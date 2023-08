Ajedrez por Zenón Franco: Carlsen gana la Copa del Mundo

La Copa del Mundo absoluta se disputó en Bakú, Azerbaiyán, del 30 de julio al 24 de agosto; en la final, Carlsen derrotó al prodigio indio de 18 años R Praggnanandhaa (2.690); tras dos tablas a ritmo clásico, Carlsen se impuso en los desempates a ritmo rapid por 1½ a ½.

Los tres primeros de la Copa del Mundo se han clasificado para el próximo Torneo de Candidatos, que se celebrará el próximo mes de abril de 2024, en Toronto, Canadá.

Fabiano Caruana (USA, 2.782) venció 2 a 0 en los desempates por el tercer puesto a Nijat Abasov (AZE, 2.632), como Carlsen declinó extraoficialmente participar, cuando sea oficial, Abasov lo sustituirá.

Caruana volverá a ser 2 del mundo en la lista Elo del 1 de septiembre.

Los jugadores ya clasificados para el Candidatos de 2024 serían Nepomniachtchi, Caruana, Abasov y Praggnanandhaa, falta una plaza del Gran Suizo FIDE, dos del Grand Prix y un jugador por Elo.

Participó el N.º 1 de nuestro país, Axel Bachmann Schiavo (2.604), que eliminó a Sumiya Bilguun (2.457) de Mongolia, y luego cayó ante Nihail Sarin (2.688), de 19 años, otro de los tantos jóvenes talentos indios.

Entrevista a Carlsen tras ganar la Copa del Mundo.

Carlsen dio dos entrevistas tras vencer, una poco después de consagrarse campeón, a los comentaristas oficiales de varios días, (los comentarios de Peter Leko son excepcionales) y otra más larga a la FIDE, hecha por Michael Rahal.

En la primera entrevista Carlsen dejó claro que el ajedrez clásico no le interesa, solo lo juega por razones específicas, como que sea “en casa” (el Norway Chess), por tradición (Wijk aan Zee), etc.

Dijo que la decisión de jugar la Copa de Mundo fue algo emocional, además de que nunca lo había ganado, y no quería que faltase ese triunfo en su legado, lo que más pesó es que quería resarcirse de los dos últimos resultados flojos en ajedrez clásico.

Repitió que durante el torneo se arrepintió de haber participado, como dijo días antes, el ajedrez clásico le resultaba “estresante y aburrido”, y se preguntaba “¿Qué hago aquí?”.

La generación joven

Leko le preguntó su opinión sobre la generación de jóvenes brillantes como el alemán Keymer, los indios Gukesh, Praggnanandhaa, etc.

Primero dijo que le resultaba algo divertido no haberse enfrentado a ningún jugador en su apogeo (fueron eliminados antes) y sí contra el veterano Ivanchuk y tres jóvenes.

Dijo que obviamente eran muy fuertes y que creía que tuvo suerte porque su mejor día, por lejos, fue cuando se enfrentó a Gukesh con negras (esa es la partida que comentamos hoy), “de otra manera ese match hubiese sido extremadamente duro”.

Sobre los otros jóvenes talentos señaló que son muy fuertes, “Vincent [Keymer] me presionó más que nadie, estuvo a una jugada de eliminarme”.

Dijo que Gukesh es el mejor jugador a ritmo clásico en este momento, y que además están Praggnanandhaa, Abdusattorov, que son muy buenos y también “monstruos” mentalmente, y que un poco detrás están Keymer y otros.

“El ajedrez está en buenas manos para el futuro”, dijo sonriendo, que la generación del 90 al 94 estuvo dominando por mucho tiempo, y que ahora esta generación nacida a partir de 2003 tomará el relevo cuando llegue la ocasión.

Vuelta al Campeonato del Mundo

En primer lugar, aclaró que no quiere presionar a la FIDE, solo da su opinión, dijo que no había chances de que jugara por el título mundial a ritmo clásico.

Para que volviera a jugar por el Campeonato del Mundo hay varias cosas que deberían cambiar, deberían ser más partidas y a un ritmo más rápido “eso es innegociable”, posiblemente a una hora por jugador, y que dos partidas diarias sería adecuado.

Naturalmente eso no sería un Campeonato del Mundo a ritmo clásico, sino algo más parecido a un Campeonato del Mundo rapid, que ya existe, él lo juega con placer.

El momento más complicado

Carlsen estuvo al borde de la eliminación en una ocasión, como él mismo lo comentó, en la segunda partida del match el alemán de 18 años Vincent Keymer (2.690), como Magnus había perdido la primera, estaba obligado a ganar.

“Fue el único momento realmente difícil en la Copa del Mundo, es algo raro que llegara tan temprano… también hubo un momento contra Abasov, pero no de este calibre…”

Habló de la primera partida donde ambos jugaron bien, en un final igualado “me dormí”, cometió un error y perdió la partida prácticamente en una jugada.

