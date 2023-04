El Pascuas Bowl en desarrollo en el CIT

Una gran cantidad de partidos se celebraron ayer por la primera ronda de las llaves de 14, 16 y 18 años, caballeros y damas, en singles y dobles.

En lo que respecta a las categorías de Cosat, la única que obtuvo un resultado positivo en la categoría 14 años niñas fue Martina Claudelina Mora Da Silva, quien avanzó a segunda ronda singles al vencer a la boliviana Yara Daiana Delgadillo, con parciales de 6/4 y 6/3.

En esta misma llave, Mía Valentina Mora Da Silva quedó eliminada frente a la boliviana María Laura Sejas, por 6/1 y 7/6 (3). Julieta Bóbeda tampoco pudo avanzar al ser superada por la peruana Bárbara Panaranda, por 6/1 y 7/5.

Para hoy están programados Antonella Milagros Acosta (vs. Antonella Lucio Bavcar, BOL), Joaquina Bedoya Costa (vs. Catalina Porre, CHI) y Valentina Santander (vs. Delfina Pereira, URU).

En varones, William David Torales, Augusto Vera y Roger Gabriel Giménez fueron eliminados ayer en primera ronda. Hoy estarán debutando Gastón Caio Laudren (vs. Gabriel Scalvim Schmitz, BRA), Marinus Baumer Vázquez (vs. Lorenzo Sverzut Corsini , BRA) y Tadeo Luis Ávalos Reine (vs. Vinicius Yuji Kaminagakura Pereira, BRA).

En 16 años también se registró un triunfo de nuestro jugador, Cayo Narváez Espínola quien se impuso al brasileño Souto Heitor por 7/5, 1/6 y 6/4. En esta llave, se despidió Conrado Morel Rieder y hoy arrancan Sergio Elian Walther Mereles (vs. Joaquón Méndez, CHI), Juan Carlos Brítez (vs. Bruno Enrique, BRA) y Teodoro Serdán (vs. Pedro Albuquerque, BRA).

En 16 damas, hoy arrancan en segunda ronda Sofía Magalí Barreto (siembra 1), Julieta Marcos Cattoni, María José Vega y Fiore Rojas (2).

En las llaves de 18 años también se cumplieron varios partidos con presencia de compatriotas, muchos de ellos menores de la categoría. Hasta el cierre de esta edición, aún no se dieron a conocer los resultados en la web oficial del torneo.