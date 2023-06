Rugby: Luque vuelve a sonreír

El elenco auriazul volvió a sonreir en el torneo tras ganar 27 a 20 a Asunción en el estadio Héroes de Curupayty, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

En otro cotejo, Cristo Rey, jugando de visitante en el Campo de Deportes Luis Augusto Gompertt, derrotó a Santa Clara 31 a 24, en un cotejo más que atractivo.

Y finalmente, el elenco de San José frenó a los Jabalíes con su victoria 46 a 21, también en el Héroes de Curupayty.

Repasamos también lo que dejó la Fecha 13, Jabalíes derrotó 37-3 a Santa Clara; Luque 27-20 a San José y Asunción se llevó el triunfo por walkover por no presentarse Cristo Rey.

Nuevamente la inoperancia se evidencia en el torneo de primera división de la URP que es poco serio al ocurrir un hecho así como la no presentación de un equipo a la disputa de su partido.

Pese a los problemas el torneo sigue y la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera: Asunción 52 puntos, Jabalíes 51, Santa Clara 43, Luque 34, San José 28 y Cristo Rey 13.

La fecha 15 con estos cotejos: San José vs. Asunción; Jabalíes vs. Cristo Rey y Luque vs. Santa Clara.