Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (205), Garry Kasparov vs. Alexey Shirov, Horgen 1994

Ese triunfo tuvo un gran valor, porque Karpov era el campeón mundial de la FIDE, y Kasparov, aunque fuera el número 1 de mundo, era el campeón no oficial.

En el resto del año 1994, Kasparov se vio en la necesidad de no quedarse a la sombra de Karpov y “revalidar” su título de campeón mundial paralelo, Veamos qué pasó.

Memorial Euwe, sin Karpov

El primer compromiso para ganar la disputa “del relato” fue el Memorial Euwe, en Ámsterdam del 11 al 18 de mayo. Fue un cuadrangular a doble vuelta.

Inicialmente se pensó en que los participantes fueran Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Jan Timman y Nigel Short, los cuatro que habían disputado en 1993 los matches por el título mundial, el oficial entre Karpov y Timman y el paralelo, con Kasparov y Short.

En el libro Kasparov on Kasparov, se dice que la prensa escribió que el torneo adquiriría el carácter de un “Campeonato de Mundo absoluto de la FIDE y la PCA”.

Kasparov escribió: “Pero, después de su triunfo en Linares, Karpov declinó participar y fue reemplazado de inmediato por Ivanchuk – un jugador con un verdadero potencial para ser campeón del mundo, si bien sin la estabilidad propia de un campeón en sus resultados”. Según contó Timman en New in Chess 1994/3, no fue exactamente así.

Timman dijo que Geurt Gijssen, el árbitro principal de la mayoría de los torneos importantes, le propuso la idea de que jugaran los cuatro maestros mencionados durante el match por el Campeonato Mundial de la FIDE de 1993 entre Karpov y Timman. Su reacción fue positiva, pero no se lo consultaron a Karpov.

Cuando terminaron los matches los organizadores de Ámsterdam cambiaron de opinión. En enero de 1994, en vez de a Short invitaron a una figura entonces ascendente, Viswanathan Anand. Este aceptó de inmediato. Esta era la nómina que Karpov conocía.

Pronto Anand vio que su agenda estaba sobrecargada, debía jugar el match de octavos de final de la PCA en junio, ante Romanishin. En caso de ganar (como así fue), las semifinales en septiembre, y en el ciclo de la FIDE debía jugar en julio-agosto ante Kamsky y, por lo tanto, declinó jugar en mayo en Ámsterdam.

Short aceptó jugar como reemplazo de Anand. Al informarse del cambio a los otros tres participantes, Kasparov y Timman no pusieron objeción, pero sí Karpov, y no jugó.

Desarrollo del Memorial Euwe de Ámsterdam 1994

Como destacó Kasparov, en un torneo con solo seis rondas todo puede pasar.

“Al comienzo, para mi decepción, por primera vez en mi vida no fui capaz de derrotar a Ivanchuk con las blancas – ¡unas tablas tan tempranas como en la 21ª jugada!”.

Al leer esto por primera vez me pareció poco elegante, luego vi que le había ganado ¡seis partidas! a Ivanchuk y supuse que tendría razones para sacar pecho.

En la segunda ronda Kasparov usó una preparación que tenía lista para el propio Short contra la Defensa Francesa, para el match entre ambos de 1993.”En su momento muchos estaban sorprendidos porque Short evitara utilizar su usual Defensa Francesa [en el match], y por fin algo de la parte sumergida del iceberg fue revelada”, comentó Kasparov.

En la tercera ronda Kasparov venció a Timman con las negras, y se puso con 2½ puntos sobre 3. Todo parecía ir muy bien, los espectadores esperaban que Kasparov siguiera a ese ritmo, pero en la cuarta ronda jugó mal una línea poco usual de la Siciliana ante Ivanchuk y fue castigado. Kasparov comentó que tras la jugada 11 su deseo era parar el reloj y abandonar. “Fue penoso perder prácticamente sin luchar”, comentó Kasparov.

En la ronda 5 Ivanchuk venció a Short y Kasparov a Timman, usando una preparación para los matches contra Karpov. Kasparov e Ivanchuk tenían 3½ puntos sobre 5.

