácil prepararme, porque comprendí que hay muchos tipos de jugadores. Antes creía que todos eran como yo, por lo que siempre me sorprendía por qué él hace esto, por qué hace aquello, solo piensas en ti mismo. Luego me di cuenta de que hay muchas formas diferentes de jugar al ajedrez, y me ayuda a entender a nuevos jugadores”.

Última ronda “como una olimpiada”

El segundo lugar fue compartido, con 8 puntos, por Magnus Carlsen y el gran protagonista del torneo, el uzbeco Nodirbek Abdusattorov (2.713), que lideró el torneo desde la primera ronda, la mayoría de las veces en solitario, y fue el otro jugador que derrotó a Magnus Carlsen.

Una derrota de Abdusattorov en la última ronda ante el holandés Jorden Van Foreest (2.681) unido a la victoria de Giri sobre el húngaro (que ahora representa a Rumania) Richard Rapport (2.740), dieron la victoria al Nº 1 de los Países Bajos.

Giri comentó que le recordó a la Olimpiada, dos holandeses contra dos jugadores “que quizás jueguen por EE. UU. en una olimpiada futura”, haciendo una broma sobre la gran cantidad de maestros que juegan por EE. UU, tras haber nacido y crecido ajedrecísticamente en otros países.

Este año, en el festival estelar de enero, además de los dos grupos principales, se retomaron los torneos abiertos para aficionados y más actividades en paralelo.

“La edición más joven de todos los Wijk aan Zee”

En esta ocasión jugaron varias primeras figuras, encabezadas por el campeón mundial Magnus Carlsen, que ha ganado el torneo ocho veces: en 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022, Fabiano Caruana (USA, 2.766), vencedor en 2020, Levon Aronian (USA, 2735), ganador del torneo en cuatro ocasiones, en 2007, 2008, 2012 y 2014, además de Wesley So (USA, 2.760), triunfador de la edición 2017, otro vencedor, en 2021, fue Jorden van Foreest, de 23 años.

La lista de los participantes se completó con el iraní Parham Maghsoodloo, de 22 años, el alemán Vincent Keymer y el uzbeco Nodirbek Abdusattorov, de 18 años y tres teenagers indios, Arjun Erigaisi (2.722), de 19 años, Praggnanandhaa Rameshbabu (2.684) de 17 años y Gukesh Domaraju (2.715) de 16 años.

Esas edades hicieron que bajara el promedio de edad del torneo; es la primera vez que tantos jugadores jóvenes participan no solo en Wijk aan Zee, sino también en algún torneo de primerísimo nivel.

Nodirbek Abdusattorov es el más laureado de los jóvenes, sus triunfos más notables fueron ser campeón del mundo rapid en 2021 y jugar como primer tablero de Uzbekistán en la Olimpiada de Chennai 2022, donde su país conquistó el oro.

Arjun Erigaisi venció el grupo Challengers de 2022 y se clasificó para el grupo principal, es el campeón indio actualmente y hace poco recibió un patrocinio de un millón y medio de dólares, repartidos en cinco años, de la empresa Quantbox, para que intente llegar a ser campeón del mundo.

Opinión de Magnus Carlsen

El Nº 1 del mundo tomó buena nota del juego de los jóvenes en el torneo “Es emocionante jugar con ellos y percibir su forma de pensar sobre el juego”, y concluyó que “¡Calculan muy bien!”.

Un momento histórico

Anish Giri calificó de “momento histórico” su victoria sobre Magnus Carlsen en Wijk aan Zee, 12 años después de la primera, también en el mismo torneo.

Vinieron luego seis triunfos de Carlsen sobre Giri, y varias tablas, “Estaba claro que iba a suceder antes o después, porque estaba jugando muy mal contra él últimamente, y él subía cada vez más el nivel de riesgo, y estaba claro para mí que sí, que seguía perdiendo, pero podía haber luz al final del túnel, porque [Carlsen] está tomando enormes riesgos, como cuando era un niño pequeño. Y hoy conseguí jugar una buena partida”.

