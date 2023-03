Partida comentada por el GM de ajedrez Zenón Franco de la Ronda 8 del Zonal 2.5 de Asunción, Paraguay

En la mesa 2, María José Toro Pradenas (4½) vs. Jennifer Pérez Rodríguez (5). Las blancas no jugaron lo más preciso en una Apertura Española y la representante paraguaya consiguió buen juego, la partida tuvo muchos altibajos y terminó en empate.

Esa es la partida que comentamos al final de la nota, y que puede verse en este enlace con un visor:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=JyDaiZGDhfHjs1JPNgZsfaIU6rRbVKKsgh32LhbU5dFJ1IaCRxtmqm/RxrbeR/SU

Partida comentada

Ronda 8 del Zonal 2.5, 2023

María Toro (1.971) - Chile

Jennifer Pérez (2.254) - Paraguay

Apertura Española [C77]

Zonal 2.5 Femenino Asunción (8), 10.03.2023

[Franco, Z]

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.d3 b5 6.Ab3 Ac5 7.c3 d6 8.Cbd2 [Esta jugada es la más usual. 8.Ag5 es otra posibilidad tratando explotar la lejanía del Ac5, fue empleada por Magnus Carlsen.] 8...Ab6 9.a4 [9.Cf1 seguido de Cg3 era lo preferido por Amos Burn en el siglo XIX, una maniobra que también utilizaba William Steinitz.] 9...Ab7 10.0–0 0–0 11.Te1 Ce7 [Esta es una maniobra habitual en esta posición más típica de la Apertura Italiana, las negras llevan su caballo a g6, para seguir sosteniendo e5, y luego, si la ocasión lo permite, pueden avanzar sus peones de d6 y también el de c7.] 12.Cf1 Cg6 13.Cg3 Te8 14.Cg5 [La jugada “tipo AlphaZero” 14.h4 es la preferida de los módulos.] 14...d5!? [Las negras muestran que no están dispuestas a repetir jugadas jugando 14...Tf8, aunque las blancas, posiblemente, no hubiesen repetido.] 15.Dc2? [Jugado tras pensar mucho, esta jugada pasiva permite a las negras conseguir un juego activo. Era preferible 15.exd5! para ir con el caballo a e4 en caso de ...h6. a 15...Axd5 puede seguir 16.c4! bxc4 17.dxc4 Ae6 (17...Ab7? 18.c5!) 18.Cxe6 con juego algo más agradable.] 15...h6 16.Cf3 [Y el raid del caballo se convirtió en pérdida de tiempos.] 16...c5! 17.exd5 Cxd5 18.axb5 axb5 19.Txa8 Axa8 20.Ce4

20…Cf6 [Jugado tras pensar bastante tiempo, no es mala, no obstante, no es lo más fuerte. La natural 20...Cdf4! era más enérgica, las blancas tienen problemas para defender su posición, a, por ej., 21.Td1 sigue 21...Dd7! rumbo a g4, y las blancas tienen dificultades.]

21.De2 [21.Cxf6+ Dxf6 22.De2 era más preciso, pero tampoco era agradable.] 21...Ac6 [No era fácil jugar lo más fuerte 21...Cd5! si no es para ir a f4.] 22.Ac2 [La posición blanca es pasiva, pero para progresar las negras deben encontrar un plan.] 22...Cd5! [Volviendo a enderezar el rumbo, aunque con menos ventaja que antes y el juego no es sencillo si no está ...Cdf4 como idea principal.] 23.Dd1 Dc7 [23...Cdf4 era, otra vez, prometedor.] 24.h4 Td8 25.h5 Cgf4 26.Cg3 f6? [Pierde toda la ventaja, el peón de e5 no necesitaba protección. 26...c4! era muy fuerte, a por ej., 27.Cxe5 (o 27.Txe5 Cxd3) es demoledora 27...Cxg2! 28.Cxc6 Cxe1 ganando material, pues 29.Cxd8 recibe mate tras 29...Dxg3+.] 27.Ch4 Dc8?! [Otro paso atrás, la dama estaba bien en c7, defendiendo g7, las blancas pasan a estar mucho mejor, pero con poco tiempo.] 28.Chf5 Rh8 29.Dg4 Db7 30.d4 [30.c4! hubiera dado más ventaja, pero con poco tiempo era una jugada difícil de hacer, lo jugado también es bueno.] 30...cxd4 31.cxd4 Cb4 32.Ae4 Axe4

33.Txe4? [33.Cxe4! era muy fuerte, hay demasiadas piezas blancas atacando.] 33...Cbd3 34.Axf4 Cxf4 35.dxe5 fxe5 [Las negras salieron a flote, aunque el apuro de tiempo, ya mutuo, influía, la partida no se apartó de su resultado lógico, el empate.] 36.Ch4 Tf8 37.Txe5 Axf2+ 38.Rh2 Dc7 39.Tf5 Txf5 40.Chxf5 Ce6 41.Dg6 Axg3+ 42.Cxg3 Dc4 43.De8+ Rh7 44.Dg6+ Rg8 45.Cf5 Df4+ 46.Rg1 Dc1+ 47.Rh2 Df4+

½–½

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, marzo de 2023