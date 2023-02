Delegación nacional de squash rumbo al Sudamericano

El conjunto nacional está compuesto por Gabriel Subeldía (sub 13), Nicole Krauch (sub 15), Andrés Acosta Valfredi (sub 15), Fiorella Gatti (sub 17), Mathias Mena (sub 17) y Damián Casarino (sub 17). Entrenador: Francesco Marcantonio. Delegado: Gerardo Gatti.

La ciudad incaica de Trujillo reunirá a las jóvenes promesas del squash continental en un evento que iniciará el 13 de febrero y se extenderá hasta el 18 del mismo mes.

El torneo es organizado por la Federación Peruana de Squash con el soporte de la Confederación Sudamericana de Squash y tendrá lugar en el Golf y Country Club de Trujillo.