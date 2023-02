Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables 2, Campeonato Soviético de 1956

Mark Evgenievich Taimanov (Járkov, Ucrania, URSS, 7 de febrero de 1926 – San Petersburgo, Rusia, 28 de noviembre de 2016) se impuso en el desempate celebrado tras las 17 rondas del torneo.

El primer lugar había sido compartido entre Boris Spassky, Taimanov y Yuri Averbakh.

Spassky, de solo 18 años, y ya Candidato al título mundial en 1955, había vencido a ambos en el torneo, luego se enfermó y ni siquiera pudo finalizar el desempate.

Mark Taimanov

Taimanov llegó a disputar 23 finales del Campeonato de la URSS, un récord sólo igualado por Efim Geller, y durante los años 1946 a 1956 se mantuvo entre los “top 10″ del mundo, no obstante, en 1956 logró su primera y única victoria en el torneo nacional más fuerte del mundo.

Previamente, en el Campeonato Soviético de 1952, Taimanov había compartido el primer lugar con Mikhail Botvinnik, quien le venció en el desempate.

Taimanov contribuyó sensiblemente al enriquecimiento de las aperturas, tanto en la Defensa Siciliana como en la Nimzoindia y la India del Rey existe una “Variante Taimanov”; escribió una obra clásica sobre la Defensa Nimzoindia y numerosos libros.

Fue uno de los pocos maestros de primer nivel que tuvo éxito en dos campos, en el ajedrez y, como pianista, en la música.

Con su primera esposa Lybov Bruk (1926 - 1966) conformaron una pareja célebre, en 1998 fueron incluidos en la serie “Grandes Pianistas del siglo XX” de Philips.

Taimanov quedó marcado por su derrota por 6 a 0 ante Robert Fischer en el Match de Candidatos en Vancouver 1971, algo nunca visto, él escribió un libro sobre el match llamado Yo fui víctima de Bobby Fischer.

Taimanov logró “redimirse”, en parte, cuando Bent Larsen perdió por el mismo score en el siguiente Match de Candidatos en Denver, meses después.

“Toda mi vida trabajé muchísimo. Dije a menudo que cuando jugaba al ajedrez estaba descansando de la música y cuando me dedicaba a la música estaba descansando del ajedrez. En otras palabras, toda mi vida fue una larga celebración”, comentó en una entrevista a New in Chess en 1997.

Desarrollo del Campeonato Soviético de 1956

Rondas 1 a 5

Tras 5 rondas Spassky y Tal eran los líderes del torneo, con 3½ puntos, seguidos de Ratmir Kholmov, Anatoly Bannik, Yury Averbakh y Viktor Korchnoi con 3 puntos.

La presentación de una estrella futura

Ese torneo fue el debut de un joven con un estilo único, sin precedentes, el letón Mikhail Tal, que entonces tenía 19 años, al que el propio vencedor del torneo, Taimanov, le auguró un negro futuro si continuaba jugando así, no fue precisamente un buen oráculo. Veamos una muestra de su estilo que revolucionó el ajedrez:

Mikhail Tal

Vladimir Simagin

23° Campeonato de la URSS Leningrado (3), 14.01.1956

“Las negras tratan de acorralar al caballo, pero las blancas no piensan retroceder” (Tal). 12.Cxf7! Rxf7 13.f5 dxe5 14.fxe6+ Rxe6 15.Tb1!! [”Esta fantástica jugada, que no se le pasaría por la mente a la mayoría de los maestros, podemos reconocerla hoy como portadora de la ‘marca Tal’. Si las negras rehúsan la torre, las blancas simplemente la han puesto en juego con ganancia de un tiempo y tras capturar el peón e, las negras pronto tendrán serios problemas en las columnas centrales”. (Nunn y Cozens). Simagin no creía en la entrega del caballo, por su parte, fue al encontrar este movimiento, en el análisis previo, cuando Tal decidió sacrificar el corcel.] 15...Dxb1 [A 15...Da6, sigue 16.Dg4+ Rd6 17.dxe5+ Rc7 18.Af4! etc., y a 15...Da5 16.Txb7.] 16.Dc4+! Rd6 17.Aa3+ Rc7 18.Txb1 Axa3 19.Db3! [”Las negras tienen suficiente material por su dama, pero la ventaja de desarrollo hace que el ataque de las blancas sea imparable”.] 19...Ae7 20.Dxb7+ Rd6 [El rey está obligado a deshacer su camino.] 21.dxe5+ Cxe5 22.Td1+ Re6 23.Db3+ Rf5 24.Tf1+ Re4 25.Te1+ Rf5 26.g4+! [”Los recursos de Tal son inagotables. Si el peón es capturado por el rey o por el caballo, las negras pierden pieza”. (Nunn y Cozens).] Rf6 27.Tf1+ Rg6 28.De6+ Rh7 29.Dxe5 [Además de iniciativa, las blancas también consiguen ventaja material.] 29...The8 30.Tf7 Af8 31.Df5+ Rg8 32.Rf2 Ac5+ 33.Rg3 Te3+ 34.Rh4 Tae8 35.Txg7+! [”Aun en esta última fase Tal resuelve con elegancia. A cambio de la torre consigue el alfil y uno de los peones del flanco de dama. El peón pasado resultante, junto con el expuesto rey negro, permite a la dama blanca una fácil victoria sobre las dos torres enemigas”. (Nunn y Cozens).] 35…Rxg7 36.Dxc5 T8e6 37.Dxa7+ Rg6 38.Da8 Rf6 39.a4 Re5 40.a5 Rd5 41.Dd8+ Re4 42.a6 Rf3 43.a7 Te2 44.Dd3+ T2e3 45.Dxe3+ 1–0

Rondas 6 a 10

En la sexta ronda se enfrentaron los dos líderes, ganó Spassky, y Tal, de a poco, fue despegándose de la lucha por el primer lugar. Luego de la ronda 10 los lideres eran Spassky y Averbakh con 7 puntos, seguidos de Taimanov con 6½ y con 6 estaban Kholmov, Korchnoi y Tal.

