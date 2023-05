Ajedrez por Zenón Franco: El chino Ding Liren es el nuevo campeón del mundo

El match a ritmo clásico, a 14 partidas, finalizó empatado, Ding Liren se impuso en el duelo de desempate al ganar la cuarta y última partida a ritmo rapid. La bolsa de premios fue de dos millones de euros.

Como comentó Levon Aronian, en contraste con la opinión de Magnus Carlsen y otros pocos maestros, “Espero que la intensidad y la belleza de este Campeonato del Mundo de Ajedrez recuerde a la gente que el ajedrez clásico es con frecuencia mucho más digno de verse y apasionante que el ajedrez blitz o rapid. Un boom del ajedrez combinado con una falta de torneos de ajedrez clásico no tiene sentido”.

El resumen de Anand

El cinco veces campeón del mundo Viswanathan Anand, inmediatamente, tras finalizar la cuarta partida del desempate, dio una excelente descripción del emocionante match pleno de brillantez, luchas espectaculares, y lógicamente, también con errores:

“Es imposible alabar a ambos jugadores lo suficiente. Incluso hoy, lucharon al máximo, con plena energía, y la cuarta partida fue extenuante. No obstante, Ding sobrevivió a muchos contratiempos y reservó lo mejor de sí para lo último”.

Anand añadió: “Nepo mereció más, y si este match fue tan emocionante porque él fue uno de los dos jugadores. Alguien tenía que perder y tristemente para Ian, fue él”.

El camino de Ding Liren

Se dice que Ding Liren es el 17º campeón del mundo, aunque es el 21º. No se debería excluir a los campeones mundiales durante el cisma creado por Garry Kasparov y Nigel Short en 1993, Alexander Khalifman, Ruslan Ponomariov, Rustam Kasimdzhanov y Veselin Topalov. Ellos fueron los campeones de la FIDE, la organización oficial.

Ding Liren tuvo que superar muchos escollos en el camino para conseguir este triunfo. En primer lugar, no estaba clasificado para la lista inicial del torneo de Candidatos que se disputó en junio y julio del año pasado en Madrid.

La FIDE sancionó y excluyó del Candidatos a un clasificado, el ruso Sergey Karjakin por su apoyo a la guerra en Ucrania, por lo que quedó un lugar vacante por Elo.

Ding Liren tenía el Elo, pero no las partidas necesarias para ser elegido, debido a la escasez de torneos durante la pandemia, por lo que debió jugar una maratón de partidas en un mes, entre marzo y abril, antes del Candidatos de mayo de 2022 para cumplir con ese requisito en la lista Elo del 1 de mayo de 2022, manteniendo un Elo similar, y lo consiguió.

Logró llegar a Madrid. Cuando perdió la partida de la primera ronda se lo veía descorazonado, pero logró recuperarse; igualmente no ganó el torneo, salió segundo tras Nepomniachtchi. Normalmente, hubiera tenido que esperar hasta el siguiente ciclo.

Solo tras la renuncia de Magnus Carlsen a defender su título pudo llegar a este match, entre los dos primeros del Candidatos según marcaba el reglamento.

Durante el match con Nepomniachtchi, tuvo que igualar el marcador tres veces. En una de las ocasiones, en la 12ª partida, lo consiguió tras estar al borde de la derrota, mientras que él nunca estuvo por delante, solo lo estuvo tras la partida final.

Ding Liren

Por el camino tan complicado para alcanzar el título, puede decirse que Ding Liren, es la resiliencia personificada en un ajedrecista.

En las conferencias de prensa se vio que Ding Liren es también una persona sencilla, no se autoalabó ni exageró sus méritos y respondió de forma humilde y cándida a todas las preguntas, mostrando incluso sus puntos vulnerables. Este es un comportamiento inusual en una primera figura de cualquier disciplina.

Ding Liren dio este resumen de su carrera: “Empecé a jugar al ajedrez a los cuatro años, y pasé 26 años jugando y analizando, intentando mejorar mi habilidad ajedrecística de muchas maneras diferentes y usando métodos diferentes de entrenamiento, con muchas maneras nuevas de entrenar, que tal vez no sean tan conocidas por los otros jugadores, creo que hice prácticamente de todo”.

