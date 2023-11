Tribunal antidopaje sanciona al nadador Renato Prono por cuatro años

El nadador profesional paraguayo, Renato Prono, fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de Antidopaje del Paraguay con cuatro años de “inhabilitación o inelegibilidad” por “evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras”, en fecha del 29 de agosto del presente año.

La sanción, correspondiente al artículo 2.3. del Código Nacional Antidopaje, se aplica a partir del 10 de octubre de 2023 hasta la misma fecha del 2027.

El argumento de Prono

“Yo ya me había retirado del deporte profesional tras los juegos Odesur. Lo que yo fallé es que no avisé formalmente mi retiro…tengo mensajes de Whatsapp y demás cosas donde yo anuncio mi retiro pero no es nada formal. No tengo nada que objetar en contra de la acusación”, alegó Prono en el informe documental.

“Ahora que yo dejé de nadar estoy viviendo mi vida normal, no como deportista, tomando cosas los fines de semana que no están permitidas en el deporte profesional”, detalló el campeón sudamericano.

“No pretendo más estar y si quieren 4 años, acepto porque yo no pretendo volver al deporte profesional, pero si no quería manchar mis 18 años de carrera por un positivo en el deporte en el que ya no estoy compitiendo, ni pretendo volver a competir…”, expresó el nadador de 32 años, en uno de los apartados destacados.

