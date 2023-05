Balonmano: Olimpia y Luque van con ilusión

Olimpia, monarca metropolitano y Luque de la Copa República de la temporada pasada de balonmano, se ganaron el derecho de participar en la cita sudamericana.

Los grupos

Olimpia compone el Grupo 1 junto a Ovalle de Chile, Taubaté y Cascavel de Brasil.

Los luqueños estarán en el Grupo 3, junto a San Fernando de Argentina y Kutral de Chile.

El Grupo 2 está conformado por el anfitrión Pinheiros, Itajaí y Nacional de Brasil, y, Ferro Carril Oeste de Argentina.

Juegos inaugurales

Olimpia debutará mañana a las 13:00 contra Ovalle, mientras Luque tendrá enfrente al otro trasandino, Kutral, en el partido inaugural del torneo. Los demás cotejos son: Itajaí vs. Ferro, Taubaté vs. Cascavelense y Pinheiros vs. Nacional.