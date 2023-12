Ajedrez por Zenón Franco: Caruana venció en San Luis

Tras Caruana (2.786), con 5½ puntos sobre 8, finalizaron Leinier Domínguez (2.745), con 5 y Wesley So (2.753) con 4½, los tres son representantes de EE. UU.

Los otros participantes del torneo cerrado más fuerte de 2023 fueron: Levon Aronian (USA, 2.742), Jan-Krzysztof Duda (POL, 2.726), Richard Rapport (ROM, 2.752) Anish Giri (NED, 2.760), Alireza Firouzja (FRA, 2.777), Ian Nepomniachtchi (RUS, jugando con bandera FIDE, 2.771) y Maxime Vachier-Lagrave (FRA, 2.727).

El vencedor

Caruana ganó también el Grand Chess Tour, triunfando en tres de los cuatro torneos que lo compusieron, el Superbet Classic Romania, la Copa Sinquefield y el Saint Louis Rapid & Blitz, disputado antes de la Copa Sinquefield.

En la lista Elo del 1 de enero Caruana volverá a salir con más de 2.800 puntos de Elo, solo Magnus Carlsen tiene actualmente más de dicha puntuación.

Caruana comentó que, cuando el año pasado Firouzja ganó el Saint Louis Rapid & Blitz, la Copa Sinquefield y Grand Chess Tour, quedó admirado e imaginó lo fantástico que sería que él pudiera hacer lo mismo, y este año lo consiguió.

Caruana está teniendo el mejor año de su carrera en opinión del comentarista oficial Peter Svidler (escuchar sus comentarios es una maravilla). Creía que parte de la razón es que está más tranquilo, con su plaza al Candidatos ya conseguida, con su casi segura victoria en el Grand Chess Tour ya antes de empezar, etc.

Preguntado por este año tan exitoso, Caruana lo atribuyó a que trabaja mucho más a partir de la epidemia, y que eso se está notando; su reto más importante será, naturalmente, tratar de ganar el Torneo de Candidatos de Toronto, en abril de 2024.

No habló sobre su preparación, sí mencionó dos torneos confirmados, uno en diciembre a ritmo rápido, y otro en febrero. En el momento de la entrevista no era público, y no pudo dar detalles, poco después se anunció que el torneo, con la presencia de Carlsen, iba a ser un cerrado a ritmo clásico con la modalidad Fischerandom, en Alemania.

Plazas restantes del Candidatos

El torneo también influía en las dos plazas restantes al Torneo de Candidatos 2024; una por ser el mejor Elo, de los no clasificados, en la lista del 1 de enero, y otra por ganar el Circuito FIDE.

A priori había tres competidores en danza por ser el mejor Elo: Firouzja, Giri y So; en la plaza faltante por el Circuito FIDE, lideraba Giri, que necesitaba salir al menos quinto. De no lograrlo, era So quien pasaría a liderar el circuito si ganaba o salía segundo.

Tras el torneo, los mejores situados son, Giri en el Circuito FIDE y So por Elo.

No obstante, aún quedarían al menos tres torneos que podrían alterar las posiciones, el cerrado de Londres, que finaliza el 10 de diciembre, con Gukesh implicado, y los campeonatos del mundo de rápidas y blitz, que finalizan el 30 de diciembre.

Como las diferencias de Elo entre varios aspirantes son mínimas, es posible que en diciembre se organice algún torneo (o algunos), para intentar subir de Elo y ser el elegido en la lista Elo del 1 de enero. Al escribir esta nota no había nada anunciado.

Desarrollo del torneo

Las cinco partidas de la primera ronda finalizaron en empate, todas tras una lucha complicada, aunque no hubo gran desnivel.

Tampoco hubo vencedor en la ronda 2, aunque tanto Nepomniachtchi como Caruana estuvieron muy cerca de lograr la victoria ante Domínguez y Aronian respectivamente.

Veamos cómo fue el “escape” de Aronian.

Fabiano Caruana

Levon Aronian

Copa Sinquefield, San Luis (2), 22.11.2023

Tras lo jugado, 27.Td1, es necesario considerar 27…c6, el desarrollo puede verse aquí:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=4vLoLaBN3c8Su6AmV34Khd2pk9DLYTT3djVEG/7C+o9hqqDYBZVToUH+SQOsUXV9

Como se ve, las blancas consiguieron una posición de ensueño, objetivamente ganadora. No obstante, como indicó Svidler, “el problema para las blancas es que todo parece perfecto, pero todavía es necesario dar un golpe decisivo para poder ganar”.

En la tercera ronda tampoco hubo partidas decisivas. Lo más destacado fue que Aronian quedó mejor contra Nepomniachtchi, pero no logró ampliar su ventaja, mientras que Rapport vs. Firouzja fue muy compleja, un caos donde ambos maestros desplegaron imaginación a raudales hasta llegar el desenlace pacífico.