Giri dijo sobre la partida que, a diferencia de otras oportunidades, donde Carlsen solía solucionar los problemas de modo impecable, esta vez, “No percibí el efecto Magnus habitual, porque sentí que él estaba omitiendo cosas y pensaba que las jugadas que estaba haciendo eran más débiles que las que yo esperaba y eso me dio confianza”.

Magnus Carlsen

Carlsen volvía al tablero a ritmo clásico para intentar conseguir su novena victoria en Wijk aan Zee, y considerando su meta principal a este ritmo, que es llegar a los 2.900 de Elo, esa fue su meta declarada al decidir no defender su título mundial “verdadero”, llegaba como campeón del mundo a ritmo rapid y blitz.

Cuando Carlsen no gana parece que es un fracaso, pero no lo fue, terminó segundo empatado, es un resultado respetable, era admirable verlo luchar hasta exprimir las posiciones, aunque esta vez estuvo más impreciso que lo habitual y no logró los resultados óptimos que suele obtener por su implicación.

Tras la finalización, Carlsen comentó: “Llegar a +3 [5 victorias y dos derrotas] cuando tenía -1 luego de la ronda seis es obviamente algo para no sentirse desdichado. Mirando atrás, ¡Estuvo tan pero tan cerca! Solo una omisión táctica ayer [Ante Praggnanandhaa, cuando no jugó una movida ganadora, que tenía calculada, pero que olvidó]… hoy de las partidas críticas, una terminó a favor mío, pero la otra no. Por otro lado, tras la ronda 5, básicamente, nunca estuve tan cerca del liderazgo, por lo que no debo sentirme mal”.

Sobre su nueva meta

Su meta de llegar a 2.900 de Elo es ambiciosa y nada sencilla, por ahora no se ha acercado. Tenía 2.859 en la lista del 1 de enero, es decir, 5 puntos menos que en enero de 2022, y ya comentó hace tiempo que era una meta muy difícil de conseguir.

La expectativa de Carlsen en Wijk aan Zee era de 8.7 puntos sobre 13, por lo que necesitaba al menos 9 puntos (+5) para subir algún punto de Elo, al hacer 8 puntos se alejó 7 puntos más.

Ya antes de comenzar el torneo señaló que, por ahora, deja esa meta en suspenso, la tenía para motivarse, si se acerca la retomará.

“Creo que he estado jugando bastante bien, pero mi rating se ha frenado alrededor de 2.860. Dudo mucho que sea mejor o peor desde la última vez que jugué ajedrez clásico”, comentó a TV 2.

Sobre el match Ding vs. Nepomniachtchi

La FIDE comunicó que el match por el Campeonato del Mundo entre el ruso Ian Nepomniachtchi y Ding Liren se disputará en Astana (Kazajstán) del 7 de abril al 1 de mayo de 2023.

Preguntado sobre ese match por el título mundial, Carlsen respondió: “Creo que ambos son jugadores muy fuertes, pero en general siempre creí que Ding era un poquito mejor, veremos si puede demostrarlo, pero en general estoy en buenos términos con ambos, por lo que deseo lo mejor para ambos”.

Ding Liren

El chino Ding Liren comenzó el torneo como número 2 del mundo y como el único, junto a Magnus Carlsen, de más de 2.800 de Elo.

Finalizó el torneo sin ambas cosas, tras los puntos perdidos en la lista Elo que se publica hoy, será el 3 del mundo, detrás de su rival por el título, Nepomniachtchi, y ya con menos de 2.800 de Elo.

¿Es una mala señal para el match? No está claro, tanto Mikhail Tal antes de su victoria contra Mikhail Botvinnik en el siglo pasado, como Viswanathan Anand en este milenio, antes de sus defensas exitosas del título mundial, tuvieron actuaciones flojas y luego triunfaron en los matches.

La razón puede estar en que, como Tal, practicaron posiciones inusuales en su carrera, o bien, como Anand, que “escondieron” las líneas que van a jugar en el match, manteniendo el efecto sorpresa.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 1 de febrero de 2023