Cuartos de final de la Libertadores de fútbol playa se ponen en marcha hoy

Los tres equipos nacionales tuvieron una campaña similar en materia de resultados y puntos.

Por el Grupo A, el vigente campeón del certamen, Presidente Hayes, quedó en segundo lugar tras igualar en puntaje con Unión Lerín pero con menos goles. Hayes derrotó a Hamacas y Guaicamacuto, y cedió con Lerín.

En el Grupo B, el campeón nacional, Libertad, culminó líder marcado por los goles a favor. El Guma venció a Victoria Andrés y Camba Pizzero, pero cayó ante Antioquia.

Y en el Grupo C, el debutante San Antonio, quedó por detrás de Sampaio Correa. El elenco santo venció a Acassuso y a Sportivo Cerrito mientras que cayó ante Correa.

Partidos de hoy:

A las 15:30: Unión Lurín (Per) vs. Guaicamacuto (Ven); 17:15: Libertad vs. Camba Piezzero (Chi); 19:00: Sampaio Correa (Bra) vs. Presidente Hayes y 20:45: Antioquia (Col) vs. San Antonio.

Las entradas para la cita continental son libres y gratuitas pero se deben canjear a través de Ticketea.