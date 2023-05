Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables (6), Buenos Aires 1979, II Magistral Clarín

Fue el segundo de los cuatro torneos de primer nivel que patrocinó el periódico argentino. Esta edición fue más fuerte que la primera, disputada en 1978, de la que hablamos en la nota 651. Su fuerza fue aún mayor en las dos siguientes, de 1980 y 1982.

Una victoria arrolladora

El triunfo correspondió al danés Jorgen Bent Larsen (Tilsted, 4 de marzo de 1935 – Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010). Venció con 11 puntos sobre 13, invicto, sacando ¡tres puntos de ventaja! a Boris Spassky, Anthony Miles, Ulf Andersson y Miguel Najdorf. La partida comentada es su victoria sobre Spassky.

El vencedor, Bent Larsen

Larsen fue un serio candidato al Campeonato del Mundo durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Fue Candidato al título mundial en 1965, 1968, 1971 y 1977 y uno de los ajedrecistas más fuertes y originales del siglo XX.

Ganó tres torneos interzonales, en Ámsterdam 1964 (compartido), Susa 1967 y Biel 1976 y triunfó en infinidad de torneos importantes. El último de gran relevancia fue precisamente el III Clarín de Buenos Aires 1980, delante de Karpov, Timman, Ljubojevic, y una nómina muy fuerte, del que hablaremos en otra nota.

Hablaba varios idiomas fluidamente, entre ellos el castellano, porque vivió en Las Palmas, España, durante los años 70, y desde 1982 en Argentina, al casarse en con una abogada argentina, Laura, tras el IV Torneo Clarín, de Mar del Plata 1982.

“Creo que figuras como Bent Larsen son las que el mundo del ajedrez necesita; sin ellas todo sería gris y aburrido… creadores del nivel de Larsen… siempre saldrán de la masa general, jugando un ajedrez real y evolucionando… su enorme talento, junto con un inagotable optimismo dieron lugar a un estilo inimitable”, comentó Kasparov.

Euwe lo definió como “un estratega romántico”, “Su optimismo militante era a la vez su fuerza y su debilidad”, comentó Lubomir Kavalek.

En Chess Duels Yasser Seirawan dedica estas palabras a Larsen: “De todos los maestros que conocí, al que más admiro es a Bent. No es solo la fuerza de su carácter, su mente extraordinaria, su don para los idiomas. Su maravilloso sentido del humor, y su absoluta determinación por buscar la victoria en el tablero. No solo tiene todas estas cualidades, además tiene más, mucho más: Es un hombre de palabra, de principios, y lo más importante, además es una persona verdaderamente amable, y cálida”.

Mi recuerdo de Larsen

Jugué con él cuatro veces y pude compartir varios momentos en algunos de los torneos que tuve la suerte de participar junto a él, escucharlo hablar era todo un placer.

Fui lector de sus extraordinarias crónicas en diversos sitios, como en el diario bonaerense Clarín durante los años 70 y 80, y su maravilloso libro Yo juego para ganar. Larsen combinaba comentarios instructivos con una prosa que contagia su entusiasmo; la influencia más importante, no obstante, viene de un artículo publicado en la desaparecida revista argentina Ajedrez en 1970, cuando yo era un adolescente.

Por primera vez vi un “Acertar jugadas”, es como “ponerse en la piel” de un bando tratando de encontrar las mejores jugadas; (en esa época intenté llegar a un resultado decoroso una y otra vez cada cierto tiempo), es un ejercicio ameno e instructivo.

Me pareció tan provechoso que muchos años después, ya con fuerza de maestro, intenté emular sus enseñanzas en revistas y luego escribí varios libros con esa temática.

Algunos momentos del torneo

Al término del torneo Larsen comentó su victoria sobre Quinteros y dio una charla, donde respondió a preguntas del público. Fue una maravilla, Larsen dio una muestra de su vasta cultura e ingenio; se le preguntó por las mejores partidas, y él citó la siguiente:

