Balonmano: Nacional, desde mañana

Los grupos en la rama femenina están así:

Grupo A: Amambay, Villarrica y Pilar.

Grupo B: Hernandarias, Fernando de la Mora y Santaní (campeona vigente).

En masculino:

Grupo A: Santaní, Caaguazú y Pilar.

Grupo B: Amambay, Minga Guazú y Fernando de la Mora.

El programa para mañana: 16:00 Fernando vs. Hernandarias (Femenino), 18:00 Santaní vs. Caaguazú (Masculino), 20:00 Inauguración, 20:30 Amambay vs. Pilar (F) y 22:30 Amambay vs. Fernando (M).

La fase grupal culmina el jueves, el viernes se jugarán las semifinales y el sábado los juegos por el tercer lugar y las finales en cada rama.

Formativas

El fin de semana se disputó el Torneo Verano Femenino de Formativas en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball.

Cerro Porteño se consagró campeón en la categoría U18, venciendo a Olimpia.

El club Santa Elena obtuvo el cetro en dos categorías, en U14 y U16.

Finalmente, Olimpia fue el mejor en tres categorías, en U8, U10 y U12.