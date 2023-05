Ajedrez por Zenón Franco: Torneos de Varsovia y Sharjah, Carlsen gana el Superbet Rapid y Blitz en Polonia

Fue un triunfo “por una cabeza”, las tablas en la última ronda ante el polaco Jan-Krzysztof Duda le hicieron mantener el punto de ventaja que tenía sobre su rival.

Carlsen, con blancas, llegó a un final perdido, aunque era una partida a 5 minutos, donde, naturalmente, incluso los mejores jugadores del mundo cometen muchos errores, hasta graves. Fue tablas tras 124 movimientos.

El certamen de Varsovia fue el segundo torneo del Grand Chess Tour. Consistió en un torneo a ritmo rapid (25 minutos + 10 segundos de incremento), combinado con uno de blitz (5 + 2) a doble ronda; Carlsen estrenó su título de “excampeón del mundo” y jugó como invitado especial.

Carlsen ganó con 24 puntos, Jan-Krzysztof Duda quedó segundo con 23, mientras que el estadounidense Wesley So y el francés Maxime Vachier Lagrave compartieron el tercer puesto con 21½ puntos.

Duda había ganado la sección de partidas rápidas, donde las victorias valen dos puntos, hizo 13 puntos sobre 18, el norteamericano de origen armenio Levon Aronian tenía 12 puntos, seguido de Wesley So y Maxime Vachier Lagrave con 11. Había que bajar al quinto lugar para encontrar a Magnus Carlsen con 10 puntos, por lo que su recuperación y triunfo final tiene nuevamente evocaciones tangueras y turfísticas: fue con una exitosa “atropellada final”.

Veamos su desarrollo.

La etapa rapid

Tras el primer día los líderes eran Jan-Krzysztof Duda, Levon Aronian y Wesley So, con 5 puntos sobre 6.

Les seguía, con 4 puntos, el polaco Radoslaw Wojtaszek, que derrotó a Magnus Carlsen en la primera ronda. Carlsen se defendió con la Defensa Polaca, (1.d4 b5), como homenaje al país anfitrión.

Carlsen terminó el primer día en el séptimo puesto, con 2 puntos (=2 -1), comentó que jugar la Defensa Polaca había sido una sugerencia de su segundo, Peter Heine Nielsen y él la aceptó, pues “contra un oponente no preparado no creo que esté mal, pero, desafortunadamente, no recordé qué se suponía que debía hacer, y mi posición se deterioró con rapidez. Sospecho que tenía algunas chances para recuperarme un poco, pero era siempre difícil y él mereció ganar. ¡La Polaca en Polonia no funcionó!”.

Magnus comentó que últimamente no había estado jugando ni estudiando mucho ajedrez, por lo que era una especie de vuelta, “pero al menos estabilicé un poco el barco en las últimas dos partidas, por lo que no es un desastre, pero, resumiendo estuve torpe”.

Carlsen siguió sin ganar una partida en el segundo día, hizo tres tablas, mientras que Wesley So y Jan-Krzysztof Duda ampliaron su ventaja tenían 9 puntos seguidos de Levon Aronian con 8, Carlsen tenía 5 puntos y continuaba en el séptimo lugar.

Carlsen comentó al finalizar el torneo: “es agradable mostrar que mi retiro solo duró dos días”, en el tercer día ya fue el Carlsen “de verdad”, ganó dos partidas y entabló otra.

Duda fue el vencedor de la fase rapid con 13 puntos sobre 18, Aronian tenía 12 puntos, mientras que So y Vachier Lagrave les seguían con 11 puntos y Carlsen con 10.

El número uno de Polonia, Jan-Krzysztof Duda, de 25 años, había ganado la edición inaugural del torneo de 2022. En esa ocasión, tras finalizar la fase rapid, tenía dos puntos menos que Vishy Anand, y se impuso al jugar de modo brillante la fase de blitz.

La etapa blitz

Carlsen comentó: “realmente todo dependerá de Duda. Es muy fuerte, así que, si tiene una gran actuación, probablemente yo no tenga posibilidades. Pero si no lo hace, cualquiera podrá ganar. Estoy contento de tener al menos la oportunidad de luchar”.

Añadió que el día anterior había estado jugando al ajedrez blitz en Internet, para volver a ganar partidas. Cuando las ganó pensó: “sí, efectivamente todavía sé jugar al ajedrez”.

Duda no ocultó su entusiasmo por la fase de blitz y dijo: “estoy feliz de que la etapa rapid haya finalizado, porque siempre me entusiasma más jugar blitz y además porque creo que jugué un buen ajedrez”.

Carlsen consiguió 7 puntos sobre 9 en el primer día del blitz, finalizó con 5 victorias consecutivas, derrotando a Duda en la última partida del día y finalizó a solo medio punto de Duda, que hizo 4½ puntos, aunque todavía lideraba con 17½ puntos.

En la ronda 17 Carlsen jugó el Gambito Danés (1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3), logró vencer a Aronian, fue un homenaje a su segundo, el danés Peter Heine Nielsen, que ese día, el 24 de mayo, cumplió 50 años.

