Balonmano: Eliminatorias por varias zonas

Anoche jugaban por las eliminatorias del balonmano: Santaní vs. Concepción, Capiatá vs. Fernando de la Mora, Campo 9 vs. Coronel Oviedo, en ambas ramas.

Hoy: Fram vs. Pilar (Polideportivo Monseñor Wiesen), Cnel. Bogado vs. Encarnación (Polideportivo Padre Mauricio), Ypané vs. Itauguá (Polideportivo Municipal), Yaguarón vs. Villarrica (Polideportivo San Buenaventura), Hernandarias vs. Minga Guazú (Polideportivo Municipal) e Itacurubí del Rosario vs. Concepción (Polideportivo Municipal, desde las 20:00.

Mañana se disputarán los demás partidos de la fecha.

Amistoso internacional

Las Guerreras disputaron el Triangular Internacional de la Frontera en Pedro Juan, junto al Cascavel Handebol de Brasil y la selección de Amambay.

Paraguay se prepara para el Repechaje que otorgará un cupo al Mundial Dinamarca/Suecia/Noruega.

El jueves, la selección paraguaya le ganó 27-21 a Amambay y ayer 25-24 a Cascavel. A la noche volvían a jugar contra las brasileras.