Rugby: Las Yacaré se alistan para el Sudamericano en casa

Las Yacaré competirán junto con las delegaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y Perú que confirmaron su participación en el certamen internacional.

El elenco albirrojo viene de conquistar varios logros, que desean mantenerlo.

All Blacks vence a Namibia

Nueva Zelanda aplastó a Namibia (71-3) ayer en Toulouse (Francia), logrando así el punto de bonus ofensivo en la 2ª fecha del grupo A del Mundial de rugby 2023.

Los All Blacks, que llegaban de dos reveses consecutivos, ante Sudáfrica (35-7) justo antes de la Copa del Mundo, y después ante los Bleus (27-13) en el partido inaugural del Mundial, lograron la victoria anotando once tries.

Posiciones: 1º Francia 8 puntos; 2º Nueva Zelanda 5; 3º Italia 5; 4º Uruguay y Namibia sin punto.