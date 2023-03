Ajedrez por Zenón Franco: Levon Aronian gana en Dusseldorf

Aronian, de 40 años, el más veterano del torneo, ganó el desempate jugado tras la última ronda, la justa había terminado con triple empate entre el ruso Ian Nepomniachtchi (2.793), Aronian, que representa a EE. UU., y el indio Dommaraju Gukesh (2.718), con 5½ puntos; cuarto finalizó el norteamericano Wesley So (2.766) con 5 puntos.

El “arma secreta” del “renacido” Aronian

Aronian, que fue padre hace poco, tuvo un muy flojo segundo semestre en 2022, bajó 40 puntos de Elo y se quedó fuera de los Top - 10, en este torneo todo fue diferente.

En la entrevista después de la tercera ronda, Aronian, comentó: “También tengo un secreto. Estoy viendo esta serie extremadamente deprimente, una serie alemana de 1979 [emitida en 1980], “Berlin Alexanderplatz”, y es tan sombría que cuando llego a la partida estoy súper feliz. Son largos, una hora por cada episodio, y hay 14 episodios, es como un descenso a los infiernos en los años 20, por lo que cuando llego a la partida pienso que es maravilloso que ya no estemos en los años 20″, luego se corrigió, “Cometí un error, estamos en los años 20, ¡pero en los buenos años 20!”.

Posteriormente, sobre su cambio con respecto al torneo de Wijk aan Zee, Aronian señaló: “Creo que todo es cuestión de actitud. En Wijk estaba algo falto de confianza. Creía que al no haber jugado por tanto tiempo debía ser cauteloso, y aquí me dije a mí mismo, ¡juguemos, y no hay nada que perder!”.

Dusseldorf y el ajedrez

Dusseldorf no es una ciudad con gran tradición ajedrecística comparada con otras ciudades alemanas, el “WR Chess Masters” es el primer gran torneo organizado de forma privada en Alemania después de casi cuatro años, por iniciativa de un “aficionado ilustre” de la ciudad, Wadim Rosenstein, ajedrecista desde niño y dueño de las empresas WR Logistics GmbH y WR Certification GmbH que trabaja con más 40 países, su idea es continuar patrocinando este torneo, que fue muy bien organizado. La web oficial es: https://wr-chess.com/

Desarrollo del torneo

Rondas 1 a 4

So, Aronian y el ruso Andrey Esipenko (2.675) comenzaron con victorias, derrotando a al polaco Jan-Krzysztof Duda (2.729), el indio Rameshbabu Praggnanandhaa (2.690) y el alemán Vincent Keymer (2.690), respectivamente.

So comentó en la entrevista tras la partida: “Participé en el torneo en Wijk aan Zee, un torneo muy largo y exigente y podría haber optado por uno u otro. Pero como estaban las cosas he optado por participar en ambos. En fin, me encanta jugar al ajedrez”.

Su oponente, Duda, también había sido invitado a Wijk aan Zee, aunque tuvo que retirarse poco antes de que comenzara el torneo; en la partida entró por transposición en una línea de la Apertura Catalana y cometió un error conocido ya desde los años 70.

So comentó sobre su rival que no había jugado ajedrez clásico desde hacía bastante tiempo, solo ajedrez rápido, que el ajedrez clásico y el rápido son muy distintos, y que la preparación y el entrenamiento también son diferentes para ambos ritmos de juego.

Esipenko venció al jugador local, y N.º 1 de Alemania, Keymer, en 101 jugadas, tras una Apertura Catalana muy aguda se llegó a un final de torre y peón contra dos caballos solo con chances prácticas para las blancas, chances que lograron imponer, y en la otra partida decidida, Aronian derrotó a Praggnanandhaa en una línea extraña de la Apertura Inglesa, donde siempre estuvo mejor.

En la ronda 2 Gukesh venció a Praggnanandhaa y el joven uzbeco de 18 años Nodirbek Abdusattorov (2.734) venció a Esipenko en una partida espectacular. Los líderes eran So, Aronian y Gukesh, con 1½ puntos.

Aronian finalizó como el único líder tras la tercera ronda, con 2½ puntos sobre 3, comenzó con 1.e4 y Abdusattorov respondió con la Variante del Dragón de la Defensa Siciliana, que actualmente se juega muy poco en el nivel más alto.

Aronian comentó que él mismo jugaba el Dragón desde los 6 a los 16 años, y acotó: “Creo que es una buena idea jugar aperturas que la gente olvidó”, por el efecto sorpresa que causa y porque no hay tantos análisis actualizados, no obstante, con respecto al Dragón señaló que hay que conocerlo muy profundamente para adoptarlo en partidas clásicas, si no, es mejor limitarlo a partidas a ritmo rápido.

En la cuarta ronda todas las partidas terminaron en tablas, por lo que todo siguió igual antes del día de descanso.

Rondas 5 y 6

En la quinta ronda Aronian consiguió su tercera victoria en el torneo y, con 4 puntos sobre 5 logró un punto de ventaja sobre sus escoltas So y Gukesh, y al ir ganando 14 puntos de Elo, con 2.750, en ese momento regresó virtualmente a los top-10. (Finalmente en la lista Elo oficial publicada hoy, su lugar debería ser el 12º).

Aronian presionó durante toda la partida, objetivamente no había desnivel, pero, en un momento del complejo final de dobles torres, Giri no encontró la única defensa posible.

Aronian fue el primero en derrotar a Giri a ritmo clásico desde el 7 de junio de 2022, en el torneo de Noruega, poniendo fin a su racha de 28 partidas invicto; el score de Aronian contra Giri en partidas clásicas, sin contar las tablas, es de 8 a 0 a su favor.

