Partida comentada por el GM Zenón Franco de la Ronda 4 del Zonal 2.5 de Asunción, Paraguay

En una partida muy interesante el GM Cristóbal Henríquez Villagra, (CHI, 2.624) empató con el MI Ernesto Real De Azua (ARG, 2.449). Las blancas quedaron mejor pero no pudieron incrementar su ventaja al no jugar lo más preciso y por la buena defensa de su rival.

Esa es la partida que comentamos al final de la nota y puede verse en un visor aquí:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=wdV5wzML3WsJM3Gapj+1UmttPQYiqeFQm1Lfgi1oKykpj47l1J4idI2P9bmJ3GAl

Cristóbal Henríquez (2624)

Ernesto Real de Azua (2449)

Peón Dama [D01]

Zonal 2.5 Absoluto Asunción (4), 07.03.2023

[Franco, Z]

1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Af4 c5 4.e3 cxd4 5.exd4 [A esta posición se llega también tras una Defensa Caro Kann, tras la línea 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Cc3 Cf6 5.Af4.] 5...a6 6.Ad3 [Las blancas retrasan 6.Cf3 para evitar que las negras se desprendan de su Ac8 antes de jugar ...e6 con 6...Ag4] 6...Cc6 7.Cce2 Cb4 [Es tentador eliminar al fuerte Ad3, es una buena decisión, no obstante, el alfil blanco restante, tampoco es malo. 7...Db6 y; 7...Ag4 también son razonables.] 8.Cf3 Ag4 9.Ce5 Cxd3+ [9...e6 es también adecuado.]

10.cxd3! [Más peligroso que 10.Dxd3 las blancas dañan su estructura a cambio de abrir la diagonal d1–a4 y la columna c.] 10...Axe2 11.Rxe2 e6?! [No se podía 11...Db6? por 12.Da4+; quizás lo mejor fuera 11...Ch5 para tras expulsar al alfil poder jugar después ...Db8, por ej. 12.Ae3 e6 13.Db3 f6 14.Cf3 Db8, y posiblemente hasta sea preferible entregar el peón con 13...Ad6 14.Dxb7 0–0 con compensación adecuada por el peón.] 12.Db3! Ta7 [Forzada. A 12...b5 sigue 13.a4!] 13.Da4+! [La dama ya cumplió su función, ahora busca debilitar c6.] 13...Cd7 14.Thc1 [Amenazando simplificar todo en d7 y seguir con Tc7+.] 14...b5 15.Dc2 Cxe5

16.Axe5?! [Natural, pero no lo más fuerte. 16.dxe5! daba ventaja, tras por ej., 16...Ae7 17.Dc6+ Dd7 ahora existe 18.Ae3! justificando la toma de peón en e5, y la ventaja blanca es enorme, veamos un ejemplo, 18...Dxc6 19.Txc6 Ta8 20.Tac1 y las blancas dominan la única columna abierta y pueden empezar a avanzar sus peones del ala rey.]

16...Ad6 17.Dc6+ Re7 18.a4 [A los módulos no les impresiona esta jugada, pero con poco tiempo es molesta, las negras deben decidir el destino de su estructura, y abrir el juego con el rey en e7 requiere precaución. No obstante, las negras, con bastante menos tiempo, se defienden correctamente.] 18...bxa4! 19.Txa4 Db8! [Única defensa, pero efectiva.] 20.Rf3 Td8 [Con la incorporación de la torre inactiva a la lucha las negras logran igualar.] 21.b4 Tdd7 22.Axd6+ Dxd6 23.Dc5 Rf6 24.g3 Db8 [Amenazando 25...Tac7.] 25.Dc3 Tdc7 [La partida se encamina hacia las tablas, no hay desnivel, las debilidades de cada bando se compensan entre sí.] 26.Dd2 Txc1 27.Dxc1 Db5 28.Df4+ Rg6 29.Dg4+ Rf6 30.Df4+ Rg6 31.Dg4+ Rf6 32.Df4+

½–½

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, marzo de 2023