Borislav Ivkov

Florin Gheorghiu

II Torneo Clarín, Buenos Aires (8), 06.12.1979

13.Axe4! [Tras esta simplificación las blancas quedan con una gran ventaja dinámica.] 13...Txe4 [En caso de 13...Axa1 14.Dxa1 Txe4 es casi decisivo 15.Ag5!, y las negras no pueden defender satisfactoriamente las amenazas de mate tras Ah6, la amenaza Cc7 y también Cxd6.] 14.Dc2! Txe3 [Luego de 14...Axa1 15.Dxe4 Ag7 Ivkov indicó 16.Dh4!, con idea de Dg3, Af4] 15.Dxb2! Txf3 [La posición negra es igualmente penosa tras 15...Te8 16.Tae1 Tf8, forzada, 17.Cd2 Af5 18.Te3, seguido de Tfe1.] 16.Tfe1!! [Muy fuerte, claro que no 16.gxf3? Axh3.] 16...Ad7?! [Resistía más devolver la pieza con 16...Cd7, luego de 17.Cxd6 Df6 18.Te8+ Rg7 19.Dxf6+ Txf6 20.Txc8 Txc8 21.Cxc8 Ta6, hay una gran ventaja blanca.] 17.gxf3, con ventaja decisiva y 1-0 en 32 jugadas.

Otra de las preguntas que se le hizo fue cuáles eran los mejores finales del torneo, Larsen dijo que no lo sabía, pero sí sabía cuál había sido el peor, e indicó el siguiente:

Miguel Ángel Quinteros

Miguel Najdorf

II Torneo Clarín, Buenos Aires (1), 26.11.1979

No parece haber dudas sobre el resultado tras lo jugado, 62.Cc6+ Rf6 63.Cxd4, son dos peones de ventaja uno libre y una debilidad grave en d6, pero las blancas jugaron mal, y las negras se defendieron con tanto ingenio, que fue tablas tras 101 jugadas.

Mis recuerdos

Tuve la fortuna de participar en este torneo maravilloso al haber ganado el “I Grand Prix de la República Argentina”, que consistió en una serie de seis torneos abiertos.

Ver de cerca y jugar con excampeones del mundo por primera vez fue inolvidable: me llamó la atención lo que sucedía en la sala de análisis. Tras las partidas, los maestros que se quedaban analizaban las partidas. Najdorf y Petrosian estaban siempre, y se formaban “duelos”, eran como partidas de blitz entre los mejores del mundo, quedé impresionado, y hasta sorprendido, por la habilidad táctica de Petrosian, era una maravilla verlo encontrar detalles tácticos ocultos en muy pocos segundos.

Veamos algo que me quedó en la memoria:

Marcelo Tempone

Tigran Petrosian

II Torneo Clarín, Buenos Aires (9), 07.12.1979

La reanudación de esta partida dio lugar a la mayor sorpresa del torneo; se había suspendido jugadas antes, con ventaja para Petrosian, esto es lo que me comentó Tempone: “El viejo me vio el día anterior al día de suspendidas en el club a la noche tomando un whisky y empezó con que “Petrosian está analizando la partida ¡y vos emborrachándote!”, etc. Exagerando, como era habitual. Yo tenía dos suspendidas, en la otra, con Rubinetti, tenía ventaja, y le dediqué la mayor parte del tiempo. Con Petrosian miré muy poco porque estaba perdida. De hecho, al analizar, no vi la respuesta a mi jugada secreta, entonces se me ocurrió preparar el sacrificio para complicar, aunque no salvaba la partida. Después él se equivocó mucho y realmente se le puso difícil”. 45...Ad5 [Era más fuerte 45...Cc2! 46.Td1 (o 46.Tc1) 46...c3, o 45...c3! 46.dxc3 Cc2.] 46.Ce5!! [Un precioso recurso táctico del entonces campeón mundial cadete que logró desestabilizar a Petrosian.] 46…Axg2+ 47.Rxg2 fxe5 48.Txe5 Tf8 49.Td5 Ad6 50.Ta1 b5 51.Rf3! Tb8 52.Re4 b4 53.Ta5 b3? [Lo mejor era 53...Cb5!, ganando.] 54.Ta7+ Rf8? [Era necesario 54...Re8!, para disponer de …Af8 más adelante, veamos un ejemplo, 55.f6 g6! 56.Th7 b2 57.Th8+ Af8.] 55.f6 g6 56.Rd5! [Y ya no hay defensa.] 56...Cb5 [A 56...b2 gana 57.Th7 Rg8 58.Tg7+ Rf8 (o 58...Rh8 59.Te1) 59.Tb1! Cxb1 60.Rxd6.] 57.Th7 Rg8 58.Tg7+ Rh8 59.Te1!! Af8 60.Td7 c3 61.e7 cxd2 62.exf8D+ Txf8 63.Tee7 1–0 Y el Teatro General San Martín se llenó de aplausos.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas 17 de mayo de 2023