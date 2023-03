Partida comentada por el GM de ajedrez Zenón Franco de la Ronda 7 del Zonal 2.5 de Asunción, Paraguay

El desarrollo de Diego Flores (4) vs. Lucas Coro (4) fue curioso. Se comenzó con una apertura irregular y se llegó a una especie de Defensa Siciliana Variante del Dragón, pero con las negras teniendo su flanco dama debilitado, algo que las blancas explotaron con buena técnica. Esa es la partida que comentamos y que puede verse en este enlace con un visor:

Partida comentada

Ronda 7 del Zonal 2.5, 2023

Diego Flores (2.532) - Argentina

Lucas Coro (2.302) - Argentina

Apertura Irregular [A04]

Zonal 2.5 Absoluto Asunción (7), 09.03.2023

[Franco, Z]

1.Cf3 c5 2.e3 [Es curioso que después de 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae2 Ag7 7.0–0 0–0 8.Ae3 Dc7?! 9.a3 a5? se llegaría a la posición de la partida si las blancas jugasen 11.Cd4] 2...g6 3.d4 Ag7 4.Ae2 Cf6 5.0–0 0–0 6.dxc5 Dc7 7.a3

7…a5? [Un error grave, aunque no lo parezca, la debilidad de b5 será importante. Flores comentó que esta era una jugada posible en posiciones similares con las blancas ya con su caballo en d2. 7...Dxc5 permitiendo 8.b4 Dc7 era una elección natural.] 8.Cc3! [Transponiendo a una posición casi estándar, muy favorable.] 8...Dxc5 9.e4 d6 10.Ae3 Dc7 [Llegándose a una especie de Variante del Dragón, pero con la jugada ...a5 debilitante.] 11.e5! [11.Cd4 llevaría a la posición indicada anteriormente, que es ventajosa, pero lo jugado es mejor.] 11...Cg4 [En caso de 11...dxe5 seguiría 12.Cb5 y las negras no pueden evitar pérdidas materiales, 12...Dd7 (o 12...Dc6 13.Cxe5 De4 14.Cc7 Dxe5 15.Cxa8 ganando.) 13.Dxd7 Cbxd7 14.Cc7 Tb8 15.Aa7, etc.] 12.Cd5 Cxe3 [Única.] 13.Cxc7 Cxd1 14.Taxd1 Ta7 15.exd6 exd6 16.c3 [La debilidad de b5 llevó a la creación de un nuevo punto débil, este insalvable, en d6.] 16...Ae5 17.Cd4 Ad7 18.Cdb5 Axb5 19.Cxb5 Ta6 20.f4 Af6 21.Cxd6

[El peón de ventaja es suficiente para ganar, pero necesita técnica, porque no hay objetivo inmediato para acrecentar la ventaja.] 21...Tb6 22.Cc4 Ta6 23.a4 Ae7 24.Af3 Ta7 25.Td5 [El primer paso es activar todas las piezas, algo que las negras, con varias piezas pasivas, no pueden imitar.] 25...Tc8 26.Te1 Ac5+ 27.Rf1 b6 28.Cd6! [Obligando a una nueva concesión.] 28...Axd6 [Con este cambio la debilidad de b6 se nota, pero había que elegir entre varios males. 28...Td8? se castiga con 29.Cxf7!] 29.Txd6 Ca6 [29...Cd7 30.Te7 es también penoso.] 30.Txb6 Cc5 [Las negras recuperan uno de los peones, pero, como mínimo, a cambio de conceder un peón libre muy fuerte.] 31.Tb5 [31.Tc6 Tac7 32.Txc7 Txc7 33.Ta1 Cd3 34.b4 axb4 35.cxb4 Cxb4 36.a5 era otro camino, las blancas buscan más.] 31...Cxa4 32.Ta1 Cxb2 [32...Cc5 33.Tbxa5 Txa5 34.Txa5 era también insostenible.] 33.Txb2 Txc3 34.Ta4 [El resto puede ser lento, pero es muy sencillo para las blancas.] 34...Tc5 35.Rf2 h5 36.Ae2 Rg7 37.Tb5 Txb5 38.Axb5 Tc7 39.Ad3 Tc3 40.Re3

1–0

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, marzo de 2023