Comentó que a veces cree que es un adicto al ajedrez porque en ocasiones, si no hay torneos, no está a gusto. A veces busca inspirarse en otras aficiones que tengan una influencia positiva, hay numerosas frases que lo estimulan para conseguir lo deseado, “para alcanzar la cima de la montaña, para luchar por lo mejor”, busca aprender de los mejores. “Creo que el match refleja lo más profundo de mi alma”, señaló.

Su equipo preferido

Tras este campeonato el Real Madrid Club de Fútbol perdió un campeón del mundo. Como sabemos, Magnus Carlsen es hincha del Real Madrid; cuando Ding Liren fue preguntado por sus planes, comentó que uno de ellos es que quería ir a Turín a ver un partido de la Juventus, “¡mi equipo favorito!”. Ding Liren recibió, de inmediato, una invitación oficial de la Juventus.

Desarrollo del match

Nepomniachtchi presionó durante gran parte de la primera partida, fue una Apertura Española en la que condujo las blancas; Ding Liren logró aguantar y fue tablas.

Ding Liren mostró la candidez de la que hablamos en la conferencia de prensa tras la partida: “No estoy feliz; estoy algo deprimido. Durante la partida sentí que estaba siendo inconsistente”.

“En la primera parte de la partida no pude concentrarme y pensar en el ajedrez. Mi mente estaba llena de recuerdos y sentimientos. Tal vez no pude concentrarme a causa de la presión del match”.

Nepomniachtchi logró su primera victoria en un Campeonato del Mundo en la segunda partida de este duelo (no ganó ninguna en las 11 partidas del match con Carlsen).

Fue una victoria contundente, que comenzó de forma asombrosa, tras 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 Ding realizó una jugada nunca vista en torneos importantes 4.h3!?, no es una jugada mala, aspira a transponer a líneas donde esa jugada es útil, a diferencia de líneas conocidas, donde las primeras jugadas se realizan de forma casi automática. Aquí la partida comienza casi de inmediato.

La partida derivó a un Gambito de Dama Aceptado donde Nepo jugó mejor, con más energía, sacrificó la calidad, se impuso tras 29 jugadas y pasó a dominar 1½ a ½.

La tercera partida fue tablas, desde una posición buena para Ding Liren. Anand tuiteó al entrar en el medio juego: “Hasta ahora creo que esta partida ha sido una gran bendición para Ding, ha igualado confortablemente… Hay posiciones en las que te sientes incómodo, aunque objetivamente estén bien, y pienso que esta es una de ellas para Ian”.

En la conferencia de prensa Ding Liren, tras agradecer la ayuda de sus amigos para superar sus problemas emocionales, dijo: “No estoy muy satisfecho sobre el resultado tras 21...Cxd7, que creo fue omitido por Ian, como mínimo no estaba peor y estaba jugando a ganar por cierto tiempo. Pero no pude encontrar la forma de abrirme paso”.

Ding Liren igualó el marcador en la cuarta partida, donde empleó la Apertura Inglesa y pronto la partida entró en terreno poco practicado, Ding sacrificó primero un peón y luego una calidad para ganar convincentemente.

Nepomniachtchi se puso por delante, 3 a 2, tras la quinta partida en otra Apertura Española, donde se puso a pensar solo tras la jugada 24, porque, “definitivamente la posición estaba en mi preparación, aunque durante la mayor parte, él jugó movidas correctas. Es algo normal, creo”, comentó Nepo y sobre la siguiente fase añadió: “Probablemente había mejores formas de defenderse para las negras, pero básicamente yo estaba presionando siempre…”.

“Esta derrota duele más que la previa, porque pensé que estaba muy bien. Todavía tenemos muchas rondas. Espero poder recuperarme de este duro golpe”, comentó Ding Liren, que también alabó la forma en que Nepo jugó la partida.

El marcador se puso 3 a 3 tras el sexto encuentro, fue una lucha compleja, donde Ding ganó tras finalizar con una bonita maniobra, aunque rechazó que fuera una “partida genial”. Comentó: “Estoy muy complacido con las ideas d5 seguido de Dc7 que felizmente pude encontrar”; estaba al tanto de la predicción de Anish Giri, de que iba a igualar el marcador tras la derrota anterior y agradeció esa confianza depositada en él.

Nepo ganó la séptima partida, en la que Ding optó por una Defensa Francesa. Señaló que “toda la partida fue extremadamente aguda y extremadamente tensa”, Ding jugó muy bien durante una buena parte de la partida, y logró una ventaja cómoda, aunque a costa de usar mucho tiempo, necesitó realizar 21 jugadas en solo 26 para llegar al primer control. Finalmente Ding se quebró y de una posición mejor pasó a una perdida.

