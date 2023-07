Ajedrez por Zenón Franco: Jaime Santos vence en León y Magnus Carlsen gana en Zagreb

El festival anual de León se desarrolló del 6 al 10 de julio. Tomaron parte el israelí Boris Gelfand (vencedor de la edición de 2022), el ruso Nikita Vitiugov, el N.º 1 de España Francisco Vallejo Pons, y el N.º 4 español, el leonés Jaime Santos Latasa.

El formato es el mismo de hace años, matches de 4 partidas de 20 minutos por jugador, más un incremento de 10 segundos por jugada, de ser necesarios desempates, se deciden con partidas blitz a 5 minutos más 3 segundos de añadido por jugada.

El organizador, desde la primera edición, es el MI leonés Marcelino Sión Castro.

Actividades paralelas

Como es habitual en León, hubo muchas actividades paralelas, el mago Xulio Merino ofreció a los espectadores del Auditorio Ciudad de León trucos de magia relacionados con el ajedrez, el GM Francisco Vallejo, se enfrentó a 25 aficionados leoneses en la Universidad de León, el Torneo Ciudad de León a ritmo rapid se jugó el 8 y 9 de julio, el de blitz el 9 de julio, el periodista Manuel Azuaga presentó su libro Más cuentos, jaques y leyendas, el GM Miguel Illescas dio una conferencia magistral, etc.

Toda la información en la web oficial: https://www.advancedchessleon.com/

Primera Semifinal

Vitiugov 1 – Santos 3

En la primera partida Santos consiguió ventaja ganadora ante Vitiugov, pero sin tiempo, tuvo que repetir jugadas, en la segunda partida, Vitiugov presionó, aunque terminó en un final de torres tablas, en la tercera partida Santos se impuso con una combinación brillante, Santos también ganó la cuarta partida, su rival, obligado a ganar con las piezas negras, fue claramente superado. Este es el desenlace de la tercera partida:

Nikita Vitiugov

Jaime Santos Latasa

León (m/3), 07.07.2023

Las blancas habían entregado una pieza correctamente, aunque la ventaja obtenida era mínima. 37.d6? [Vitiugov omite la brillante continuación negra. Lo correcto era 37.g3!, con una posición todavía complicada.] 37...Txf1+! 38.Txf1 Cf3+! [Esta entrega de pieza es el primer paso para explotar la debilidad de la primera línea blanca.] 39.Txf3 Dd4+ 40.Rf1 Tc1+ 41.Re2 Tc2+ 42.Rf1 Dc4+ 43.Rg1 Dc5+ 44.Rf1 [El rey blanco está obligado a ir a f1 y g1 para no recibir mate.] 44...Db5+! [Continuando con la serie de jaques “en escalera”, para llegar a la columna a con ganancia de tiempo.] 45.Rg1 Db6+ 46.Rf1 Da6+! 47.Rg1 Da7+! [Este es el jaque ganador buscado, para que el rey blanco vaya a f1, y no pueda jugar Tf1.] 48.Rf1 Da1+ 49.De1 Tc1 50.Te3 Rf7 0–1

Segunda Semifinal

Vallejo 1½ – Gelfand 2½

Gelfand se colocó 2 a 0 y al empatar la tercera partida se clasificó a la final; Vallejo ganó la cuarta partida. Veamos el desenlace del segundo encuentro:

Francisco Vallejo Pons

Boris Gelfand

León (m/2), 08.07.2023

Las blancas lograron irrumpir en g7 creando amenazas de mate. 26...Dxg1+! [Las negras tenían preparada esta entrega, las dos torres negras son mejores que la dama y el peón de las blancas; en la práctica, las blancas no están peor, pero deben defenderse con precisión, y hacerlo con poco tiempo no es una tarea sencilla.] 27.Dxg1 Txg7 28.De3 d5 [Las negras agudizan la lucha antes de que las blancas puedan darse un aire con a3 y aliviar la debilidad de su retaguardia.] 29.h6 Tg6 30.Cc5 [No era fácil hallar la mejor defensa 30.Cg3! con menos de un minuto.] 30...e4! [Gelfand sigue jugando enérgicamente.] 31.fxe4 dxe4 32.b4? [32.Ae2 era la única manera de mantener la lucha.] 32...Ag5! [Ganando material forzadamente.] 33.Dd4+ Af6 34.Df2 exd3 [Y el Af5 es intocable por 35...Tg1+.] 35.cxd3 Txh6! [No la única jugada ganadora, sí la más elegante.] 36.Dxf5 Th1+ 37.Rc2 Tc1+! [Forzando al rey blanco a colocarse en casilla negra para dar un jaque de alfil decisivo.] 38.Rxc1 Ab2+ 39.Rxb2 Txf5 40.Rc3 h5 0–1

Final del 36º Magistral Ciudad de León

Gelfand 1½ – Santos 2½

Santos planteó la Variante Rossolimo en la primera partida, no consiguió crear problemas a las negras, fue tablas, Gelfand empleó la Apertura Catalana en ambas partidas con blancas, sin conseguir una posición promisoria las dos terminaron en empate. Santos se impuso en la tercera partida con una línea secundaria contra la Variante del Dragón, las negras quedaron bien, pero Gelfand consumió mucho tiempo y falló en la fase crítica, donde Santos jugó rápido y bien, esa es la partida comentada.

