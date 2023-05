Ajedrez por Zenón Franco: Fabiano Caruana gana en Bucarest

Le escoltaron cuatro maestros, Alireza Firouzja (FRA, 2.785), Wesley So (USA, 2.760), Richard Rapport (ROM, 2.745) y Anish Giri (NED, 2.768), con 5 puntos.

Caruana ganó 8,9 puntos de Elo y ascenderá del sexto al quinto lugar del ranking Elo.

Este fue uno de los torneos más fuertes del año, sin Magnus Carlsen, aunque con seis maestros entre los 10 mejores del mundo.

El torneo es el primero del Grand Chess Tour 2023. El segundo se está disputando desde el domingo, en su versión blitz y rapid, en Varsovia, con la participación de Magnus Carlsen, sin Ding Liren, que renunció a jugar para descansar, y sin Nepomniachtchi.

La ronda final

“Hoy todo se desarrolló a la perfección!”, fue como Caruana resumió la última jornada.

Caruana llegó con medio punto de ventaja a la última ronda sobre Anish Giri, Alireza Firouzja, Wesley So y Richard Rapport.

Caruana se enfrentó, con las piezas negras, a Rapport, secundante de Ding Liren en el match de Astaná ante Nepomniachtchi. Repitieron el comienzo de una de las partidas del match en una Apertura Inglesa, Caruana fue el primero en variar y llegó a sacrificar dos peones en un final, pero con actividad suficiente para forzar el empate.

Ninguno de los otros tres perseguidores consiguió chances serias de victoria, Giri incluso salvó un final perdido ante Nepomniachtchi.

Alireza Firouzja, 2 del mundo

Firouzja, de 19 años, ganó 1.2 puntos de Elo, será el 2 del mundo en la lista Elo del 1 de junio, favorecido por el colapso de Ding Liren y Nepomniachtchi, si bien, con 2.786, estará lejos de Carlsen, que tiene 2.853 puntos.

Lo consiguió tras recuperarse de una derrota inicial ante Wesley So, para posteriormente vencer tanto al campeón del mundo, Ding Liren, como a su rival, Ian Nepomniachtchi.

Actuación muy pobre de Ding Liren y Nepomniachtchi

Luego de los cinco primeros clasificados quedaron el polaco Jan-Krzysztof Duda (2.724) y el ganador de 2022, el francés Maxime Vachier-Lagrave (2.742) con 4½, el chino Ding Liren (2.789) con 4, el ruso Ian Nepomniachtchi (2.794) con 3½, superando solo al rumano Bogdan Daniel Deac (2.700) con 3 puntos.

Ding Liren perdió 9.4 puntos, sigue como número 3 de la lista Elo, mientras que Ian Nepomniachtchi, que perdió 15.2 puntos, pasó del segundo al cuarto lugar del ranking.

No es habitual volver a competir pocos días después de finalizar un torneo tan extenuante como el match por el título. Lo hicieron tanto Ding Liren como Nepo y pronto se quedaron sin energía.

Comparación con Viktor Korchnoi

Recordemos que el campeón del mundo Ding Liren tiene 30 años y su retador, Ian Nepomniachtchi, 32. Tardaron seis días en volver a competir.

La 32ª y última partida del match Karpov vs. Korchnoi de Baguio 1978 empezó el 18 de octubre, fue aplazada y Korchnoi abandonó al día siguiente, sin reanudar.

El match duró tres meses en un ambiente de extrema tensión, en plena guerra fría, mientras que el duelo Nepomniachtchi vs. Ding Liren a 14 partidas, más el desempate, duró tres semanas.

El traslado de Astaná a Bucarest dura 4 horas y media de vuelo. Korchnoi, que tenía 47 años, tuvo que viajar a unos de los rincones más alejados del planeta y tras varios días de viaje, ya el 28 de octubre, luego de nueve días, se sentó ante el tablero para disputar su primera partida, en la cuarta ronda, de la Olimpiada de Buenos Aires.

