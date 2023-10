Ajedrez por Zenón Franco: Copa de Europa de Clubes 2023

En la sección absoluta, sorpresiva pero merecidamente, se impuso el cuarto preclasificado, el club noruego Offerspill con 13 puntos (+6 =1). Estuvo liderado por Magnus Carlsen, que fue también el mejor primer tablero.

El Novi Bor (CZE, 4), logró la plata, por mejor desempate que el Gokturk Chess Sport (TUR, 2), que obtuvo el bronce y el Sentimento Ajka BSK (HUN, 8). Los tres equipos consiguieron 12 puntos.

El equipo favorito de la sección absoluta era el Superchess (ROU, 2.711 de Elo promedio), con Rapport, Anand, van Foreest, etc. Terminó quinto con 11 puntos.

El campeón estuvo integrado por Magnus Carlsen (NOR, 2.839), que hizo 5 puntos sobre 6, Raunak Sadhwani (IND, 2.641, 5 sobre 7), Aryan Tari (NOR, 2.619, 4½ sobre 7), Venkatesh Pranav (IND, 2.579, 5 sobre 7), Eric Hansen (CAN, 2.609, 2 sobre 4), Johan Christiansen (NOR, 2.606, 2 sobre 2), Frode Urkedal (NOR, 2.519, 3 sobre 6) y Benjamin Haldorsen (NOR, 2.454, 3 sobre 3).

Un equipo noruego “de verdad”

Este es el primer éxito ajedrecístico relevante de un equipo noruego. Es meritorio que el campeón estuviese compuesto por nada menos que cinco maestros noruegos y cada ronda jugaron como mínimo tres noruegos.

Igualmente, de los tres primeros, en este aspecto, lo más destacado es el tercero, el Gokturk Chess Sport Club de Turquía, preclasificado 12, que estaba integrado solo por turcos.

Como sabemos, ni Noruega ni Turquía son potencias ajedrecísticas en este momento.

Carlsen destacó la decisiva actuación de Pranav, que cumplirá 17 años pasado mañana. Como veremos, tuvo un espíritu de lucha y un ingenio admirables que dieron un excelente resultado en momentos críticos.

Carlsen confirmó que integrará el equipo noruego en el Campeonato de Europa por Equipos que se disputará en Budva, Montenegro, del 10 al 21 de noviembre.

La prueba femenina

En la sección femenina sí se impuso el Superchess (ROU, 2), con 12 puntos, superando al Garuda Ajka BSK (HUN, 3), el SK Crverena zvezda Data Driven Lab (SRB, 6) y el TAFUN SK Ljubljana (SLO, 5) con 10 puntos.

El Montecarlo (MNC, 2.496 de Elo promedio), con las hermanas Muzychuk, era el favorito, también terminó en el quinto puesto, con 9 puntos.

Las campeonas estuvieron integradas por Nino Batsiashvili (GEO, 2.475, 5½ puntos sobre 7), Dinara Wagner (GER, 2.461, 4½ sobre 7), Irina Bulmaga (ROU, 2.423, 4 sobre 6), Marsel Efroimski (ISR, 2.447, 4½ sobre 6) y Eline Roebers (NED, 2.390, 1 sobre 2).

La web oficial es: https://clubcup2023.com/

Desarrollo del torneo absoluto

Luego de las dos primeras rondas había 18 equipos con 4 puntos; Magnus Carlsen, que empezó a jugar a partir de la segunda ronda, debutó con victoria.

Tercera ronda

Después de la tercera ronda había nueve líderes con 6 puntos, que eran precisamente los nueve primeros del ranking.

El Offerspill se impuso ampliamente al SK Zmaj (SRB, 14) por 5½ a ½, Carlsen ganó respondiendo a 1.e4 con 1...a6 contra el MI Bojan Maksimovic, aunque luego transpuso a una Variante Tarrasch de la Defensa Francesa.

El Superchess (1) ganó por la mínima al Vugar Gashimov (AZE, 10), gracias al triunfo de Bogdan-Daniel Deac (ROU, 2.701) sobre Vugar Asadli (AZE, 2.563).

