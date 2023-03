Ajedrez por Zenón Franco: Torneos memorables (3), Ciudad de Linares 1991

La presencia del campeón del mundo era habitual, comenzando con Anatoly Karpov, Garry Kasparov y los campeones posteriores, Viswanathan Anand, Veselin Topalov, Vladimir Kramnik y un joven Magnus Carlsen.

El 9º Torneo Ciudad de Linares

El 9º Torneo Ciudad de Linares comenzó el 22 de febrero de 1991 y finalizó un 15 de marzo como hoy; la lista de participantes pasó de 12 a 14 y teniendo en cuenta el Elo, estadísticamente, el torneo se convirtió en el más fuerte de la historia.

Tomaron parte los dos nombres que dominaron la escena por unos diez años, el campeón del mundo Garry Kasparov, y el subcampeón del mundo, Anatoly Karpov, que habían finalizado poco antes su quinto y último match por el título mundial.

Entre los otros participantes estaban los que podían ser los sucesores de “Las dos K”, tenían poco más de 20 años: el indio Viswanathan Anand, el ucraniano Vassily Ivanchuk y el bielorruso Boris Gelfand.

A esos nombres, además del británico Nigel Short, se les unirían pocos años después el ruso Vladimir Kramnik y el búlgaro Veselin Topalov.

Desarrollo del torneo

Rondas 1 a 5

En la primera ronda jugaron los últimos dos ganadores de Linares, Ivanchuk en 1989 y Kasparov en 1990; esa es la partida que recordamos hoy.

Ivanchuk había llegado a Linares a las 5 de la mañana de esa ronda, tras un extenuante viaje con demoras y retrasos, al menos pudo dormir unas horas antes de jugar,

Se puede decir que Kasparov cosechó dos mini derrotas antes de empezar a competir, la primera se produjo en el sorteo, cuando solo quedaban los números 9 y 13, destinados a Kasparov y Karpov; el número favorito de Kasparov es el 13, por un alto número de coincidencias, Kasparov ansiaba que a Karpov le tocase el 9, pero fue el 13.

La otra “pequeña derrota” se produjo antes de la comida, Kasparov ocupaba siempre la misma mesa en el comedor, Ivanchuk, sabiéndolo, (había jugado en la edición de 1990, cuando ganó Kasparov), la ocupó, forzando a Kasparov a elegir otra mesa.

Dado lo aferrados que están los ajedrecistas a sus rutinas antes de competir, puede que esto haya afectado algo a Kasparov, pero no objetó la derrota, en Kasparov on Kasparov dijo que “Vassily jugó muy fuerte – y su victoria fue totalmente merecida”, a lo que añadió que era una señal de alarma, porque por primera vez en 10 años de torneos no había perdido por omitir algo sino por haber sido superado por su oponente.

En todo caso ya no volvió a cometer ese “error de cálculo”, en lo sucesivo, su madre Klara Kasparova acudía al restaurante temprano y ocupaba la mesa favorita de su hijo.

Luego de cinco rondas los líderes eran Ivanchuk y el ucraniano Alexander Beliavsky, que fue un gran protagonista del torneo, con 4 puntos sobre 5, seguidos del yugoeslavo afincado en Linares, Ljubomir Ljubojevic, y el ruso Arthur Yusupov con 3½ puntos.

Kasparov estaba con 3 puntos, como el holandés Jan Timman y Gelfand; peor estaba Karpov, había sufrido tres derrotas en esas rondas, era algo inédito, su cansancio se hacía notar, el match con Kasparov había terminado el 31 de diciembre de 1990, y, a diferencia de Kasparov, él jugó un torneo en Italia a principios de enero.

Se contó en New in Chess que Karpov anunció que había comunicado a la organización que jugaría otro torneo con Kasparov en Linares si no participaban Azmaiparashvili y/o Gurevich, ayudantes de Kasparov, acusando a Mikhail Gurevich de entregar el punto a Kasparov en la cuarta ronda.

La rivalidad con Kasparov seguía fuera del tablero, años después todo cambió, Karpov quiso visitar a Kasparov en la cárcel, cuando estuvo detenido por poco tiempo en Moscú.

Rondas 6 a 10

En la sexta ronda Kasparov y Karpov jugaron su primera partida tras el match, fue tablas, los que iban por delante también empataron, por lo que la clasificación no varió.

Beliavsky se impuso a Gelfand en la séptima ronda en gran estilo, y se colocó como único líder, con 5½ puntos seguido de Ivanchuk con 5 y luego Kasparov con 4½.

Veamos el remate de Beliavsky.

Boris Gelfand

Alexander Beliavsky

Linares (7), 06.03.1991

Estamos en una carrera de ataques contra reyes enrocados en flancos opuestos, las negras consiguieron la columna b para su ataque, mientras que las blancas planean abrir el enroque negro con 26.g6. La rapidez en crear amenazas es muy importante.

25...d4! [Una fuerte entrega, toca el alfil de e5 y amenaza b2.] 26.Axd4 Tb8! [Con el sacrificio del peón, se consiguió acceso a b8, el ataque se acelera.] 27.Ac3 [No hay mejor defensa contra 27...Cxd4 seguido de 28...Txb2+ y mate, así se sigue defendiendo b2.] 27...Txb2+ 28.Ra1 Tb6! [Con idea de 29...Ta6] 29.g6 [A 29.Dc2 una forma de continuar la ofensiva es con 29...Ta6 30.Da2 De7 31.a4 Tab6 para ...Tb3 32.Tb1 Cb4, con fuerte ataque.] 29...Ta6 30.gxf7+ Rxf7 31.Df4+ Rg8 32.Dd6 Cd4! 0–1

En la octava ronda Beliavsky e Ivanchuk volvieron a ganar, y Kasparov empató, Beliavsky tenía 6½ puntos, Ivanchuk 6 y Kasparov 5.