En la tercera ronda Duda tuvo que retirarse por enfermedad, el torneo se quedó con nueve jugadores, por lo que el quinto lugar ya no daba puntos para el Circuito FIDE.

Primera partida decidida

Lo más trascendente de la cuarta ronda fue que So, con las blancas, consiguió la primera victoria del torneo al batir a Rapport en una India del Rey. Las negras sacrificaron material buscando chances dinámicas en un escenario algo dudoso posicionalmente.

Wesley So comentó que “objetivamente, él tenía que defender una posición mala, pero no creo que sea su estilo hacerlo teniendo un alfil malo”.

Quinta ronda

Aronian se unió en el liderazgo a So al derrotar a Firouzja. Aronian logró una ventaja ganadora en el medio juego, pero Firouzja se resistió con tenacidad y la victoria ya no era clara. Un error serio de Firouzja, teniendo muy poco tiempo, hizo volver al escenario de ventaja blanca y, en un complicado final de torres, Aronian logró imponerse.

Las otras partidas terminaron en tablas, por lo que en la lucha por ser el mayor Elo de los no clasificados al Torneo de Candidatos en la lista del 1 de enero cambió de líder, So superaba en un punto a Firouzja, a falta de cuatro rondas.

Sexta ronda

En esta ronda se definieron tres partidas de las cuatro, y Wesley So pareció dar un golpe casi definitivo en la lucha por uno de los lugares pendiente al Candidatos.

En el duelo de colideres So venció a Aronian, y pasó a tener 10 puntos más de Elo (todavía virtualmente), sobre Firouzja y Domínguez, que derrotó a Giri.

So y Aronian llegaron con rapidez a un final, siguiendo los análisis caseros, pero no era sencillo igualar para las negras, las blancas se quedaron con un final superior de alfil contra caballo, de difícil manejo, donde las blancas podían maniobrar sin riesgo, y las negras, que debían defenderse con precisión, cayeron tras una larga lucha.

Caruana derrotó a Firouzja en una partida de complicaciones “inhumanas”. El comentarista Svidler mostró líneas hermosas que, con poco tiempo, solo pueden ser calculadas por las computadoras. Veamos aquí la defensa omitida por Firouzja.

Alireza Firouzja

Fabiano Caruana

Copa Sinquefield, San Luis, (6), 27.11.2023

¿Cómo se defendería con la posición de las blancas? Aquí puede verse lo sucedido:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=WvLj3ygugISo7UVW9is0G269wUVxaDSS5EILpvD3qDaDTrBi7pZdAQMFzUx7NHj6

Giri necesitaba imperiosamente una victoria para aumentar sus chances de lograr una de las plazas restantes del Candidatos, salió de las líneas teóricas, pero fue superado por Domínguez, que, al ganar, se convirtió virtualmente en el número 7 del mundo.

Tras la sexta ronda, Wesley So era líder con 4 puntos (+2), seguido de Domínguez y Caruana con 3 puntos, (ambos con + 1) y Vachier Lagrave también con 3 puntos, aunque con una partida más jugada.

Situación del Elo y el Circuito FIDE

Con respecto a la lucha por las dos plazas restantes al Candidatos, la situación tras la sexta ronda era: Si Wesley So ganaba el torneo, o salía segundo, lideraría la lucha por la plaza del Circuito FIDE, y la plaza restante por Elo del 1 de enero de 2024 iría para Domínguez, con la necesidad de jugar un torneo en diciembre a ritmo clásico fuera de EE. UU., y que se mantuviera como el mejor Elo, naturalmente.

Las tres últimas rondas prometían ser emocionantes, las diferencias eran mínimas.

Séptima ronda

Todo cambió en la séptima ronda tras la victoria de Caruana sobre So y el triunfo de Domínguez sobre Rapport. Ambos pasaron a liderar la clasificación con 4 puntos (+2), So también tenía 4 puntos (+1), con una partida menos por jugar.

Los dos lugares pendientes para el Candidatos también dieron un vuelco y las chances de Domínguez, inesperadas, como él mismo lo comentó, aumentaron.

Caruana apuntó sobre sus últimas victorias: “debo decir que tuve algo de suerte en las dos últimas partidas. Sabes que Wesley casi nunca tiene partidas así. Probablemente esté algo nervioso por la situación del torneo. Era su última partida con negras, y en caso de entablar, probablemente iba a empatar el primer lugar”.

En la otra partida decidida, Rapport quedó bien, pero arriesgó en demasía buscando atacar en el ala rey, un ataque que, en realidad, fue conseguido por su rival.

Penúltima ronda

En la ronda 8 quedó libre Firouzja y las cuatro partidas terminaron en tablas, tres de ellas con bastante rapidez, por lo que todo quedó por definirse en la última jornada.

Última ronda

Caruana fue el único vencedor de la última ronda, ante Rapport, y concluyó el torneo de forma excelente.

Veamos su victoria crucial y contundente sobre Wesley So.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 6 de diciembre de 2023