Renato Prono, sancionado por cuatro años, ¿cómo queda la beca de la SND?

Prono en declaración ante el tribunal manifestó: “…me parece correcto, no tengo nada que objetar. Yo ya me había retirado del deporte profesional tras los juegos Odesur. Yo avisé, si bien clasifiqué para el mundial de Japón…Yo avisé a mi presidente (Juan Carlos Orihuela). En febrero por ahí yo ya me di de baja, ya no estaba entrenando para eso. Lo que yo fallé es que no avisé formalmente mi retiro”.

En otra parte del informe dice: “se tiene a la vista una nota de la misma fecha (en la redacción de la misma), firmada por el Sr. Prono, dirigida al Sr. César Ramírez, Secretario Nacional de Deportes (ministro), en el cual se informa “…que por motivos personales renuncio a la beca en la Categoría Élite C, otorgado por la Secretaría Nacional de Deportes…”.

La sanción ya está establecida para las competencias, ahora se tendrá que ver lo percibido por el mencionado nadador de parte de la SND durante este año, si se devuelve o se determina otra causa.

Ayer tratamos de conocer la versión de la SND, pero no tuvimos retorno.

Renato Prono estará fuera hasta octubre de 2027.