El marcador se puso 4 a 3; Levon Aronian dudaba de que Ding Liren pudiera recuperarse de esa derrota. “Necesitas realmente ser un hombre de acero”, comentó.

En la octava partida Nepomniachtchi fue superado por completo, Ding optó por la Variante Saemisch contra la Nimzoindia y Nepomniachtchi logró un milagroso empate gracias a un recurso asombroso. En posición agónica sacrificó una torre, que en caso de capturarse le permitiría dar jaque perpetuo, pero no había tal jaque perpetuo, aunque la forma de evitarlo no era obvia. Sobre esa refutación Anand comentó: “¡Simplemente increíble! Creo que lo más difícil es creer en esta línea si la ves”.

“¡Supongo que estuve muy afortunado con el bluff de la jugada …Dh4!”, comentó Nepo, dijo que inicialmente pensó que había encontrado una “forma brillante de salvar la partida”, pero mientras Ding pensaba vio el fallo, el score pasó a estar 4½ a 3½.

Nepo presionó toda la novena partida y fue tablas tras 82 jugadas. Fue otra Apertura Española, ambos jugadores jugaron con mucha precisión el medio juego, se llegó a un final con un peón de ventaja para Nepomniachtchi, aunque con poco material. Ding comentó: “Creía que eran tablas sencillas pero luego me di cuenta de que no era tan fácil”. Nepo opinó algo similar y añadió, que debería haberle planteado más problemas en el final, aunque no era fácil. El marcador quedó 5 a 4 favorable a Nepomniachtchi.

La décima partida también fue tablas, Ding Liren jugó la Apertura Inglesa y quedó fuera de la preparación con rapidez, pero jugó muy bien, como su rival, el nivel de precisión (frecuencia con que se realizó la mejor jugada, según la computadora) se estimó en un 98,6 % para las blancas por un 98,7% de las negras. Nepo ganaba por 5½ a 4½.

La undécima partida fue otro empate, fue una Apertura Española relativamente tranquila donde se llegó a un final de torres igualado. Caruana comentó que fue una partida casi perfecta. El tanteador estaba 6 a 5, favorable a Nepo.

Sobre la 12ª partida, que es la que elegimos, en los comentarios en vivo, Caruana señaló: “Los jugadores son buenos porque calculan bien, no porque ven las buenas jugadas de inmediato”, y en eso falló Nepomniachtchi, tras lograr una gran ventaja jugando muy bien, jugó con rapidez en momentos críticos, estuvo muy cerca de ganar, pero terminó perdiendo, fruto de no poder controlar sus emociones.

Anand señaló: “Nuevamente la maldición de Ian. Estaba jugando rápido y bien ¡y de improviso es al revés!, “de repente es rápido y mal”. El marcador pasó a estar 6 a 6.

La 13ª partida fue tablas, en otra Apertura Española donde Ding Liren quedó mejor. Fue “una partida difícil, con ambos jugadores dando muestras y signos de la fatiga acumulada en este match”, apuntó Anand; Nepo señaló que “ayer no fue uno de mis días más agradables, y hoy vine a tratar de jugar al ajedrez, no fue brillante, pero lo intenté”.

En la 14ª y última partida se jugó una Defensa Nimzoindia, Ding Liren se lanzó a un ataque ambicioso, Nepomniachtchi se defendió bien y tuvo ventaja, hasta que, con un elegante recurso, Ding Liren logró escapar hacia un final de torres con un peón de menos pero sostenible, Nepo presionó al máximo, aunque tras 90 jugadas se acordó tablas y con 7 a 7 se llegó al desempate a partidas rápidas, que, como señaló Nepo, “es una lotería”, y la suerte, unida a un mejor juego, favoreció a Ding Liren.

Bucarest, la próxima cita

El nuevo campeón del mundo volverá a jugar, sin descanso, a partir de este jueves en el torneo “Superbet Chess Classic” en Bucarest. La oposición es de primer nivel: Ian Nepomniachtchi, Richard Rapport (su secundante), Fabiano Caruana, Alireza Firouzja, Anish Giri, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave y Jan-Krzysztof Duda.

Veamos la crucial partida 12ª partida.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 3 de mayo de 2023