Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables (8), Olimpiada de Moscú 1994

Todo cambió porque en ese mismo 1994 hubo elecciones en Grecia y las nuevas autoridades retiraron el apoyo a la celebración de la olimpiada en su país.

“Tomé parte activa en salvar la 31ª Olimpiada de Ajedrez, que inesperadamente Grecia había renunciado a organizar”, comentó Kasparov, y no fue una fanfarronada.

En ese momento había también un cisma en la federación rusa, Yury Averbakh, entonces su vicepresidente, recordó: “En un momento crucial para el ajedrez internacional. Makarov, el recientemente elegido como presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, y, en cierto modo inesperadamente, el campeón del mundo Kasparov, acudió a ayudar a la FIDE, disipando por lo tanto los rumores de que estaba intentando destruir la FIDE”.

Makarov tenía el apoyo de las instituciones rusas y consiguió el millón de francos suizos necesarios para organizarla.

La FIDE, con Florencio Campomanes como presidente agradeció la propuesta, y tomó parte en el conflicto federativo ruso, reconoció a la federación de Andrey Makarov como legítima y le otorgó la organización de la olimpiada, para las mismas fechas.

La olimpiada se organizó en 55 días, “Fueron días increíblemente intensos. Todavía hoy no comprendo cómo pude combinar mis actividades administrativas diarias con funciones de política ajedrecística y con un juego exitoso en el torneo”, comentó Kasparov en su libro Garry Kasparov on Garry Kasparov. Part III.

Congreso de la FIDE y Elecciones

Durante la Olimpiada se celebró un acuerdo entre la PCA de Kasparov y la FIDE, ese año Campomanes finalizaba su presidencia, y no se iba a presentar a las elecciones que debían desarrollarse junto con la olimpiada.

“Al principio todo fue muy bien”, comentó Averbakh en su libro autobiográfico Centre-Stage and Behind the Scenes. Se habló de un clima de cooperación entre la FIDE y la PCA, del “inicio de una nueva era”, Kasparov llenó de elogios a Campomanes, con el que había tenido grandes disputas, cristalizadas en el cisma de 1993.

No obstante, no se hablaba de lo económico, cómo se iba a desarrollar esa cooperación, por lo que, en la práctica, el acuerdo quedó solo en palabras.

Campomanes sí salió ganando, aunque por poco tiempo, con el apoyo de la federación rusa se presentó a las elecciones, fuera del plazo legal, y las ganó superando al francés Bachar Kouatly, que era “seguro ganador” antes del paso dado por Campomanes.

En el Congreso de la FIDE de París, en 1995, Campomanes fue forzado a ceder la presidencia a Kirsan Ilyumzhinov, que no fue apoyado por la federación rusa, pero sí por el presidente ruso Boris Yeltsin, y ahí se acabó la resistencia a Ilyumzhinov.

Campomanes quedó como presidente de honor, era frecuente verlo en las competencias importantes, mientras que Makarov y Kasparov se quedaron con las manos vacías.

Críticas a la olimpiada

La organización de la olimpiada, disputada en el Hotel Cosmos, recibió muchas críticas, aunque era casi imposible que se hiciera algo mejor con solo 55 días de preparación, y además hubo mucha más participación de la esperada.

Los griegos comunicaron la inscripción de 74 equipos en el torneo principal y 57 en el femenino, igualmente el comité organizador contempló que podían acudir 100 equipos en el principal y 60 en el femenino.

Pero los cálculos se quedaron cortos, participaron 124 equipos en la competición abierta y 81 en la femenina. Fueron cifras récord.

Por primera vez se usaron relojes con incremento, y ya no hubo partidas suspendidas.

Rusia, favorito destacado

El máximo favorito era Rusia, liderado por Kasparov y un ascendente Kramnik, con 2.714 de Elo promedio en su equipo titular.

