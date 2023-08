Un gran torneo internacional de ajedrez prepara el CIT por su 42° aniversario

El presidente de la entidad deportiva, Juan José Galeano, fue el encargado de dar a conocer la noticia el pasado jueves, durante una conferencia de prensa virtual. Explicó que el torneo tiene una bolsa de premios de US$ 5.000, además de trofeos a los principales ubicados, y medallas con certificados para los infantojuveniles más destacados desde la categoría de Sub 8 años hasta la Sub 18.

El presidente del Comité de Ajedrez del CIT, John Heinichen, explicó que el torneo se jugará a 9 rondas, con sistema suizo, en una cadencia de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, y será válido para el rating ELO FIDE, para obtención de normas de Maestro y Gran Maestro internacional.

Añadió que el evento ya ha asegurado la presencia de más de 100 jugadores de todo el país, así como del exterior, con 10 nacionalidades diferentes. Entre ellos habrá 25 jugadores titulados, entre GM (gran maestro), MI (maestro), MF (maestro FIDE) y CM (maestro nacional).

Entre las estrellas del ajedrez que han confirmado su participación en el CIT CHESS OPEN resaltan los GM locales Axel Bachmann y José Fernando Cubas, quienes arrancan como favoritos. “Pero la tarea de ganar el torneo no será fácil, pues dentro del Top 5 se encuentran 3 jugadores muy fuertes provenientes del Brasil como lo son el GM Yago de Moura, el GM Everaldo Matsura, y el MI Diego Di Berardino”, indicó Heinichen.

Añadió que también confirmaron su presencia los MI Julián Vilca y Franco Villegas (Argentina), MI Matías Pérez Gormaz (Chile), MI Diego Flores (Perú) y MI Luis Ernesto Rodi (Uruguay).

“Estos nombres vuelven el torneo una competencia muy disputada, teniendo en cuenta que estarán también los paraguayos mejor ubicados dentro del ranking nacional, entre otros Manuel y Matías Latorre, Antonio Almirón, Rubén Zacarías y Juan Heinichen”, explicó el presidente del Comité de Ajedrez del CIT.

Verdadero festival del ajedrez

Además del torneo, las actividades de este Festival de Ajedrez en nuestro país arrancarán con el Curso Avanzado de Arbitraje, a ser dictado por el árbitro Internacional del Brasil, Mauro Amaral, entre el 09 y el 11 de agosto. El 12 de agosto, desde las 09:00, el MI uruguayo Luis Rodi, brindará una charla magistral, y una exhibición de partidas simultáneas ante 30 jugadores, los cuales estarán conformados por niños socios del club y jugadores invitados.

Para concluir Galeano motivó a socios y amantes del deporte ciencia a participar del torneo, tanto como competidores u observadores. Para inscribirse, el número de la secretaría del club es el +595 981 000784.