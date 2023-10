A fondo con Ale Alonso: “A esta medalla no se le puede poner precio”

Alonso, quien también fue oro el año pasado en Odesur, comenzó hablando de lo que significó para ella subir al podio con la medalla de bronce en Santiago “Hija de mil, yo creo que sinceramente esto no tiene precio, porque son años y años de sacrificio, vamos escalando en cada certamen, antes íbamos a los Panamericanos y si llegábamos a final ya era mucho, ahora en esta edición, estamos trayendo dos medallas, la primera junto a Nicole Martínez y la segunda, de vuelta Nicole lo pudo hacer en singles”.

Lea más: Fernandes y Curcel, a las semifinales del Panamericano

“La verdad es muy fuerte recordar, solo hace unos días me puse a pensar que hace ocho años competía en mis primeros Juegos y en esta edición volví a una final”, remarcó Alonso.

A la consulta de verse en el podio con dos potencias como Estados Unidos y Canadá la compatriota dijo: “Yo por lo menos soy medio insensible con todo eso, yo me voy nomás de onda (risas), la verdad no sé porque en el momento no pensás en esas cosas, más que nada en esa parte estábamos medio enojadas porque claro queríamos más, siempre se quiere más.

Pero creo que va a tardar un poquito de tiempo darnos cuenta de qué es realmente lo que hicimos, es muy fuerte, pero también digo que cada deportista tiene su manera de disfrutar aquel momento”.

Ale habló sobre las posibilidades de Paraguay previo a Santiago por las declaraciones de Nicole tras ganar la medalla en singles y mostrarse sorprendida ya que no se habían preparado lo suficiente en esa modalidad. “Realmente lo que se tenía posibilidad, tras ver las estadísticas era que con ese bote lo íbamos a sacar y bueno... en los singles era más ir a ver qué podría pasar, porque son botes distintos y hay que darle su tiempo, por eso es valioso lo que obtuvo Nicole”, decía Alonso.

A seguir trabajando es la consigna de Ale: “La idea es seguir trabajando lo que es ese bote, ya es la primera vez que nuestro país presenta esta modalidad, anteriormente solo en singles y en dobles peso ligero, y es un trabajo que requiere bastante tiempo.

Para poner perspectiva nomás, nosotras este bote que nos dio medalla comenzamos a remar cinco meses antes, por la falta de tiempo ya que yo concluí el año pasado mis estudio pero Nicole sigue en Estados Unidos y eso nos complica un poco a la hora de trabajar, pero para tener resultados hay que hacer cosas que nunca se hicieron”.

Alejandra, en dos semanas, retorna al club brasileño Flamengo donde compite en el campeonato local, la paraguaya comentó que el club carioca está en otro nivel y que a eso debe apuntar nuestro país “Me sorprendió el Flamengo desde el primer día, donde uno solo se preocupa por remar el resto ya está gestionado, es algo que debemos implementar en nuestro país y que se puede si varias entidades se sienten a armar un proyecto social a través del deporte para dar mejor calidad de vida a nuestros chicos, finalizó diciendo la medallista.