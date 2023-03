JJ. OO. París 2024: Ya vendieron unas 3,25 millones de entradas

Tony Estanguet contó este jueves que los Juegos Olímpicos París 2024 ya vendieron cerca de 3,25 millones de entradas. El presidente del comité organizador calificó como “un éxito” la primera fase, en la que fueron vendidos packs de 3 hasta 30 entradas. El directivo agregó que dos tercios de los compradores “son franceses”, pero que también adquirieron de 158 naciones.

De estas 3,25 millones de entradas, cerca del 13% fueron vendidas a US$ 25, el 70% a menos de US$ 105 dólares y el 4,5% a más US$ 211, según la organización. Poco después del lanzamiento de la fase, el 15 de febrero, aparecieron críticas en las redes sociales por el precio, juzgado como excesivo en algunas modalidades, como los US$ 729 de la eliminatoria de Atletismo.

Los precios fueron calificados de contrarios a la idea de “Juegos populares” lanzada por la organización, que justificó recordando que había un millón de entradas a 25 dólares en total propuestas al público y cinco millones a 70 dólares más o menos. “Tenemos desafíos que son difíciles de compatibilizar, a la vez generar ingresos y asegurar que sea una fiesta popular”, señaló.

La segunda fase de la venta de entradas, esta vez por unidades, comenzará el 15 de marzo, con un nuevo sorteo. En total estarán a la venta 1,5 millones de boletos, entre ellos los de la ceremonia de inauguración, un espectáculo inédito a lo largo del río Sena, pasando por París, para el que los tickets irán de 95 a 2.850 dólares, y los de la clausura.

“Las más grandes finales, los momentos más solicitados van a llegar a la venta”, aseguró Estanguet. Por su parte, los precios para las finales del Básquetbol irán US$ 100 a 1.035. En Francia prevén que los ingresos de las entradas, packs de lujo incluidos, alcancen los casi US$ 1.479 millones, un tercio del presupuesto del Comité Organizador de los Juegos (COJO), US$ 4.650 millones.