Representó a Suiza, su rival fue el chino Qi Jingxuan, a quien derrotó. Korchnoi jugó todas las partidas restantes, y consiguió la medalla de oro en el primer tablero.

Desarrollo del torneo

Garry Kasparov dio un discurso en la inauguración del torneo, ofreció una sesión de simultáneas e hizo la movida inicial en la partida del campeón mundial, Ding Liren.

En la jornada inicial Wesley So derrotó a Firouzja, que fue el ganador de la serie Grand Chess Tour 2022. Fue la única partida decidida, y también la única que ganó So en todo el torneo, mientras que Firouzja logró recuperarse de este amargo inicio.

Giri sobre la preparación en el Siglo XXI

Duda vs. Giri fue un duelo teórico en el Gambito de Dama Aceptado, fue una línea secundaria donde se vio que Giri estaba en su preparación y, dentro de una posición compleja, jugaba con más soltura que su rival, consiguiendo media hora de ventaja.

Tras la partida, Giri admitió que, a pesar de su preparación, no se sentía muy seguro, “Creo que esta posición la miré bien, pero ante el tablero sentí que estaba un poco peor”, comentó, y dio su visión sobre cómo las computadoras influyen en la preparación de esta época.

Dijo que actualmente es muy difícil controlar el juego, hasta hace pocos años un jugador bien preparado tenía controlado el comienzo de la partida, en cambio ahora, con la misma preparación, hay que ir y jugar.

En su opinión se debe a que ya no hay ventaja, que cualquiera que tenga la comprensión o la fuerza adecuada mira simplemente lo que dicen los módulos.

“Anteriormente, el módulo te daba, digamos, cinco opciones. Y si tenías la comprensión necesaria, veías que la primera opción no era buena, la segunda tampoco, pero la tercera era la más apropiada. Pero ahora los módulos son muy superiores. La que era tercera pasa a ser la primera por un buen margen”.

Eso es accesible a cualquiera, ya no existe la posibilidad de encontrar lo mejor por los propios medios y eso hace que haya que luchar ente el tablero”.

Esta no es la opinión que expresó Daniil Dubov comentando las partidas en el mundial. Él creía que los módulos hacían que las partidas se comenzaran a jugar bastante después de la jugada 20 (algo que no ocurrió en el mundial), lo que hacía que el ajedrez clásico no fuera atractivo, y le molestó que Aronian expresara su admiración por las partidas del mundial.

En la segunda ronda se decidieron dos partidas. Nepomniachtchi venció con negras en un Gambito de Dama a Deac, el jugador de menos Elo (aunque tenía 2.700). Nepo comentó que no estaba “lleno de energía, ni de motivación e ideas”, lo que sorprendió, aunque el desarrollo del torneo le dio la razón.

El húngaro Rapport, que desde hace poco representa a Rumania, venció a Duda de modo admirable. Se llegó a un final de alfiles de distinto color con igualdad material, lo que pronosticaba un empate casi seguro, pero Rapport logró aumentar su leve superioridad y ganó, con lo que el primer lugar con 1½ puntos pasó a estar compartido por So, Nepomniachtchi y Rapport.

En la tercera ronda Ding Liren pasó por serios apuros ante Nepomniachtchi, aunque consiguió empatar, Caruana venció a Vachier-Lagrave en solo 23 jugadas uniéndose a Rapport, So y Nepo en la punta con 2 puntos sobre 3.

En la ronda 4 Caruana derrotó por primera vez a Nepomniachtchi a ritmo clásico. Esta es la partida que comentamos. Su segunda victoria consecutiva lo llevó al primer lugar en solitario con 3 puntos sobre 4.

