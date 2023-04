Ajedrez por Zenón Franco: Torneos memorables 4, I Torneo Clarín, Buenos Aires 1978

El torneo fue creciendo en fuerza. El siguiente, de Buenos Aires 1979, fue más fuerte y para las ediciones de Buenos Aires 1980 y Mar del Plata 1982, se contó con la presencia del campeón mundial Anatoly Karpov.

Lamentablemente la cuarta edición, de Mar del Plata, fue también la última.

Karpov no logró triunfar en esas dos participaciones y ni siquiera tuvo chances serias de luchar por el primer lugar, algo insólito en esos años.

Solo hubo cuatro jugadores que disputaron las todas ediciones del torneo: el sueco Ulf Andersson y los argentinos Miguel Najdorf, Oscar Panno y Miguel Ángel Quinteros.

I Torneo Clarín

La primera edición se celebró poco después de la finalización de la 23ª Olimpiada de Ajedrez, jugada en Buenos Aires del 25 de octubre al 12 de noviembre. Gracias a ello el torneo contó con la presencia de jugadores que estaban en Argentina y alcanzó la entonces alta categoría XI (2.504 de Elo promedio).

En esa olimpiada, jugada en Argentina por segunda vez, se vivió otro distanciamiento entre los mejores jugadores argentinos y su federación. El equipo argentino (Argentina compitió con un equipo A y uno B) no estuvo integrado por sus jugadores activos más fuertes, Oscar Panno, Miguel Najdorf, Miguel Ángel Quinteros, Raúl Sanguineti y algunos más.

Precisamente ese hecho influyó para que se realizara el primer Torneo Clarín. La trascendencia que consiguió la edición inicial hizo que se jugaran tres torneos más.

Los favoritos

Teniendo en cuenta el Elo, el favorito, ligeramente, era el argentino Oscar Panno (2.580), por delante del soviético, excampeón del mundo, Vassily Smyslov (2.575), y en tercer lugar el también soviético Rafael Vaganian (2.555). Seguían luego el entonces israelí Roman Dzindzichashvili (2.550) y el norteamericano Walter Browne (2.550), el sueco Ulf Andersson (2.545) cerraba la lista de, a priori, máximos aspirantes.

Desarrollo del torneo

No hubo un dominador hasta casi el final. Se puede decir que, en las primeras rondas, hasta la octava, había seis jugadores con chances de lograr el primer lugar, estaban distanciados por solo medio punto.

Tras la octava ronda Vaganian, Andersson y Browne lideraban la prueba con 5½ puntos, seguidos de Gheorghiu, Panno y Smyslov con 5 puntos.

En la partida más importante de la novena ronda Vaganian venció a Browne y pasó a liderar el torneo en solitario con 6½ puntos, seguido únicamente de Andersson con 6, y parecían ser los dos favoritos, cuando quedaban cuatro rondas por jugar.

La fase decisiva

Tras la décima ronda el primer lugar estaba compartido entre Andersson y Vaganian con 7 puntos, seguidos por Gheorghiu con 6½.

En esa jornada Andersson venció a Browne, en la que él consideró su mejor producción en el torneo. Esta es la partida que comentamos en la nota.

La irrupción de China

El chino Qi Jingxuan (Ningbo, 9 de noviembre de 1947) había sido el primer tablero de su país en la Olimpiada de Buenos Aires, allí fue donde China disputó su primera olimpiada.

El debut olímpico de China no fue brillante, aunque ese fue solo el comienzo. China se convirtió luego en una potencia, consiguiendo dos oros olímpicos y, actualmente, dentro de pocos días, un chino, Ding Liren, luchará por ser campeón del mundo.

Qi Jingxuan, que fue dos veces campeón chino, jugó dos olimpiadas más, en 1980 y 1984, y un Interzonal, en Taxco 1985, sigue activo, su Elo es similar al de hace 45 años.

