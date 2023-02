Paraguayos sobresalen en Sudamericano Juvenil de Squash en Perú

En el primer cotejo por la Sub 19 masculina, Damián Casarino derrotó 3-0 a su par peruano Mateo De Mendiburú con parciales de 11-2, 11-3 y 11-7.

Además, en la Sub 13, Gabriel Subeldía también se colgó una victoria ante el local Santiago Alvarado por 3-0 (11-5, 11-4 y 11-3). Andrés Acosta no tuvo un buen inicio en la Sub 15 tras caer ante el colombiano Sebastián Aristizabal por 3-0 (11-9, 11-3 y 11-3).

Y en la Sub 17 Mathías Mena también cayó ante el jugador incaico Franco Zegarra por 3-1 (11-5, 6-11, 8-11 y 10-12). En femenino sacó la garra guaraní Fiorella Gatti al derrotar, en la sub 17 femenina, a la ecuatoriana Emilia Narváez por 3-0 con parciales de 11-1, 11-3 y 11-1.

También en damas, pero en la sub 15, Nicole Krauch sumó otra victoria para el Team Paraguay al vencer a la peruana Isabella Condemarín por 3-0 con parciales de 11-0, 11-2 y 11-5.

Anoche al cierre de la edición se jugaba la segunda jornada.