Baloncesto: San José, el mejor

El segundo clasificado a la siguiente fase de la Liga de Baloncesto fue el argentino Instituto de Córdoba, quedando afuera el anfitrión Oberá y el uruguayo Malvin.

El cuadro paraguayo avanzó a la siguiente fase, que es el Súper 6. Los dos mejores de los tres grupos serán protagonistas de esta instancia. La tercera etapa será el cuadrangular final.

Muy atípico sistema. Para no calificarlo de confuso, se podría decir que es muy peculiar el sistema para conocer a los finalistas.

En el Súper 6 serán ordenados por mejor performance. Los dos primeros aguardarán, mientras juegan el 3° vs. 6° y el 4° vs. 5°. Los ganadores de estos partidos jugarán contra el 1° y el 2°, avanzando los ganadores al final four.

Los perdedores de estos juegos van contra los perdedores de 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, y los vencedores serán los otros dos clasificados al cuadrangular final.

Olimpia-Libertad, el jueves

Al final recién el jueves proseguirá el Torneo Clausura de la Liga Nacional, con el partido entre Olimpia Kings y Libertad, que en principio estaba programado para esta noche.

Será en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”, a las 19:30.

La victoria de los locales los catapultará a las finales, donde espera San José. La victoria liberteña obliga a esperar los últimos dos cotejos: San José vs. Olimpia y Libertad vs. Colonias Gold.