Rondas 11 a 15

Spassky siguió con su buen ritmo, invicto, venció a Taimanov en la ronda 13 y después consiguió dos victorias más, ante Borisenko y Lisitsin, a falta de dos rondas iba primero en solitario, con 11 puntos.

El escolta era Averbakh, que se había recuperado de su derrota inicial ante Spassky, tenía 10½ puntos, el tercer lugar estaba compartido por Taimanov, Tal, Kholmov y Polugaevsky con 9½ puntos.

Rondas 16 y 17

En la 16ª jornada todo cambió, perdió Spassky y Averbakh empató, con lo que, a falta de una ronda el primer puesto pasó a estar compartido por Spassky y Averbakh con 11 puntos, seguidos solo de Taimanov, con 10½, el triunfo iba a estar entre ellos tres, con 10 puntos estaban Korchnoi, Kholmov y Polugaevsky.

Korchnoi, el factor decisivo

Viktor Korchnoi comentó que, en el Campeonato de la URSS del año anterior, que era clasificatorio para el Campeonato del Mundo, su actuación fue un desastre.

“Tan sólo logré ganar una partida y terminé penúltimo. Le di muchas vueltas a este resultado: ¿Qué había pasado?”.

Korchnoi vio que “para triunfar es necesaria una buena preparación ajedrecística, una buena forma física, un buen estado de ánimo, una buena reserva de energía y una enorme voluntad de ganar”, y se puso a intentar conseguir lo que le hacía falta.

Tres meses antes del siguiente Campeonato de Leningrado fue a un balneario del Mar Negro, dejó de fumar y trabajó en sus aperturas “en serio, con el objetivo de aumentar mi nivel de juego”. Lo logró, estableció un récord en el torneo de su ciudad, hizo 17 puntos sobre 19, sacó tres puntos de ventaja al segundo, Tolush, y cinco al tercero, Furman. Luego integró el equipo soviético en el Campeonato de Europa por equipos y a fines de 1955 jugó en Hastings, allí compartió el primer lugar con Fridrik Olafsson.

Al regresar a Leningrado, participó inmediatamente en el Campeonato de la URSS, donde tuvo un buen resultado, salió cuarto, a tan solo medio punto de los tres vencedores, Averbakh, Taimanov y Spassky.

Su actuación fue decisiva para el desenlace del torneo, en la penúltima ronda consiguió derrotar a Spassky, restándole considerables chances de ganar.

Sobre sus duelos con Spassky, Korchnoi dijo que “Cuando jugaba con Spassky inevitablemente tenía problemas si jugábamos en la primera mitad del torneo, pero si nos enfrentábamos en la segunda mitad, las cosas eran difíciles para él. Al poner el máximo empeño en cada partida, a Spassky le faltaban fuerzas hacia el final”.

Veamos esa partida decisiva.

Viktor Korchnoi

Boris Spassky

23.er Campeonato de la URSS, Leningrado (16), 05.02.1956

Korchnoi comentó “Contra la India del Rey adopté un sistema relativamente nuevo, [5.b3], que luego se hizo popular a nivel magistral y sin mucha dificultad conseguí una ventaja abrumadora”. 11...Cf6? [Y tras esta jugada se confirma lo dicho por Korchnoi, el final, con varias piezas de las blancas dispuestas a invadir el ala dama, le es muy favorable. Era preferible 11...c6, a 12.Aa3 sí es correcto 12...Cf6! luego de 13.Tfd1 Dxd2 14.Txd2 Te8 y las blancas no tienen nada concreto, mientras que tras 12.Tad1 f5 las negras tienen una posición razonable.] 12.Dxd8! Txd8 13.Tfd1 Txd1+ 14.Txd1 [Se amenaza tanto 15.Td8+ como 15.Cb5, ello unido a la presión del Ag2, es letal.] 14...Af5 [No hay nada mejor.] 15.Axb7 [Korchnoi consideró que, tras esta captura, que debilita la estructura negra y augura una pronta ventaja material, la posición blanca ya está ganada.] 15...Tb8 16.Ac6 Axc2 17.Tc1 Af5 18.Cb5! Ah6 19.Tc4 Ae6 20.Ta4 Td8 21.Axe5! Td1+ 22.Rg2 Tc1 23.Af3 Cd5 24.Cd4 Ag7 25.Axg7 Rxg7 26.Txa7 Rf6 27.Cxe6 fxe6 28.Ta5 Cc3 29.a4 e5 30.Tc5 1–0

En la última ronda Spassky y Polugaevsky hicieron tablas, mientras que Taimanov consiguió su tercer triunfo consecutivo y el primer puesto terminó en triple empate con 11½ puntos, seguidos de Korchnoi con 11, y después finalizaron Kholmov, Polugaevsky y Tal con 10½ puntos.

Veamos una victoria del triunfador.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 15 de febrero de 2023