Ucrania, con Ivanchuk como primer tablero, era el 2, Hungría con Judit Polgar en el primer tablero, y Portisch, fue el 3, el cuarto preclasificado era Inglaterra, con Short, Adams, Speelman, Nunn y Miles, seguía luego Alemania, con Yusupov y Huebner y completaban los 10 primeros de la lista Georgia, Israel, Holanda, Armenia, EE.UU. y Letonia.

Desarrollo de la olimpiada

Kasparov destacó que sus tres victorias en las rondas finales, en rondas vitales, “ayudaron a nuestro armonioso equipo, como dos años antes, a ganar el ‘oro’ olímpico”.

Es cierto, como también que su opaco rendimiento anterior, 3½ puntos sobre 7, hizo que la esperada victoria del máximo favorito, Rusia, fuera más complicada de lo esperado.

Las rondas decisivas

Tras la ronda 10, a falta de las cuatro rondas finales, el primer lugar estaba compartido por Rusia 1, Rusia 2, Ucrania y Georgia, con 26 puntos, seguidos de Bosnia y Herzegovina, Hungría y Estonia con 25½, Rumania 25 y todavía con chances estaban Inglaterra, Yugoeslavia, Holanda, Armenia, Croacia y China con 24½.

Los matches principales de la ronda 11 fueron Rusia 2 vs. Ucrania y Rusia 1 vs. Georgia.

Rusia 2 se impuso por la mínima y Rusia 1 ganó por 3 a 1, Kasparov ganó a Azmaiparashvili y el otro triunfo ruso fue de Bareev, y, con 29 puntos, Rusia 1 tomó el liderazgo por primera vez.

Inglaterra y Holanda dieron un buen salto al ganar por 3½ a ½ a Yugoeslavia y China, respectivamente, compartiendo el tercer lugar con Bosnia y Herzegovina y Estonia, los cuatro con 28 puntos, a un punto de Rusia 1 (29) y a medio de Rusia 2 (28½).

En la ronda 12 se enfrentaron los dos equipos de Rusia, fue 2 a 2, sin lucha, con eso se evitaban rumores sobre comportamiento antideportivo en caso de ganar algún equipo.

Es ilegal convenir tablas antes de jugar, aunque demostrar que hubo acuerdo previo es casi imposible; se ha hecho siempre si el resultado convenía a ambos equipos.

En esa ocasión no estaba claro que favoreciera a ambos, igualmente pesó más la cuestión mencionada.

Inglaterra ganó 3½ a ½ a Holanda y con 31½ puntos se puso como líder con medio punto de ventaja sobre Rusia 1 y Bosnia y Herzegovina, que venció 3 a 1 a Ucrania, Rusia 2 tenía 30½, Bulgaria 30, EE.UU., 29½, etc.

El match clave de la ronda 13 y de todo el campeonato fue Rusia 1 vs. Inglaterra, la victoria correspondió a los rusos por 3 a 1 con triunfos en los tableros 1 y 3, y entablando posiciones inferiores en los tableros 2 y 4; Garry Kasparov ganó con claridad a Nigel Short y esa es la partida que comentamos.

Rusia 1, con 34 puntos, pasó a comandar la clasificación con un punto de ventaja sobre Bosnia y Herzegovina, que empató con Rusia 2, el tercer puesto quedó compartido entre Inglaterra, y Rusia 2, que sacaban medio punto a Alemania y Bulgaria.

En la última jornada Rusia 1 logró un contundente triunfo sobre Alemania, por 3½ a ½, con nueva victoria de Kasparov, esta vez sobre Yusupov, que se estrenaba como representante alemán.

Bosnia y Herzegovina empató con Bulgaria, lo que le bastó para lograr una medalla de plata histórica, pues Inglaterra también igualó con Rusia 2, tras feroces batallas; el sistema de desempate favoreció a Rusia 2, dejando en cuarto lugar a Inglaterra.

Los puestos 5º a 7º correspondieron a Bulgaria, EE. UU. y Holanda con 34 puntos, Hungría, Ucrania y Georgia completaron los primeros 10 lugares con 33½ puntos, los mismos que China y Bielorrusia.

