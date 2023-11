Exitoso mundial de pádel juvenil en casa

El court central de la SND Arena y las canchas de La Quinta Sports fueron escenarios de emocionantes partidos, definiciones infartantes y un muy buen nivel de los países participantes, en las categorías de 14,1 6 y 18 años, varones y damas.

Paraguay, defensor del título en varones, se quedó finalmente con el cuarto lugar, luego de perder ayer ante Argentina por 2-1. Las chances de luchar por el título se esfumaron el viernes ante Suecia, a consecuencia de una lesión de Adrián Miranda, cuando se estaba definiendo la serie en el tercer set de 18 años.

Lea más: Mundial de Pádel Juvenil: Pelearon hasta el final

Los chicos tuvieron un muy bien nivel durante el desarrollo del torneo, con la destacada presentación de Facundo Dehnike y Mariano González, quienes ganaron todos sus encuentros y con resultados bastante contundentes, dentro de la categoría 16 años.

Las chicas ocuparon finalmente el décimo lugar de entre 15 selecciones, al perder ayer en la última jornada ante su similar de Egypto, por 2-1, con parciales de Sub 14: 6/4, 3/6 y 7/5; Sub 16: 6/3 y 6/2) y Sub 18: 6/0 y 6/0.

La final masculina la disputaban anoche Suecie ante España y en damas, Argentina con España.