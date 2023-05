Baloncesto: Al séptimo juego con la punta de los dedos

En el sexto partido de baloncesto, faltando 3 segundos, el triplista Marcus Smart lanzó de tres pero falló y cuando el balón rebotó del aro, White consiguió empujar la naranjada faltando 0.1 segundo.

El balón ingresó ya cuando el cronómetro estaba en 0.0 y luego de la revisión por parte de los jueces.

Fin de revanchas locales

Hoy culmina la rueda de revanchas del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol, con tres partidos: Deportivo Campoalto vs. Deportivo San José, Atlético Colegiales vs. Olimpia Kings y Libertad vs. Félix Pérez Cardozo.

En juego adelantado, Colonias Gold se impuso a Sol de América 106-77 y aseguró su pase a la siguiente etapa.

Ya están clasificados San José, Olimpia Kings, Colonias Gold.

Con el juego entre Félix Pérez Cardozo y Libertad se define el cuarto y último cupo. Si gana FPC clasifica en forma directa, si gana Libertad hay juego extra.