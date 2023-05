Baloncesto: San José sigue arriba en el Apertura

Los santos, campeones vigentes, derrotaron a Colonias Gold por 96-57, en la jornada del jueves.

Por su parte, Olimpia Kings consiguió una trabajosa victoria contra Libertad, para doblegarlo por 84-78. Félix Pérez Cardozo se reencontró con el triunfo luego de caer contra San José en la fecha pasaday vencieron Deportivo Campoalto por 75-54.

Finalmente, en un partidazo, por fin Sol de América consiguió ganar, y lo hizo contra el Club Atlético Colegiales, por el ajustado score de 78-75, de visitante.

La próxima fecha será el lunes, con estos encuentros: Colonias Gold vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo Campoalto vs. Atlético Colegiales, Sol de América vs. Olimpia Kings y Libertad vs. Deportivo San José.

Puntuaciones: San José 22 puntos, Kings 20, Félix Pérez 18, Libertad y Colonias Gold 17, Colegiales 13, Campoalto y Sol de América 12.