Volvamos al Torneo Clarín. En la ronda 11 llegó la gran sorpresa del torneo: Qi Jingxuan, que solo tenía 4 puntos sobre 10, derrotó a Vaganian. Este había logrado una gran ventaja tras la apertura; veamos la fase culminante.

Rafael Vaganian (2.555)

Qi, Jingxuan (2.405)

I Torneo Clarín, Buenos Aires (11), 28.11.1978

Las negras habían jugado la apertura de forma imprecisa y se llegó a este momento crítico para la partida, y para el torneo. 17.Cce2? [Las blancas conseguían una clara ventaja con 17.Cxe6! fxe6 18.e5! dxe5 19.Dxd8 Txd8 20.Ce4; 18...bxc3 la secuencia ganadora es 19.Axf6! Axf6 20.Dg4! Ag5 21.Dxe6+ Rh8 22.Dxg6 Txf1+ 23.Txf1 Ta7 24.Tf3 y no hay defensa, incluso 24.exd6 es incluso más fuerte según Stockfish.] 17...Ag4! [Empieza el festival de clavadas.] 18.Rh1 Cbd7 19.Dd2 Db6 20.Cg3 c3! [Si no se acepta, el peón se convierte en una cuña.] 21.bxc3 bxc3 22.Dxc3? [Los problemas de la clavada en la gran diagonal serán difíciles de contrarrestar. Era preferible 22.Df2, aunque las negras tienen ventaja tras 22...Ae6!, por ej., 23.Cxe6 Dxf2 24.Txf2 fxe6 y la posición blanca está débil, se planea ...Tfb8.] 22...Tac8 [22...Ch5! era incluso más fuerte.] 23.Dd2 Ch7! 24.Ae3 Axd4! [Las negras ganan material y la defensa blanca es muy difícil.] 25.Axd4 Txc2! 26.Dxc2 Dxd4 27.a4 Cc5 28.a5 Ae6 [28...Ta8 era más preciso.] 29.Tfd1? [No se debió perder la oportunidad de jugar 29.a6!] 29...De5 30.Ta3 [No 30.a6? Ab3.] 30...Ta8 31.Dd2 Ta6! [Y las blancas se quedan sin contrajuego.] 32.Db4 Cf6 33.Te1 Rg7 34.Tf3 Ccd7 35.Ta3 Dc5 36.Tb1 Cg4 37.Db2+ Cde5 38.h3 Ce3 39.Tc3 C3c4 40.Dc1 Dxa5 41.Dg5 Cd7! [El resto es una agonía para las blancas, pero hay que jugar con cuidado siempre, no 41...Dxc3? por 42.Ch5+ y las blancas consiguen tablas.] 42.Ch5+ Rh7 43.Dxa5 Txa5–+ 44.Cf4 Cdb6 45.Tb4 Tc5 46.e5 Txe5 47.Cxe6 fxe6 48.Tcxc4 Cxc4 49.Txc4 Rg7 50.Rg1 Te2 51.Td4 d5 52.Rh2 Te3 53.Rg1 Rf6 54.Rf2 Tc3 55.Td2 Re5 56.Ta2 d4 57.Ta5+ Rf4 58.Ta6 Tc2+ 59.Rf1 Rf5 60.Rg1 Tb2 61.h4 e5 62.Td6 Td2 63.Rh2 e4 64.Rg3 d3 65.Td5+ Re6 66.Tg5 e3!

0–1

Este inesperado resultado permitió a Andersson ponerse líder en solitario con 7½ puntos. Los escoltas eran Gheorghiu, Smyslov y Vaganian con 7 puntos, seguidos de Browne y Panno con 6½.

En la penúltima ronda Andersson volvió a ganar, ante Qi Jingxuan, y, con 8½ puntos, mantuvo su medio punto de ventaja sobre Smyslov, que derrotó al británico Raymond Keene, y sobre Vaganian, que venció a Najdorf.