Rusia 1 estuvo compuesto por Kasparov (6½ puntos sobre 10), Kramnik (8/11), Bareev (5½/10), Dreev (5½/8), y los tableros suplentes Tiviakov (6½/9) y Svidler (5½/8).

En la olimpiada femenina se impuso Georgia, con 32 puntos (todavía se jugaba a 3 tableros), la plata fue para Hungría, con 31 puntos, y el bronce para China, empatada a 27 puntos con Rumania.

Georgia y Hungría empataron en la tercera ronda, y Georgia fue distanciándose ya a partir de la cuarta ronda.

Judit Polgar jugó como primer tablero en el equipo húngaro masculino, y no bastó la excelente actuación de Susan y Sofia para que Hungría pudiera aspirar al oro.

Georgia estuvo integrada por Maia Chiburdanidze (8½ puntos sobre 11, logró el bronce individual), Nana Ioseliani, plata individual, Ketevan Arakhamia, bronce individual, y Nino Gurieli como suplente, que también consiguió el bronce individual.

Actuaciones destacadas

La plata de Bosnia y Herzegovina (2.585, preclasificado 11) fue la mayor sorpresa de la olimpiada, con el valor añadido de que los suplentes solo jugaron 4 partidas.

Naturalmente el desempeño del joven equipo de Rusia 2 (2.570 de Elo promedio, preclasificado 16), con Alexander Morozevich como líder, fue extraordinario.

El búlgaro Veselin Topalov derrotó a Kasparov y obtuvo el mejor resultado de la olimpiada, con 2.781 de rating performance, seguido del argentino Daniel Cámpora (2.776 de rendimiento, que también logró la medalla de oro en el primer tablero) y en tercer lugar el húngaro Lajos Portisch (2.766 de rating performance).

Veamos un triunfo contundente de Cámpora, que ayudó a Argentina a empatar con Rusia 2.

Daniel Cámpora

Alexander Morozevich

Olimpiada de Moscú (6), 06.12.1994

Las negras jugaron la apertura de forma muy optimista. 12.Axh3! [Es útil alejar a la dama del centro y ala dama.] 12...Dxh3 13.a5 Cc8 [A 13...Cd5 es bueno 14.c4 seguido de Db3, o directamente 14.Db3.] 14.a6 b6 15.d5! c5 [Las blancas siguen ganando terreno mientras que las negras tratan de mantener el juego cerrado, a 15...Dd7 sigue 16.dxc6 Dxc6 17.Cd4 Dd5 18.c4! Dd7 19.Df3.] 16.Te1 Dd7 [No hay alivio luego de 16...Cd6 17.Af4 0–0–0 18.b4!, abriendo las defensas del rey negro.] 17.Ch4! [La entrada en juego del caballo es decisiva] 17…Dg4 [A 17...Cd6 sigue la misma receta, 18.Af4 0–0–0 19.b4.] 18.Dc2 Dd7 19.Af4 Ah6 [En caso de 19...Cd6 puede seguir 20.Axd6 Dxd6 21.Cf5 Dd7 22.De4 Tb8 23.Tad1, y es peor 19...Dxd5 20.Tad1 Dc6, ahora lo más elegante es 21.Te6!] 20.Cg6! Tg8 [A 20...fxg6 sigue 21.Dxg6+ Rd8 (o 21...Rf8 22.Axh6+ Txh6 23.Dxh6+) 22.Axh6 y a 22…Dg4 vale tanto 23.Df7 como 23.Dxg4 hxg4 24.Af4 Rd7 25.Te6.] 21.Cxe7 Cxe7 22.d6 Y la posición negra se derrumba. 1–0

Nuevo entrenador para Kasparov

Durante la olimpiada Kasparov tuvo un nuevo analista, Yuri Dokhoian (1964 – 2021), de 30 años, “y comenzamos pacientemente a desarrollar un nuevo concepto de preparación, que dio considerables frutos a fines de los años 90″, comentó Kasparov.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 19 de julio de 2023