En la última ronda ambos jugaban con negras, Ivanchuk perdió un final ligeramente inferior ante Timman y Kasparov forzó las tablas “tras haber sido atacado fieramente por Short”. Pudo jugar a ganar, pero viendo la partida de Ivanchuk optó por entablar

Venció Kasparov con 4 puntos sobre 6, seguido de, 2º Ivanchuk 3½, 3º Timman 2½ y 4º Short 2. Kasparov ganó, pero quedó insatisfecho con sus dos partidas ante Ivanchuk

Torneo de Nóvgorod

El siguiente torneo de Kasparov fue, del 11 al 26 de agosto de 1994 en Nóvgorod, una antigua ciudad rusa, situada 200 km al sur de San Petersburgo.

Fue organizado en parte por la PCA, que estuvo activa cerca de tres años. Seis maestros del más alto nivel se enfrentaron a doble vuelta. Fue un torneo colosal, por primera vez se llegó a un torneo de categoría 19, el promedio fue de más de 2.700 puntos de Elo.

Participaron Garry Kasparov, Nigel Short, Vassily Ivanchuk y Alexei Shirov, a los que se unió Vladimir Kramnik; el sexto fue Evgeny Bareev.

Karpov fue invitado, pero, como parece obvio, no aceptó jugar en terreno de Kasparov.

Era el escenario ideal para que Kasparov diera un golpe sobre la mesa, insatisfecho por sus actuaciones en Ámsterdam y algunos torneos de semirrápidas. Él mismo anunció en una conferencia antes de comenzar que se vería a “un nuevo Kasparov”.

Kasparov comentó que a pesar de prepararse en un ambiente ideal de “activa relajación junto al mar”, el torneo fue psicológicamente difícil para él, sentía la presión, casi urgencia, de ganar y opacar la imagen de Karpov, el campeón mundial de la FIDE.

Kasparov comenzó con un triunfo sobre Shirov, aunque luego siguieron dos tablas, con Bareev con negras en una Grunfeld y contra Ivanchuk.

Kasparov e Ivanchuk lideraban con 2 puntos sobre 3.

Kramnik, ya un adversario difícil

En la cuarta ronda se enfrentó a Kramnik (que lo destronaría en Londres 2000), que, a sus 19 años, ya se estaba convirtiendo en un adversario difícil para Kasparov, lo había vencido a ritmo clásico en Linares, y a ritmo rápido en Moscú y Nueva York, “pero tan pronto como se hicieron las primeras jugadas los problemas concretos del ajedrez no dejaron sitio para la ansiedad”, comentó Kasparov, que logró una espectacular victoria contra la Sveshnikov de Kramnik.

El duelo por la punta se circunscribió a Kasparov e Ivanchuk, ambos se pusieron con 3 puntos sobre 4 y luego con 4 sobre 5 al finalizar la primera vuelta.

Segunda vuelta

En la segunda vuelta llegaron dirigentes de la FIDE para negociar el fin del cisma, Kasparov estuvo involucrado en las negociaciones y dijo que su juego se vio afectado.

En la sexta ronda, con calidad de ventaja, “pero en apuro de tiempo por un medio casi milagroso dejé escapar la victoria”, comentó Kasparov.

Un triunfo sobre Bareev en la séptima ronda lo puso con 5½ puntos sobre 7, sacándole medio punto de ventaja a Ivanchuk que había empatado las dos partidas.

Las últimas tres partidas de Kasparov terminaron en tablas, ante Short, “tras fallar en explotar sus errores en un final de torres” y con Kramnik, y fue alcanzado por Ivanchuk.

Kasparov e Ivanchuk ganaron con 7 puntos sobre 10, 3º fue Kramnik 5, 4º/5º Shirov y Short 4 y 6º Bareev 3. En la conferencia final se le preguntó a Kasparov si había cumplido con su objetivo de mostrar al “nuevo Kasparov”, respondió que “el trabajo ha comenzado”, y se lamentó de no haber ganado dos partidas de la segunda parte.

Un Kasparov deslumbrante en Horgen

Del 3 al 15 de septiembre se disputó el Crédit Suisse Masters en Horgen, un suburbio de Zúrich, con 12 participantes de buen muy nivel.

