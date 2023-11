Ajedrez por Zenón Franco: El año 1946 de Najdorf

A pesar de que en algunos sitios se refiere a 1946 como el año en que recibió la ciudadanía argentina, tras su gira europea, Miguel Najdorf comentó que fue en 1944. Es cierto que solo a partir de 1946 pasó a representar a su nuevo país en las competencias internacionales. Ese fue uno de los más exitosos de Najdorf.

En los años previos a 1950, según Chessmetrics.com, Najdorf fue el 2 del mundo varias veces.

Hagamos un corto recorrido por ese gran año de Najdorf. Comenzó con una aplastante victoria en el 9º Torneo Internacional de Mar de Plata celebrado del 12 al 31 de marzo.

1º Najdorf 16 puntos sobre 18, 2º Gideon Stahlberg 13, 3º Paul Michel 11, 4º Carlos Guimard 10½, 5º/8º Jacobo Bolbochán, Marcos Luckis, César Corte y Carlos Hounié Fleurquin 10, 9º Herman Pilnik 9½, etc.

Match Radial Argentina – Uruguay 1946

El 13 de julio Argentina se impuso por 4½ a 1½ a Uruguay en un match por radio que duró siete horas. La partida Najdorf vs Lorenzo Bauzá del primer tablero debió ser adjudicada y la victoria correspondió a Najdorf.

Adjudicar partidas cuando no se podía seguir jugando por otros compromisos es una práctica desaparecida, la razón más frecuente era el comienzo de la ronda siguiente.

Incluso Bobby Fischer se dedicaba a ese “trabajo” en los abiertos de EE.UU.: se concentraba por unos 5 minutos y dictaminaba si era tablas o ganaba un bando; Fischer recibía 100 dólares por adjudicación. Cuando un jugador le objetaba su decisión, el joven Fischer le decía “¿Quieres jugar la posición conmigo por 100 dólares?”.

Memorial Staunton, Groninga 1946

Del 13 de agosto al 7 de septiembre de 1946 se jugó uno de los torneos más importantes de la historia en Groninga, Holanda.

Justo antes de viajar al torneo, en el diario Clarín salió publicada la siguiente nota:”Najdorf parte hoy en avión rumbo a Holanda …Abandona por el ajedrez sus ocupaciones, y gasta sus ahorros. Nos decía ayer Najdorf: ‘Si le tendré amor al ajedrez, que mañana tomaré el avión rumbo a Groninga, en Holanda, para retornar a la Europa sumida en terribles necesidades, dispuesto a gastarme $10.000 de ahorros acumulados pacientemente en esta tierra generosa. ¡Dispuesto a padecer hambre, cuando en la Argentina no me falta de comer!”.

“¿Y todo para qué? ¿Para que los más grandes ajedrecistas de la tierra me derroten una y otra vez? ¿Y qué importa, si ese sacrificio del dinero, de las comodidades, del bienestar, del amor propio de profesional y hasta de los alimentos, me deparará ese maravilloso placer de jugar al ajedrez con maestros de talento profundo e imaginación deslumbrante?”.

“En cada ajedrecista de alma, aunque no lo sospecha el público, hay un lírico incorregible”.

Najdorf tuvo una muy buena actuación, empató el cuarto puesto y disputó partidas magníficas, hizo un admirable 4½ puntos sobre 6 contra los primeros y derrotó al vencedor, Botvinnik, en la última ronda en una excelente producción.

Torneo de Praga 1946

Posteriormente Najdorf ganó con claridad el Torneo de Praga, en memoria del Dr. Karel Treybal, que se disputó del 3 al 21 de octubre de 1946.

1º Najdorf 10½ puntos sobre 13, 2º/3º Gosta Stoltz y Petar Trifunovic 9, 4º/5º Svetozar Gligoric y Jan Foltys 8½, 6º Garry Golombek 6½, 7º Ludek Pachman 6, etc.

Inicialmente iba a ser un torneo mucho más fuerte, y daría una plaza para el Campeonato del Mundo de 1948, pero los soviéticos cancelaron su participación y tampoco acudieron el excampeón mundial Max Euwe ni los representantes de EE. UU.

