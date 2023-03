Baloncesto: Torneo Apertura de la Liga con el programa en limpio

Tomarán parte de este certamen de baloncesto: Deportivo San José, Olimpia Kings, Libertad, Sol de América, Colonias Gold, Club Atlético Ciudad Nueva, Atlético Colegiales, Félix Pérez Cardozo y Deportivo Campoalto.

En la fecha inaugural se medirán:

Colegiales vs. Félix Pérez Cardozo, Campoalto vs. Olimpia, Sol de América vs. San José y Libertad vs. Ciudad Nueva. Tendrá fecha libre: Colonias Gold.

La primera etapa será a dos ruedas, “todos contra todos” y la culminación se prevé para el lunes 5 de junio del año en curso.

Nacional U17

Está en disputa el Campeonato Nacional U17 Masculino de Baloncesto “Colonias Unidas 2023″.

Participan doce selecciones de la Capital e Interior:

En el Grupo A: Ciudad Nueva, Colonias Unidas, María Auxiliadora, Encarnación, Coronel Oviedo y Caaguazú.

En el Grupo B se encuentran: Pilar, Paranaense, San Lorenzo, Concepción, Amambay y Guaireña.

Anoche se disputaba la tercera fecha:

Paranaense derrotó 67-37 a Amambay, Ciudad Nueva se impuso 61-37 a Coronel Oviedo, Concepción goleó 86-38 a Guaireña, San Lorenzo ganó ajustadamente a Pilar 61-58, mientras los anfitriones doblegaron con facilidad 72-46 a María Auxiliadora. En el cho que de fondo, Encarnación se medía con Caaguazú.

Tabla

Las posiciones en las dos llaves:

Grupo A: Colonias Unidas 6 puntos, Ciudad Nueva, María Auxiliadora 4, Encarnación 2 (*), Caaguazú (*) y Oviedo 0. (*) Jugaban anoche el último cotejo.

Grupo B: Pilar, Paranaense, San Lorenzo y Concepción 5 puntos, Amambay 4, Guaireña 3.