Un muy satisfecho Santos dijo que “ganar el torneo… supone ganar el torneo de mi casa. Es un sueño cumplido porque yo vengo al Magistral desde que tengo 5 o 6 años. Veía ganar a los mejores jugadores del mundo y hoy soy yo quien ha ganado”.

Magnus Carlsen triunfó en Zagreb

Magnus Carlsen se impuso en el “SuperUnited Rapid & Blitz Croatia 2023″, disputado del 5 al 9 de julio en Zagreb, Croacia.

El torneo de 10 jugadores tuvo una fase rapid, (25 minutos + 10 segundos), seguido de una fase blitz (5 + 2) a doble ronda; los puntos del certamen rapid valían doble.

Fase rapid

Vishy Anand terminó como líder tras el primer día, con 5 puntos sobre 6 (2½ sobre 3), tras entablar con el francés Alireza Firouzja y luego derrotar a los rumanos Richard Rapport y Constantin Lupulescu; Magnus Carlsen y el polaco Jan-Krzysztof Duda compartían el segundo lugar con 4 puntos, Carlsen le ganó al indio Dommaraju Gukesh y empató con el ruso Ian Nepomniachtchi y el croata Ivan Saric.

Lo más notable del segundo día es que Carlsen perdió dos partidas seguidas, ante el norteamericano Fabiano Caruana y con Alireza Firouzja, Carlsen quedó casi paralizado al perder la segunda partida, parecía estar preguntándose qué está pasando.

Caruana utilizó ante Carlsen una línea preparada para el match por el título mundial de 2018, que no llegó a utilizar, luego empató con Anand, y venció a Duda, mientras que Nepo, se recuperó de un mal comienzo y ganó las tres partidas del segundo día.

Anand le ganó a Saric, luego empató con Caruana, y “pagó los platos rotos”, perdió con Carlsen y fue alcanzado por Caruana y Nepomniachtchi, con 8 puntos sobre 12.

Nepo y Caruana compartían el primer lugar tras finalizar la fase rapid, con 12 puntos, Anand no pudo mantener el ritmo, cayó ante Gukesh; a Anand le extrañaba que todavía se lo continuara llamando “el joven talento” a Gukesh, cuando ya es el 15 del mundo.

Carlsen era el único perseguidor, con 11 puntos, tras empatar con Rapport y vencer a Duda y Lupulescu; veamos el bonito desenlace ante Duda.

Magnus Carlsen

Jan-Krzysztof Duda

SuperUnited Rapid & Blitz Zagreb (8), 07.07.2023

Las blancas planean 17.Ce4, tratando de explotar que el rey negro sigue en el centro. 16...h6? [Buscando que el alfil se defina. Lo mejor era 16...0–0!, tras 17.Ce4 Txc1 18.Txc1 De5 las negras tienen una posición satisfactoria.] 17.Ce4! Txc1 18.Txc1 Cxe4 19.Axe7 Dd2 [Esta era la clave de 16...h6, parece buena, toca la torre y planea 20...Dxe2, con posición ganadora. No es de temer 20.Tc8+ Rd7 21.Dxe4 Txc8 22.Dxb7+ Tc7 pero...] 20.Ag5!! [Esta hermosa “defensa” de la torre es decisiva.] 20...Cxg5 [A 20...Dxe2 sigue 21.Ae3, amenazando 22.Dxe4 y 22.Tc8+.] 21.Tc8+ Re7 22.Txh8 Dxe2 [La torre blanca está lejos y su rey algo desprotegido, pero con jaques precisos Carlsen soluciona sus problemas y su ventaja material empieza a pesar.] 23.Db4+! Rf6 24.Df4+ Rg6 25.Rg2 [Y el rey está seguro.] 25...e5 26.De3 Dxb2 27.h4! Ce6 28.De4+ Rf6 29.Te8 [Hay dos peones por la calidad, pero el rey negro está muy débil, y eso es decisivo.] 29...Db5 30.Tb8 Cc5 31.Dd5 a6 32.Tf8! 1–0

Fase blitz

Carlsen es muy expresivo, no cabía en sí de gozo tras ganar todas las partidas del primer día de blitz y colocarse en primer lugar con 20 puntos, sacando ya tres puntos de ventaja a Caruana y Nepomniachtchi. “He tenido buenas rachas en Polonia, en las que he sumado 10½ de 11 o algo así, pero ganar todas las partidas en un día, no creo que lo haya hecho nunca antes, y probablemente no lo vuelva a hacer”, comentó Carlsen.

Carlsen hizo “solo” 6 puntos en el segundo día de blitz, igualmente ganó con cuatro rondas de anticipación, hizo 26 puntos, seguido de Nepomniachtchi 22½, Firouzja 22, Caruana 21½, Gukesh 19½, Rapport 19, Anand y Duda 16½, Saric 12 y Lupulescu 4½.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 12 de julio de 2023