El otro triunfador de la jornada fue Firouzja, que ganó su primera partida a ritmo clásico en ocho meses al derrotar con las piezas negras a Deac. Tras conseguirlo, Firouzja comentó: “como dije ayer, en el torneo estoy a un nivel aceptable, aunque mis resultados no lo están, y ahora estoy muy feliz por conseguir esta victoria. Es un jugador muy sólido con blancas y es casi imposible ganarle con negras”.

En la ronda 5 Alireza Firouzja volvió a estar virtualmente como 2 del mundo al vencer al campeón del mundo Ding Liren.

Ding tuvo la partida ganada, pero no encontró la manera correcta de continuar, jugó varias movidas imprecisas y quedó perdido.

“Estoy muy contento. Seguro que es un campeón mundial más fácil que Magnus…”, comentó pleno de euforia. Al notar lo mal que podía caer su frase, añadió: “por supuesto que Ding es muy fuerte, y estoy muy feliz por conseguir esta victoria, porque me puse en +1, y esto es realmente importante”.

Nepomniachtchi presionó la posición de Vachier-Lagrave y también tuvo una gran ventaja, pero realizó varias jugadas débiles, el francés dio vuelta la partida y Nepo perdió su segunda partida consecutiva.

Caruana seguía primero, con 3½ puntos sobre 5, seguido de So, Rapport y Firouzja.

Ronda de tablas y oportunidades perdidas

Todas las partidas de la ronda 6 terminaron en tablas, aunque varias pudieron decidirse.

Caruana logró una agradable ventaja ante Firouzja, quien tras la partida comentó: “cuando Fabi está en buena forma es muy difícil jugar contra él”.

“Por supuesto que debo estar perdido”, dijo Firouzja, pero luchó con tenacidad, Caruana fue aumentando su ventaja, hasta que la dejó escapar en la jugada 41.

Wesley So también consiguió una gran ventaja ante Ding Liren e incluso en el momento de acordarse tablas, los módulos le daban una gran superioridad.

So comentó: “creo que las cosas se descontrolaron. Ni siquiera vale la pena mirar lo que dicen las computadoras en estos días, porque son demasiado fuertes y la evaluación es inhumana, totalmente irreal, pero yo creía que la posición era muy complicada en esa etapa. También estaba decepcionado porque desperdicié muy buenas chances de victoria contra Deac el otro día, por lo que no esperaba mucho del día de hoy”.

Quizás la diferencia con las computadoras se vea incluso más en la última parte de sus palabras. Las computadoras no se arrepienten, juegan siempre con la misma fuerza.

En la séptima ronda Firouzja alcanzó a Caruana en la punta tras derrotar a Nepo.

Ding Liren también perdió, ante Giri tras un sacrificio temático en la apertura que le dio una gran ventaja. La posición seguía siendo complicada, pero Giri jugó mejor.

Giri, junto con Rapport y So, se puso a medio punto de los colíderes, Caruana y Firouzja, que tenían 4½ puntos.

Por su parte el campeón del mundo, Ding Liren, y su rival en el match, Nepomniachtchi, compartían el último lugar con Deac con 2½ puntos.

El récord casi inalcanzable de Giri

Tras la partida, Giri comentó: “por supuesto estoy muy feliz de batir a un campeón mundial. Este año he batido a un campeón podría decirse que tres veces. Es difícil de decir porque le gané a Magnus cuando era campeón del mundo, y luego batí a Ding antes de que fuera campeón mundial y le gané ahora de nuevo. Por lo tanto, estoy realmente muy contento por ello”.

En la penúltima ronda hubo cuatro tablas y una partida decidida, Firouzja cayó ante Duda, tras lo cual Caruana quedó como único líder con 5 puntos.

Duda presionó la Defensa Eslava de Firouzja con la Variante del Cambio, una imprecisión de Firouzja en el final dio chances a Duda de tomar la iniciativa con más fuerza hasta imponerse tras una tensa lucha.

Las partidas de la última ronda terminaron en tablas, como lo comentamos y Fabiano Caruana consiguió la victoria en el torneo de Bucarest.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 24 de mayo de 2023