Najdorf, ausente del Campeonato Mundial de 1948

Tras la renuncia de Reuben Fine a participar en el Campeonato del Mundo de 1948, una opinión extendida fue que hubiera sido muy razonable que Najdorf ocupara su lugar, pero la reglamentación impedía reemplazos.

Mucho se ha dicho que Botvinnik estaba en contra de la participación de Najdorf, por el comportamiento de este en la partida que los enfrentó en Groninga. Incluso lo repitió Kasparov, este es un testimonio poco conocido:

Alexander Kotov visitó el Club Jaque Mate de Buenos Aires el 8 de marzo de 1957, escribió una dedicatoria a la institución, en ruso, al firmar el libro de visitantes.

Veamos lo que contó Héctor Rossetto a Juan Sebastián Morgado el 15 de enero de 2006, se reproduce en el libro Luces y sombras del ajedrez argentino de Morgado: “Cuando en 1957 vinieron los rusos Keres y Kotov para jugar el torneo de Mar del Plata, si mal no recuerdo, llegaron unos días antes y Kotov, visitó el Club Jaque Mate. Nos quedamos pimponeando hasta altas horas de la noche, entre libaciones varias”.

A Kotov, especialmente, le gustaba beber, y tras varias copas estaba desinhibido, en un momento surgió el tema del torneo de Groninga de 1946, “cuando Najdorf apostaba a quien quisiera, 200 o 500 dólares, a que le ganaba a Botvinnik en la última ronda”.

Kotov no paraba de reírse, cuando le preguntaron qué era lo que le hacía gracia, contó que la “especie” de las apuestas llegó a oídos de Botvinnik, que se puso rojo de furia, y llamó a los asistentes de la delegación, explicándoles lo que sucedía.

Botvinnik comentó que lo hecho por Najdorf era una ofensa no solo hacia él, sino a todo el país. Cuando vieron que Kotov se acercaba, Botvinnik, que no se llevaba bien con él, dio por terminada la reunión, y dijo algo así como, “Esto ha sido una afrenta. Ahora ustedes deben impedir que Najdorf juegue el torneo (por el Campeonato Mundial)”.

Veamos parte de lo que opinó Najdorf antes de que estuviera cerrado el tema de su participación.

La revista Mundo Argentino contrató a Najdorf por seis artículos, este fue el primero, publicado el 26 de febrero de 1947, reproducido en Luces y sombras del ajedrez argentino:

“Yo seré Campeón Mundial”

Creo que las condiciones que un hombre debe reunir para aspirar al Campeonato Mundial pueden enunciarse así: confianza en sí mismo, capacidad técnica, voluntad de vencer, antecedentes, salud física a toda prueba… y talento”.

“Me propongo analizar aquí la situación del firmante, Miguel Najdorf, aspirante al título mundial, y acerca de quien yo afirmo categóricamente que debe llegar y llegará a suceder a Lasker, Capablanca y Alekhine en su codiciada posesión, a la luz de las condiciones arriba expresadas”.

“El 25 de julio de 1946, al embarcarme en Buenos Aires con destino a Europa para intervenir en los torneos internacionales de Groninga y Praga, después de una serie de triunfos en la Argentina, deseaba ardientemente confirmar si esos se debían a mi buena forma o a una calidad inferior del ajedrez local. Deseaba, además, resolver personalmente el enigma de los jugadores rusos, teóricos geniales y formidables practicantes del juego ciencia…”.

Torneo Internacional de Barcelona 1946

Un 22 de noviembre como hoy finalizó el Torneo Internacional de Ajedrez Barcelona 1946, con un triunfo inapelable de Miguel Najdorf.

El torneo fue organizado por el Club Ajedrez Barcelona, se jugó del 9 al 22 de noviembre de 1946, en conmemoración del XXV aniversario de dicho club.

Najdorf ganó con 11½ sobre 13 puntos, 2º Daniel Yanofsky 9½, 3º/4º Carlos Guimard y Antonio Medina 9, 5º Miguel Albareda 8½, 6º/8º Alberic O’Kelly, Rafael Llorens y Francisco Pérez 6½, etc.