En la otra partida decidida, Keymer derrotó a Abdusattorov, y dejó el último puesto en solitario para compartir los lugares sexto a décimo con 2 puntos.

En la sexta ronda todas las partidas terminaron en tablas, por lo que Aronian mantuvo el punto de ventaja sobre So y Gukesh.

En la partida estelar de la ronda, Aronian, con las piezas negras, logró una gran ventaja ante So, aunque, para ganar, había que encontrar una serie de jugadas “de computadora”, difíciles de hallar. Aronian no pareció afectado por la oportunidad perdida, comentó: “Vas a omitir chances. Los rivales luchan muy duramente y son todos grandes jugadores, no puedes convertir cada posición ventajosa”.

Ronda 7

La séptima ronda alteró los pronósticos de una cómoda victoria de Aronian, cayó derrotado por Nepomniachtchi, que había empatado todas las partidas hasta entonces.

Levon Aronian

Ian Nepomniachtchi

WR Chess Masters Dusseldorf (7), 23.02.2023

La situación es incómoda para las blancas, su dama está alejada y su rey está algo vulnerable, hay que defenderse con precisión. El empate era bienvenido por Aronian, Nepomniachtchi había repetido la posición con ligeros cambios en la situación de las piezas por dos veces en varias ocasiones, pero decidió continuar; una vez Aronian creyó que habían sido tres veces las posiciones repetidas e hizo un reclamo incorrecto al árbitro. 37.Te1?! [Empeora la posición, era preferible, por ej., 37.Rh1; luego de 37…Axb2 38.Td1, las blancas compensan el peón con actividad.) 37...Ce5! 38.Cd4? [Y la posición se derrumba, no eran buenas 38.Ae2? Ah3 ni 38.Tc7? Af7 39.Ae2 Cc4, lo más tenaz era la poco natural 38.Rf1!!, y las blancas luchan tras 38…Rh8 (o 38...Cxd3 39.Txe6) 39.Tc7 Af7 40.Ae2.] 38...Ah3 39.Af1 Cf7! [Este retroceso gana material.] 40.Dxd5 Txe1 41.Axe1 Axd4+ 42.Rh1 Ac8 43.Ac4 Te8 44.Ab4 Df6 45.Ad3 Ac3! [Aprovechando elegantemente la debilidad de la retaguardia blanca.] 46.Axc3 Dxc3 47.g4 Df6 48.Tc7 Te1+ 49.Rg2 Ae6 50.Dh5 Dxb2+ 51.Rh3 h6 52.Dg6+ Dg7 53.Rh4 Th1 0–1

Aronian comentó: “Cuando se acerca el final, la gente se vuelve más nerviosa, ¡no soy una excepción!”, y que había dudado entre jugar a tablas y jugar a ganar y eso le afectó.

El joven indio de 16 años Gukesh se convirtió virtualmente en Top-20 con su victoria ante Esipenko y pasó a compartir el primer puesto con Aronian, fue una aguda Apertura Catalana en la que las blancas sacrificaron un peón, “lo que hizo fue lógico, pero de improviso [la partida] escapó de su control”, comentó Gukesh, un error en la jugada 23 puso a las blancas al borde de la derrota, y las negras lo aprovecharon.

Tras comenzar con cuatro derrotas en Wijk aan Zee en enero, Gukesh no volvió a perder en Wijk aan Zee ni en Dusseldorf. El liderazgo pasó a estar compartido por Aronian y Gukesh con 4½ puntos sobre 7 seguidos de Nepomniachtchi y So con 4.

Ronda 8

Aronian logró un “milagroso” empate ante Esipenko, entregó “alegremente” un caballo, porque “Si recuerdas algo, lo juegas y luego ya los detalles se hacen evidentes”, comentó Aronian, pronto se dio cuenta que la entrega analizada no era en esa posición, “parecía perdido, por lo que me dije, ¡es solo un juego! Veamos cómo resulta”.

Para la computadora estaba claro, las negras estaban perdidas, si bien concretarlo ante el tablero no era obvio, Esipenko pensó mucho tiempo, no jugó lo mejor y en la jugada 36, cuando su ventaja ya no era tan grande, Aronian le ofreció tablas, que fueron aceptadas.

En la otra partida decidida Keymer venció a So con las piezas negras y le restó toda chance de alcanzar el primer lugar. A falta de una ronda Gukesh y Aronian compartían el primer lugar con 5 puntos, seguidos de Nepomniachtchi con 4½.

Ronda 9

En la última ronda se enfrentaron los dos líderes, Aronian vs. Gukesh, fue tablas rápidas, lo que dio la oportunidad a Nepo de alcanzarlos si ganaba a Keymer, y lo hizo en la única partida decidida de la ronda, tras 83 jugadas, mostrando un gran espíritu de lucha.

Cuenta atrás para el Campeonato del Mundo

El torneo se disputó con el mismo ritmo de juego que el próximo Campeonato del mundo entre Ian Nepomniachtchi y Ding Liren, que comenzará el 19 de abril en Kazajistán, es de 120 minutos para las primeras 40 movidas, seguido de 60 minutos para las siguientes 20 jugadas, y 15 minutos para el resto de la partida con 30 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 61.

Este ritmo le vino muy bien a Ian Nepomniachtchi, que no jugaba ajedrez clásico desde diciembre en la Copa Sinquefield Cup, mientras que Ding Liren jugó en Wijk aan Zee en enero con un resultado pobre, como lo relatamos en la Nota N.º 642.

En este torneo comenzó sin fuerza, con seis tablas, a partir de allí jugó muy bien y terminó ganando 1.5 puntos de Elo. Estaba muy cansado para el desempate.

Veamos la partida más espectacular de Dusseldorf.

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, 1 de marzo de 2023