A pesar de su muy buen día, Magnus comentó que no todo fue un camino de rosas. Dijo: “para ser honesto, no me sentía muy bien hoy. Estuve despierto para ver el partido Miami - Boston [de básquet] Iba a dormirme, pero el partido estaba tan emocionante…”.

Añadió que “para que todas esas cinco partidas terminen en victorias muchas cosas tienen que ir bien. ¡Pero lo acepto, por supuesto!”.

Un comportamiento atípico

Tanto esto, quedarse despierto antes de competir la fase decisiva del torneo, como el no haber estudiado mucho ajedrez antes de competir es un comportamiento impensable en Fischer, Kasparov o cualquier otro grande de la historia, y tampoco con el Carlsen campeón del mundo.

Es tema para psicólogos, pero parecería que renunciar a defender el título mundial es algo que no lo dejó indiferente.

La jornada final

Carlsen siguió igual de intratable en el último día de blitz, hizo 7 puntos sobre 9, y ganó con un punto de ventaja, aunque como lo comentamos, Duda estuvo cerca de igualar el primer lugar en la última ronda si lo vencía.

Magnus comentó: “al principio lograba jugar con más fluidez: eso era más fácil. Luego, a falta de tres rondas, ya no me sentía con mucha energía. Ya empecé a pensar en la última partida y esperaba no tener que conseguir un resultado decisivo en esa partida. Pero Duda tuvo el mérito de seguir adelante… Jugó extremadamente bien, y yo realmente tuve que esforzarme mucho”.

El Grand Chess Tour continúa en Zagreb, Croacia, del 3 al 10 de julio, sin Carlsen. Este está compitiendo a ritmo clásico desde ayer en Noruega, donde el lunes se jugó el blitz inaugural.

Preeminencia de lo deportivo

Según dicen Miguel Ángel estuvo seis meses mirando un mármol hasta que empezó a esculpir, “vio” al David “encerrado” dentro de él, y surgió una maravillosa obra de arte.

En el ajedrez actual hay más torneos blitz y rapid que a ritmo clásico, está bien, todo tiene su público. Lo que me resulta extraño es el desprestigio que algunos maestros de primer nivel pretenden adosar al ajedrez clásico.

Se habla de estos torneos a ritmo rápido donde se cuelgan piezas, hay mates con frecuencia, dándoles la misma importancia que los torneos a ritmo clásico. Se prioriza el resultado.

Hay muchas crónicas (como estoy haciendo yo mismo, por cierto, pero… Carlsen es Carlsen) sobre torneos donde varias partidas son impropias de maestros tan fuertes.

El ajedrez es un deporte, claro, se busca ganar. No obstante, también puede ser un arte, no es necesario tardar como Miguel Ángel, pero ningún jugador por más fuerte que sea, en segundos, nervioso, puede acercarse a crear una obra notable.

Arjun Erigaisi venció en el VI abierto de Sharjah

El indio Arjun Erigaisi (2.701) se impuso, con 6½ puntos sobre 9, en el VI Sharjah Masters, disputado en el “Sharjah Cultural & Chess Club”, de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, del 17 al 25 de mayo.

Siete maestros compartieron la segunda plaza con 6 puntos, la plata fue para Sam Sevian (USA, 2.684) y el bronce para Dommaraju Gukesh (IND, 2.732).

El Sharjah Cultural and Chess Club es posiblemente el club de ajedrez más grande del mundo, y este torneo abierto fue, casi con seguridad, el más fuerte de la historia en fuerza promedio.

Participaron 78 grandes maestros de 31 federaciones, ocho de ellos con más de 2.700 puntos de Elo. El promedio de los 78 participantes fue de 2.618 puntos de Elo.

Tras la octava ronda había ocho maestros que compartían la primera colocación, con 5½ puntos sobre 8; Erigaisi, de 19 años, fue el único que logró la victoria, ante el uzbeco Nodirbek Yakubboev (2.630), quien fuera el segundo tablero de Uzbekistán, que logró el oro en la Olimpiada de Chennai 2022.

Esa es la partida elegida para comentar en esta nota.

Erigaisi comentó tras su victoria: “he estado teniendo torneos insatisfactorios en todas partes últimamente, por lo que esperaba hacerlo bien aquí… Ganar un torneo tan fuerte es realmente agradable”.

No tuvo descanso, desde el pasado sábado está disputando el fuerte abierto de Dubái.

El ascenso de los jóvenes indios parece imparable, en la lista de junio debería haber 5 maestros indios con más de 2.700 puntos de Elo. Solo EE.UU. tiene más actualmente, 6 (solo 3 nativos) y Rusia lo iguala con 5 maestros.

Erigaisi se refería a que en enero tenía 2.722 puntos de Elo, pero jugó muy mal ese mes en Wijk aan Zee y flojo en el torneo Tepe Sigeman de Malmoe, a principios de mayo. Esos resultados hicieron que, virtualmente, bajara de los 2.700 puntos de Elo.

Tras este triunfo ya no será así, seguirá con más de 2.700 puntos de Elo, hizo 4½ puntos en las últimas 5 rondas para conseguirlo.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 31 de mayo de 2023