“En unos tiempos que el Ajedrez en España era puro romanticismo, en el sentido de que no existía ni el más mínimo síntoma de profesionalidad, poder contar con las excelencias de nombre tan ilustres dentro del ámbito del ajedrez mundial como pueden ser Miguel Najdorf, Carlos Enrique Guimard, Alberic O’Kelly, Daniel Yanofsky, Robert G. Wade y Gabriel Wood, y que algunos de nuestros mejores ajedrecistas pudieran compaginar sus obligaciones laborales con el certamen, como es el caso de Golmayo, Vilardebó, Albareda, Cherta, Francisco José Pérez, Antonio Medina y Rafael Llorens, a los que se añadió un jovencísimo Arturo Pomar, que aún firmaba Arturito, no era tarea fácil. Pero, una vez más, se consiguió alcanzar un éxito rotundo”.

Esto escribió Joaquín Travesset en un buen artículo sobre el certamen, puede verse en:

https://www.ajedrez365.com/2012/06/torneo-ajedrez-barcelona-1946-najdorf.html

La joven estrella Arturito Pomar de solo 15 años, salió penúltimo, “[Pomar] notó en exceso la excelencia de sus adversarios; pero todo ello contribuiría a que, años más tarde, llegase a ser el gran jugador español respetado a nivel mundial”. (Travesset).

Najdorf y Pomar

Hasta ahora no fue posible encontrar la publicación original de Najdorf que provocó esta réplica, aunque es posible imaginar lo sucedido; Najdorf decía casi siempre lo que pensaba si creía que podía ayudar, aunque a veces pasaba ciertos límites.

Esta es parte de la contestación de Arturo Pomar a declaraciones de Najdorf en El Mundo Deportivo, el 5 de diciembre de 1946:

“Al regresar de Barcelona he leído unas declaraciones del señor Najdorf, publicadas en el número de ‘Marca’ del domingo último. Entre otras cosas trata de mi porvenir ajedrecístico y respeto y agradezco sus opiniones y consejos, así como su interés por mi perfeccionamiento; pero contiene un desliz de mal gusto acaso no intencionado del que tengo que protestar”.

“El señor Najdorf puede perfectamente enjuiciarme con autoridad y se lo estimo, pero su prestigio y relevantes títulos no le dan derecho a entrar en la vida privada de mi hogar. Da a entender, con sus pocas medidas expresiones, que yo soy objeto de explotación familiar, empleando la frase de que ‘debe escoger entre jugar al ajedrez o llenar el bolsillo a sus padres”.

“O sea que viven a costa mía. Y esta es una ligereza, por no calificarla de otra forma. Al señor Najdorf le guardo toda clase de consideraciones, pero he de decir que mis actuaciones en partidas simultánea, que son contadas, no llenan, ni pueden llenar el bolsillo a mis padres, ni a mi ¡Qué más quisiera yo! Ojalá fuera cierto, qué más quisiera yo, y me alegraría no solo por mi amor filial hacia ellos …”.

“Finalmente, fuera ya del tema de dichas declaraciones, quiero aclarar mi deficiente clasificación en el Torneo de Barcelona. Confieso que no he estado en forma, que he estado desgraciado, que como dicen los toreros ‘no he encontrado mi sitio’ y que me ha apurado el tiempo de reflexión, defecto que reconozco y que tengo que corregir”.

“No siempre voy a luchar contra la adversidad y la fatalidad. Y por otra parte, mis competidores tanto extranjeros como nacionales, han sido formidables y esto es justo proclamarlo. Alfil”.

Veamos el final del encuentro entre ambos:

Miguel Najdorf

Arturo Pomar Salamanca

Barcelona (13), 22.11.1946

El final puede verse aquí:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=uiHaA7Lh16SQKfF/uAPtcjhFdF86yNPuml9ubEa8pwqNGnDuIuM51QFVXDKm28KW

Najdorf finalizó el año con una nueva victoria, en el Torneo Internacional de Rio de Janeiro, disputado del 16 al 29 de diciembre, 1º Najdorf 8½ sobre 9 puntos, 2º Erich Eliskases 7½, 3º Walter Cruz 6, 4º Thomás Accioly Borges 4½, etc.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 22 de noviembre de 2023