Cuarta ronda

Los cuatro primeros matches de la ronda finalizaron con victoria del equipo mejor ranqueado, aunque solo por la mínima, mientras que en la mesa 5, el líder restante, C’ Chartres Echecs (FRA, 9) empató con Rishon Lezion A (ISR, 13).

La victoria del Offerspill sobre el equipo húngaro Sentimento (8) se basó en los dos triunfos de las primeras mesas (por una derrota en el sexto tablero).

Tras esta ronda los cuatro primeros eran los cuatro con mejor preclasificación, el Offerspill tenía el mejor desempate, lo cual empezaba a tener importancia.

Opinión de Carlsen

Es evidente, por su expresión corporal, que Carlsen disfruta de los torneos por equipos, lo confirmó al comentar tras la ronda: “Es muy divertido. Tenemos un equipo muy bueno, o al menos un equipo muy unido, No somos los favoritos, pero hasta ahora estamos peleando. Conseguimos grandes victorias ayer y hoy. Estoy contento por ahora. No tenemos la meta de ganar a toda costa, solo queremos salir lo mejor posible. Disfruté muchísimo de la Olimpiada el año pasado, como también de la Copa de Europa de Clubes, pues te hace sentir el buen espíritu de equipo. No hay razón para que no tengamos una buena actuación”.

Quinta ronda

La victoria del Offerspill sobre el Novi Bor (2) se debió al solitario triunfo de Carlsen sobre Vincent Keymer (2.712), que es nuestra partida comentada. No obstante, tan importante como esa victoria fue el empate del joven Pranav en el cuarto tablero:

Nguyen, Thai Dai Van

Venkatesh Pranav

Copa de Europa de Clubes, Durres (5), 05.10.2023

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LmdqrpLWttestKDSXRaBHEBtUpSb6IwE0NIlYvQUK9WQIxLroRYPVPSlOrrZFYOd

El liderazgo tras la quinta ronda estaba compartido por Offerspill (4) de Carlsen y el Superchess (1) de Anand, con 10 puntos, les seguían nada menos que 13 equipos, aunque con 8 puntos.

El Superchess venció al Asnieres (3) por 3½ a 2½ gracias al triunfo de Vladimir Fedoseev (SLO, 2.691) sobre Sergei Movsesian (ARM, 2.606).

Sexta ronda

Carlsen cedió su primer empate, ante Rapport (ROU, 2.752), en el encuentro estelar de la sexta ronda entre el Superchess y el Offerspill, que terminó 3 a 3.

La victoria de Deac de parte de Superchess sobre Tari, fue contrarrestada por la de Pranav sobre Jorden van Foreest (NED, 2.707), en otra muestra del espíritu de lucha de parte de Pranav. Veamos la parte final:

Venkatesh Pranav

Jorden Van Foreest

Copa de Europa de Clubes Durres (6), 06.10.2023

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=1xTqqp2xS6ACmyckNukAvexXYuVi79x4bMgJXF0t60i2YVwzUxaCSd5oaIN6WfNN

Antes de la última ronda, al Offerspill y el Superchess lideraban con 11 puntos y había seis equipos con 10 puntos.

Última ronda

Los duelos estelares de la séptima y última ronda fueron Novy Bar vs. Superchess y Offerspill vs. Asnieres, se enfrentaban entre sí el 2 vs. el 1 y el 4 vs. el 3.

El Offerspill venció por la mínima, Carlsen empató con Vachier Lagrave, el triunfo de Tari del Offerspill sobre Jules Moussard (FRA 2.542) fue neutralizado por el de Matthieu Cornette (FRA, 2.561) sobre Frode Urkedal (NOR, 2519).

Otra vez Pranav fue protagonista al vencer a Grigoriy Oparin (USA, 2.681) desde una posición casi perdida:

Grigoriy Oparin

Venkatesh Pranav

Copa de Europa de Clubes Durres (7), 07.10.2023

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=UMR45obRfni5wbvuZHmLdKhiuSftrZkSOlif5TsmQBPFGUrc/P3RDqpr9woqeCjb

El colíder, Superchess, cayó por 3½ a 2½, con lo que el Offerspill ganó en solitario.

Veamos la victoria de Carlsen sobre Keymer de la cuarta ronda.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 11 de octubre de 2023