Veamos el resumen de Jan Timman en New in Chess 1994/7: “El Crédit Suisse Masters en Horgen se convirtió en una victoria espectacular de Kasparov a la vieja usanza… Garry Kasparov se puso a máxima potencia y demostró de todo: juego presionante, golpes tácticos brillantes y un sacrificio posicional de calidad propio del próximo siglo. Seis triunfos y cinco tablas dejaron un destacado vacío entre Kasparov y los segundos Shirov y Yusupov, que tuvieron que quedarse con un respetable resultado de +3″.

Un autocrítico Kasparov comentó que en la primera parte su juego no fue muy bueno, en la primera ronda venció al joven talento húngaro de 15 años Peter Leko, luego ganó ante Lutz, en la tercera ronda omitió un golpe decisivo contra Benjamin y luego entabló una complicada partida en la cuarta ronda ante Gavrikov. En la quinta “logré ganar una partida nerviosa contra Gelfand” y en la sexta empató con Lautier.

El liderazgo estaba compartido por Kasparov, Korchnoi, Shirov y Yusupov, con 4½ puntos sobre 6, hasta que en la séptima ronda venció a Nikolic.

Fue una lucha muy complicada, de gran calidad, tras lo cual se puso como único líder, tras el empate en la ronda 8 con Korchnoi, Kasparov fue alcanzado por Shirov, ambos tenían 6 puntos sobre 8, seguidos de Korchnoi y Yusupov con 5½.

Una de las mejores partidas de la carrera de Kasparov

En la ronda 9, ante Shirov, “fui afortunado al llevar a cabo una asombrosa entrega de calidad, ¡que a día de hoy no es sugerida por ninguna computadora!”, dijo Kasparov.

“Creo que esta partida es una de las mejores de toda mi carrera. Es raro ver un sacrificio de calidad posicional sin un juego concreto táctico y con una profunda idea estratégica”.

Timman comentó: “La partida del torneo fue la obra de arte futurística de Kasparov ante Shirov. Fue una reminiscencia de las primeras partidas del match de nueva York ante Karpov, cuando parecía que Kasparov estaba llevando el ajedrez a una nueva era”.

Tras esa victoria, con 7 puntos sobre 9, parecía que el torneo estaba decidido, Kasparov aclaró que no, “la intriga competitiva no estaba extinguida dado que Yusupov, que jugó excelentemente en este torneo, derrotó a Korchnoi y permaneció solo a medio punto”.

En la décima y penúltima ronda Kasparov venció a Yusupov, Kasparov pudo utilizar unos análisis de su preparación en la Escocesa, “que llevaron a un final colorido”, veámoslo con algunos comentarios de Kasparov.

Garry Kasparov

Artur Yusupov

Horgen (10), 14.09.1994

32.Dxc8+! [”La combinación final no exige mucho: Las blancas simplemente irrumpen sobre el punto menos fortalecido de las defensas. Aun así, el ‘sacrificio de dama’ (en vez de la rutinaria 32.Dd4) impresionó a los espectadores”.] 32...Axc8 33.Tb8 Cg8 [Si 33...g6 34.Txc8+ Rg7, sigue 35.Tc7! Dxc7 36.Ce8+.] 34.Txc8 [Amenazando Ad5) ] 34...Da7 35.Rh2 [Claro que no 35.Ad5? Dxe3+.] 35...De7 [Tras 35...h6 36.Ad5 Dxe3 37.Txg8+ Rh7 38.Txg7+! el doble de caballo es nuevamente decisivo.] 36.Te8 1–0

Kasparov finalizó con unas tablas con Miles en la última ronda.

La tabla final de Horgen fue: 1º Kasparov, 8½ puntos sobre 11; 2º-3º Yusupov y Shirov 7; 4º-5º Korchnoi y Lautier 6½, 6º Gelfand 5½, 7º Leko 5, 8º-9º Benjamin y Nikolic 4½, 10º-11º Miles y Lutz 4, 12º Gavrikov 3.

Al finalizar el torneo, el Jurado del Dr. Wirth, organizador, y los grandes maestros Hort y Kindermann concedió tres premios de brillantez. Kasparov ganó dos, por sus triunfos ante Nikolic, de la 7ª ronda y Yusupov de la 10ª ronda, lo que decepcionó un poco a Kasparov, que tenía en mayor consideración su partida con Shirov.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 7 de junio de 2023