El momento que pudo ser decisivo, de la segunda partida con Keymer, es el siguiente:

Magnus Carlsen

Vincent Keymer

Copa del Mundo, Bakú (4.2), 10.08.2023

17…Dxc3? [Carlsen ya había visto que las negras disponían de 17…Cxe4! 18.Dxe5 (o 18.fxe4 Dxe4) 18…Txe5, no se podría 19.fxe4 Txe4, por lo que hubiera perdido un peón y ya no podría ganar, siguió...] 18.Cxc3 Ch7 19.g4, Carlsen consideraba que el final le era ligeramente favorable y se impuso tras 62 jugadas para luego ganar el desempate.

La final

Carlsen llegó a la final mermado físicamente por una intoxicación alimentaria; tras empatar con las negras en la primera partida, jugó una línea de tablas en la segunda para recuperar energía y tener más fuerza en los desempates.

Le reconfortó, considerando el factor deportivo, que, si bien él estaba flojo físicamente, su rival, por distintas razones, tampoco debía estar pletórico de energía.

Praggnanandhaa tuvo matches muy duros, con desempates tensos, ante Caruana (6 partidas) en la ronda previa y otro anterior, ante Arjun (9 partidas), ambos fueron extenuantes, física y mentalmente, porque el margen entre la eliminación y la clasificación era mínimo, y pasó de un lado al otro más de una vez. Mientras que Carlsen había ganado más matches sin recurrir a desempates, por lo que tuvo más días de descanso.

Carlsen se refirió a la primera partida del desempate, que fue la decisiva:

Praggnanandhaa R

Magnus Carlsen

Copa del Mundo Bakú (8.3), 24.08.2023

13.Dg3 [Carlsen admitió que no conocía la línea que jugaron de la Apertura Italiana y que aquí estaba mal. “Mi posición era extremadamente dudosa”. A 13...Cg6 se “arriesgaba a caer bajo un ataque de mate tras Cf3–g5 y Dh4 luego de 14.Cxg6 hxg6″, por eso eligió…] 13...Ch5 [”Producto de la desesperación más que nada”, si la dama retrocedía él iba a jugar 14...Cf6, invitando a una repetición de jugadas.] 14.Dg5 g6 15.Cf5?! [No es lo mejor y fue jugado muy rápido, Carlsen; “Me dije esto son nervios”. Se tranquilizó y se dijo “Vuelvo a estar en la partida”. 15.Chf3 mantiene una clara ventaja blanca.] 15...Axf5 16.exf5 Rg7 17.Rh1 Df6 [Obligando al cambio de damas, Carlsen, al igual que los módulos, evaluó la posición como ligeramente mejor para las negras, “posiblemente por la estructura de peones, pero en realidad no era sencillo”.] 18.Dxf6+ Cxf6 19.fxg6 hxg6 20.e4 dxe4 21.dxe4 Tad8 22.Tf2 Td4 23.Taf1 Ceg8 24.c3 Td7 25.Te2 Te7 26.Ac2 Cd7 27.Cc4 Ta8 28.g4 [”Esta jugada no es mala, pero me deja con posibilidades a largo plazo” pensó y en el diálogo o monólogo interno continuó, “Aguanta, aguanta, si él no realiza medidas de emergencia y juega a tablas, tendrás chances”.] 28...f6 29.Tg2 Ch6 30.g5 fxg5 31.Txg5 Cf7 32.Tg2 [”A partir de aquí fue un sueño”, Carlsen estaba orgulloso de la maniobra de torre que sigue.] 32...Te6 33.Td2 Tf6 34.Txf6 Cxf6 35.b4 axb4 36.cxb4 Rf8 37.Rg2 Re7 [Esta maniobra de rey también satisfizo a Carlsen. Objetivamente la posición no es muy ventajosa para las negras todavía, pero, otra vez, “El ajedrez es un estado de ánimo”, por cómo se expresaba Carlsen, estaba claro que él creía que iba a ganar. Además de lo anímico tuvo importancia que la fuerza de sus caballos fue aumentando, disminuyendo la del alfil blanco y el apuro de tiempo de Praggnanandhaa.] 38.a5 Th8 39.Te2 Ch5 40.Rg1 Cf4 41.Td2 Th3 42.a6 bxa6 43.Aa4 Tc3 44.Ca5 Cg5 45.Tc2 Cgh3+ 46.Rf1 Ta3 47.Cxc6+ Rf6 0–1

Rahal le preguntó cómo había sido tan bueno en los finales, y casi riendo respondió: “Talento y práctica”, para luego aclarar que, al principio, como muchos jugadores jóvenes, no conocía finales en profundidad, pero aprendió con la práctica y luego ya sí se dedicó a perfeccionar su conocimiento de los finales teóricos.

Sobre sus planes futuros

En la segunda entrevista dijo que, una vez que la meta de llegar a 2.900 de Elo han quedado aparcadas, el ajedrez clásico no es su prioridad, es casi imposible que vuelva a jugar otra Copa del Mundo.

Repitió que sí jugará algunos torneos a ritmo clásico, como el de Noruega y Wijk aan Zee, y habló con ilusión de la posibilidad de jugar la olimpiada de Budapest 2024, con un equipo noruego joven y de gran futuro.

Naturalmente jugará con frecuencia a ritmo rapid y blitz, porque eso le divierte.

Veamos la que Carlsen consideró su mejor partida del torneo, lleva la “Marca Carlsen”.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 30 de agosto de 2023