Kasparov comentó, “En la 9ª ronda tenía blancas contra el formidable Alexander Beliavsky, para conservar chances del primer puesto en el torneo debía ganar ‘obligado’. La partida se jugó tras un día libre. Por lo que cada uno de nosotros tuvimos tiempo para prepararnos”. Veamos su desenlace.

Garry Kasparov

Alexander Beliavsky

Linares (9), 8.03.1991

22.Ae4! [La presión sobre d6 es imparable.] 22...Df7 [no 22...Cxc4?? 23.Ad5+] 23.b3 Ae6 24.Dxd6 [Recuperando el peón, con idea de Cd5.] 24...Rh8 25.Dc7 [Kasparov consideró que era más fuerte conservar las damas y jugar 25.Cd5!] 25...Dxc7 26.Axc7 Tf7 27.Ab6 Te8 28.h3 Td7?! [”Descorazonado por la apertura insatisfactoria, Beliavsky cayó en apuro de tiempo y pierde casi sin lucha”. Era obligado 28...f5!]

29.Cd5 [”Amenazando Cc7″.] 29...Tc8 30.g4 Cg6?! 31.Rh2 [A Kasparov le basta con reforzar su posición para que la del oponente se desmorone. La sencilla continuación 31.Axg6!? hxg6 32.Cf4 era también fuerte.] 31...Cce5 32.a4 Td6 33.a5 Cd7? [”Un error final de apuro de tiempo”.] 34.Cc7! [Y la posición negra se derrumba.] 1–0

Rondas 11 a 13

Tras la 10ª ronda el primer puesto estaba compartido entre Beliavsky, Ivanchuk y Kasparov con 7 puntos sobre 10.

Todo parecía estar encaminado a otra victoria de Kasparov, como tantas veces antes en situaciones similares, aunque el campeón del mundo no pudo aprovecharlas esta vez.

La 11ª ronda fue decisiva en opinión de Kasparov, Beliavsky cayó en un apuro de tiempo brutal y terminó perdiendo con Salov, mientras que Ivanchuk presionó a Gurevich toda la partida y suspendió con un peón de ventaja. Kasparov empleó una idea novedosa ante la Defensa Petroff de Anand, pero no consiguió ganar.

En la penúltima ronda Gelfand se equivocó gravemente ante Ivanchuk y perdió en solo 18 jugadas, Beliavsky derrotó a Kamsky y Kasparov, que obtuvo una ventaja ganadora ante Ljubojevic, combinó mal, aunque ganó, tras tener ¡una torre! de menos!

Las posiciones eran: 1º Ivanchuk, con 9 puntos, 2º Kasparov 8½, 3º Beliavsky 8.

En la última ronda Beliavsky perdió con Karpov, Kasparov empató con Yusupov. “Me salvé solo por milagro en el apuro de tiempo”, admitió Kasparov, mientras que Ivanchuk entabló con Timman y logró su segunda victoria en Linares.

La tabla final completa fue esta: 1º Ivanchuk 9½ puntos sobre 13, 2º Kasparov 9, 3º Beliavsky 8, 4º/5º Yusupov y Speelman 7½, 6º Salov 7, 7º/8º Timman y Karpov 6½, 9º/11º Ljubojevic, Anand y M. Gurevich 6, 12º Gelfand 5½, 13º. Ehlvest 3½, 14º Kamsky 2½.

Reacciones al triunfo de Ivanchuk

“¡Este fue su mejor momento! Tras semejante triunfo el jugador de 22 años de Leópolis estaba entonces reconocido firmemente en el mundo del ajedrez como el aspirante principal a la corona”, comentó Kasparov.

Karpov señaló: “Ivanchuk jugó el mejor ajedrez aquí. Mereció ganar”.

Ivanchuk tuvo una reacción más calmada. “Por supuesto, estoy encantado, pero no me siento genial porque analicé mis partidas y cometí muchos errores. En algunas partidas, contra Speelman y Ljubojevic, las cosas no estuvieron bien para mí”.

Tanto referido a su victoria en el entonces torneo más fuerte de la historia, como a su aplastante victoria ante Leonid Yudasin, en la primera ronda de los matches de Candidatos, por 4½ a ½ dijo, “No fue tan sencillo como parece. Después puedes decir que fue fácil, pero durante el proceso, no puedes”.

En una entrevista a la TV española Ivanchuk le dedicó su triunfo a su esposa, su compatriota Alisa Galliamova, con la que se había casado una semana antes del match con Yudasin, el matrimonio duró hasta 1996.

Cuando se le preguntó sobre sus puntos débiles, no los citó. “Es tarea de mis oponentes descubrir qué anda mal en mi juego. Cuando analizo mis partidas encuentro cosas que omití o que estaban mal. En cada partida”.

Finalmente Ivanchuk, que sigue activo, no logró ser campeón del mundo, aunque estuvo cerca de serlo en 2002. Era el favorito en la final del Campeonato Mundial de la FIDE ante el ucraniano de 18 años Ruslan Ponomariov, sin embargo, este fue el vencedor.

GM Zenón Franco Ocampos

Buenos Aires, 15 de marzo de 2023