La última ronda

Miguel Najdorf comentó en su columna del diario “Clarín”, y en la revista española “Jaque”: “El gran maestro sueco Ulf Andersson hizo tablas conmigo y se aseguró el primer puesto del Torneo Magistral Internacional “Clarín”… Fue la partida más breve, pero no vayan a pensar que las diez movidas no dejaron algo interesante”.

Para estar de acuerdo con esto último hay que tener mucha imaginación.

Fue “Un resultado justo porque premió al mejor jugador”, comentó Najdorf, y añadió que “Ulf pasó a vivir momentos que conozco. Ganar un torneo de tanta calidad, supone una alegría única. Tiene eco mundial y registro histórico”, añadió, si bien, para ganar en solitario Andersson necesitaba que sus perseguidores, Vaganian, que jugaba con Quinteros y Smyslov, contra Browne, no pasaran del empate, aunque lucharon por la victoria, ambas partidas terminaron en tablas.

En otra partida relevante para la clasificación final Panno venció a Eugene Torre (PHI, 2.490) y compartió el segundo puesto.

Las posiciones finales fueron, 1º Ulf Andersson 9 puntos, 2º/4º Rafael Vaganian, Oscar Panno y Vassily Smyslov 8½, 5º/6º Florin Gheorghiu y Walter Browne 8, 7º/8º Miguel Najdorf (2.525) y Roman Dzindzichashvili, 6, 9º Jorge Szmetan (ARG, 2.420), 5½, 10º/12º Raymond Keene (ENG, 2.480), Miguel Ángel Quinteros (2.480) y Qi, Jingxuan, 5, 13º Carlos García Palermo (ARG, 2.385) 4½ y 14º Eugene Torre 3½.

El vencedor, Ulf Andersson

Andersson comentó que solo al vencer a Eugene Torre, en la octava ronda, imaginó que existía la posibilidad de luchar por el primer lugar. Fue una partida típica de Andersson, ganó un final en 89 jugadas.

Andersson desplegó su original estilo posicional, amante de los finales, nunca cambió su forma de jugar, ni siquiera tras las insistencias, años después, de Mikhail Tal para que jugara de forma más agresiva.

Andersson comentó que estaba fascinado por la calle Corrientes de Buenos Aires, entonces era mas cierto que nunca que Corrientes era “la calle que nunca duerme”, Andersson no podía creer que hubiera tanta vida a cualquier hora del día.

Los planes de Andersson eran viajar a su país de inmediato y prepararse para el tradicional torneo de Hastings, que comenzó el 28 de diciembre de 1978, y donde Andersson volvió a ganar.

Andersson llegó a ocupar el puesto 4 del ranking en las listas Elo de enero y julio de 1983, aunque, como Ljubojevic, nunca llegó a pasar el filtro de los torneos interzonales y no llegó a ser Candidato al título mundial.

Miguel Najdorf

Najdorf tenía entonces 68 años. No obstante, mantenía el entusiasmo por el ajedrez que lo acompañó toda su vida. Sobre su desempeño comentó: “Estoy conforme con mi actuación. Aun en las partidas que perdí creo que probablemente tuve chances de ganar. Hace 15 años lo hubiera hecho. No me hago mala sangre. Mantengo el concepto, pero siento el cansancio. Aun así, no me retiraré jamás. El ajedrez es mi vida y seguiré, aunque me ganen”.

Aun así, añadió de forma desafiante: “Con todo, no se confíen: no todos los torneos tienen el nivel de este Magistral. Por lo menos tengo un campeonato: soy el maestro más veterano en actividad en todo el mundo”.

Tuvo razón, en los dos torneos Clarín que siguieron, tuvo una actuación muy superior a la de este primer Torneo Clarín.

Smyslov le comentó a Najdorf que el campeón del mundo, Anatoly Karpov, quería ir a Argentina a jugar el siguiente torneo, no pudo ser en 1979, aunque sí en las ediciones de 1980 y 1982.

Veamos la partida que Andersson destacó de este torneo.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 5 de abril de 2023