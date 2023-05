Baloncesto: Félix Pérez tumba a otro grande

Los Rojos de Villa Morra jugaron esta nueva cita de baloncesto en su casa, el polideportivo “Efigenio González”, donde los Kings oficiaron de local para caer 81-68.

Félix Pérez hizo suyos tres chicos, el primero ajustado 27-25 y marcando más diferencias en el tercero y cuarto, con 17-10 y 23-18, respectivamente. Los olimpistas solo ganaron el segundo chico 15-14.

Otros juegos. El campeón vigente, Deportivo San José sigue su marcha invicta y venció por goleada al benjamín Atlético Colegiales, por 119-60. En juego adelantado por esta fecha, Colonias Gold ganó en su visita al Deportivo Campoalto, el domingo, por 78-42.

Anoche se completaba la ronda, con el partido Libertad vs. Sol de América.

Próxima cita. La siguiente fecha será mañana, cuando se jugarán los cuatro cotejos: Atlético Colegiales vs. Félix Pérez Cardozo, Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto, Deportivo San José vs. Sol de América y Colonias Gold vs. Libertad.

* Posiciones: San José 16 puntos, Olimpia Kings 14, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo 13, Libertad 11, Atlético Colegiales 10, Deportivo Campoalto 9 y Sol de América 7.